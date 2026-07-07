Шеф на Ferrari коментира китайските автомобили и има ли конкуренция между тях

Утвърдените европейски марки се оказват подложени на агресивно сравнения, а понякога и засенчени на хартия от китайски инженерни постижения като четиримоторния Yangwang U9 или Xiaomi SU7 Ultra, който покори Нюрбургринг. И все пак, вместо да поглежда панически в огледалото, Ferrari запазва увереност. В изявление пред австралийски медии след серия от тестове в реални условия в континентален Китай, глобалният маркетинг директор на компанията, Емануеле Карандо директно коментира тази нова, напрегната конкурентна обстановка, като изтъкна, че макар китайските автомобилни производители да са овладели „цифровия сценарий“, те все още изпитват фундаментален недостиг на „аналоговите емоции при шофиране“.

Карандо беше безмилостно прям по отношение на това къде остава очертана окончателната граница на производителността, като подчерта, че скоростта по права линия до голяма степен е станала масова благодарение на електрическите архитектури с няколко двигателя. Истинската инженерна разделителна линия между еднократно използваем потребителски продукт и вечен шедьовър от Маранело води пряко към сложната физика и динамичните обратни връзки. Маркетинг директорът посочи, че докато конструирането на автомобил, който се движи бързо по права линия, изисква минимални механични нюанси, проектирането на архитектура, която остава напълно стабилна, устоява на накланяне, елиминира накланянето на каросерията и предава прецизността при завиване при максимално странично натоварване, изисква десетилетия на специализирано ДНК за настройка. Според Карандо шофьорът трябва незабавно да разпознае уникалната идентичност на Ferrari при скорости за шофиране в предградията, а не само когато е притиснат към облегалката на седалката при напълно натиснат педал на газта

Това фундаментално философско различие определя и начина, по който двата региона възприемат жизнения цикъл на съответните си продукти. Ръководството на Ferrari разглежда неумолимия, хиперускорен ритъм на продуктовото развитие на китайските технологични компании като екзистенциално несъответствие за сегмента на ултралуксозните автомобили, като отбелязва, че тези висококласни местни автомобили по същество са проектирани като електроника, при която почти всеки месец се появява нова версия, което незабавно прави съществуващия автомобил на клиента остарял. Продуктовата стратегия на Маранело е изградена върху точно обратния стълб, вечно актуално, поскъпващо механично наследство. Това е момент, подчертан от неотдавнашното пускане на китайския пазар на силно противоречивия, проектиран от Джони Айв, електромобил. Въпреки скептицизма в интернет по отношение на изцяло електрическата му, петместна конфигурация за гранд туринг с мощност 1 036 конски сили, заможните купувачи в Пекин незабавно заляха регистрите за поръчки на дилърите за този автомобил, единствено за да заобиколят нарастващите местни данъци върху двигателите с вътрешно горене и да си осигурят историческия престиж на компанията.