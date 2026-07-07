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Шеф на Ferrari коментира китайските автомобили и има ли конкуренция между тях

Шеф на Ferrari коментира китайските автомобили и има ли конкуренция между тях

7 Юли, 2026 18:00 815 9

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Той смята, че там автомобилите се третират като бързооборотни продукти

Шеф на Ferrari коментира китайските автомобили и има ли конкуренция между тях - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Утвърдените европейски марки се оказват подложени на агресивно сравнения, а понякога и засенчени на хартия от китайски инженерни постижения като четиримоторния Yangwang U9 или Xiaomi SU7 Ultra, който покори Нюрбургринг. И все пак, вместо да поглежда панически в огледалото, Ferrari запазва увереност. В изявление пред австралийски медии след серия от тестове в реални условия в континентален Китай, глобалният маркетинг директор на компанията, Емануеле Карандо директно коментира тази нова, напрегната конкурентна обстановка, като изтъкна, че макар китайските автомобилни производители да са овладели „цифровия сценарий“, те все още изпитват фундаментален недостиг на „аналоговите емоции при шофиране“.

Карандо беше безмилостно прям по отношение на това къде остава очертана окончателната граница на производителността, като подчерта, че скоростта по права линия до голяма степен е станала масова благодарение на електрическите архитектури с няколко двигателя. Истинската инженерна разделителна линия между еднократно използваем потребителски продукт и вечен шедьовър от Маранело води пряко към сложната физика и динамичните обратни връзки. Маркетинг директорът посочи, че докато конструирането на автомобил, който се движи бързо по права линия, изисква минимални механични нюанси, проектирането на архитектура, която остава напълно стабилна, устоява на накланяне, елиминира накланянето на каросерията и предава прецизността при завиване при максимално странично натоварване, изисква десетилетия на специализирано ДНК за настройка. Според Карандо шофьорът трябва незабавно да разпознае уникалната идентичност на Ferrari при скорости за шофиране в предградията, а не само когато е притиснат към облегалката на седалката при напълно натиснат педал на газта

Това фундаментално философско различие определя и начина, по който двата региона възприемат жизнения цикъл на съответните си продукти. Ръководството на Ferrari разглежда неумолимия, хиперускорен ритъм на продуктовото развитие на китайските технологични компании като екзистенциално несъответствие за сегмента на ултралуксозните автомобили, като отбелязва, че тези висококласни местни автомобили по същество са проектирани като електроника, при която почти всеки месец се появява нова версия, което незабавно прави съществуващия автомобил на клиента остарял. Продуктовата стратегия на Маранело е изградена върху точно обратния стълб, вечно актуално, поскъпващо механично наследство. Това е момент, подчертан от неотдавнашното пускане на китайския пазар на силно противоречивия, проектиран от Джони Айв, електромобил. Въпреки скептицизма в интернет по отношение на изцяло електрическата му, петместна конфигурация за гранд туринг с мощност 1 036 конски сили, заможните купувачи в Пекин незабавно заляха регистрите за поръчки на дилърите за този автомобил, единствено за да заобиколят нарастващите местни данъци върху двигателите с вътрешно горене и да си осигурят историческия престиж на компанията.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 леле е е е

    0 6 Отговор
    1,5 млрд жълти цифрови зомбита с изкуствен интелект и антени!

    18:09 07.07.2026

  • 2 Голям смях

    5 2 Отговор
    Ами като имате толкова опит със завиването, просто направете автомобил, ДОРИ ДА Е САМО ПРОТОТИП, който да подобри рекорда на нюрбургринг на производителя на телефони който направи 6 минути и 22 секунди и им затворете устите!

    Само че те затвориха вашите, а нагляра гледа право в очите и обяснява как нюрбургринг било права линия и китайските автомобили Не могли да завиват на истински завои В ПРЕДГРАДИЯТА.

    Коментиран от #9

    18:11 07.07.2026

  • 3 Наблюдател

    2 5 Отговор
    Абсолютно прав е. Бързооборотен продукт като модно дамско облекло. Всяка година нов модел. Дизайнът няма нищо общо с функционалността, трябва просто да е различен от предишния. Но пък модната линия е една за цял свят. Колата се ползва докато е в гаранция, после я сменяш. Не е нужно да е здрава. Затова може да е и китайска.

    Коментиран от #5

    18:13 07.07.2026

  • 4 Колю Пъръма

    3 1 Отговор
    След 5 годенака нема да има кой да ги купавка тез фарари!!!???

    Коментиран от #6

    18:21 07.07.2026

  • 5 Така е

    7 1 Отговор

    До коментар #3 от "Наблюдател":

    Технологиите се развиват и всеки следващ модел е по нова технология.

    Но пропускаш важното. Каквито и да са били автомобилните технологии през миналия век, ferrari ВИНАГИ Е БИЛ НАЙ-ДОБРОТО - бързина, ускорение, завиване, звук и абсолютно пълната гама. Ако някой е бил по-добър в една от тези дисциплини, то със сигурност е изоставал от ferrari в другите.


    Китайците обаче задминаха ferrari по почти всички технически характеристики и им оставиха единствения аргумент да дрънкат на емоционалната струна за звука, който не е техническа характеристика и с нищо не помага в шофирането, ускорението, завиването и в каквото и да било.

    18:23 07.07.2026

  • 6 Напротив

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "Колю Пъръма":

    И след 20 години ще ги купуват, но не защото съм много хубави автомобили, А ЗАЩОТО СЕ КАЗВАТ FERRARI.


    Точно това няма кой да им го отнеме и е единственото което са градили 100 години.

    Стогодишния опит вече е в кошчето! Електромобилите промениха ПРАВИЛАТА НА ИГРАТА!

    Името обаче остава завинаги!

    18:25 07.07.2026

  • 7 Пак неразбрал

    1 0 Отговор
    Тези коли ли продават или "яйце Фаберже "?

    Коментиран от #8

    18:28 07.07.2026

  • 8 Разбира се

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "Пак неразбрал":

    Второто! Повечето даже не ги карат, а ги държат за показ и като инвестиция.

    18:30 07.07.2026

  • 9 Милен

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Голям смях":

    Не коментирай неща които не разбираш

    18:39 07.07.2026