В гаража на Ерлинг Холанд: Какви коли кара суперзвездата на Манчестър Сити

Докато Ерлинг Холанд продължава да блести на Световното първенство по футбол на с историческото класиране на Норвегия за четвъртфиналите, в новопостроеното му имение на стойност 8,2 милиона долара в Чешир, Англия, стои неизползван автомобилен арсенал на стойност 12 милиона долара. 26-годишният нападател на „Манчестър Сити“ отложи завръщането си у дома поради приказното представяне на националния му отбор, което ще достигне своята кулминация в решаващия сблъсък срещу Англия на стадион „Маями“ този уикенд. Въпреки че той шегувателно заяви, че е прекосил Атлантическия океан само за да си купи каубойска шапка, истинската му страст остава абсолютната скорост – както на терена, така и на асфалта.

На върха на неговия внимателно подбран гараж се извисява Bugatti Tourbillon. Заменяйки легендарния четиритурбинен W16 от Молсхайм с изцяло нов, атмосферен 8,3-литров V16, съчетан с три електрически мотора, това инженерно чудо развива обща мощност от 1 800 конски сили. Той ускорява от 0 до 100 км/ч за зашеметяващите 1,9 секунди и достига максимална скорост от 400км/ч. Холанд притежава ключовете за един от едва 250-те екземпляра, планирани за производство, като си е осигурил място в производствения график много преди обществеността да е видяла този хиперкар.

В центъра на вниманието е и ултраексклузивният Mercedes-AMG One, буквално болид от Formula 1, модифициран за улично каране. Използвайки 1,6-литров V6 двигател с двойно турбо, както и усъвършенствана хибридна система с четири мотора, той предава 1 049 конски сили на асфалта, което му позволява да ускори до 100 км/ч за 2,8 секунди. След като два от оригиналните 275 екземпляра вече са унищожени от пожари в Европа, Холаннд притежава част от бързо поскъпващата история на моторните спортове, която е разрешена за движение по пътищата.

В колекцията му от модели от Маранело централно място заема великолепното Ferrari Monza SP2, спийдстър без покрив, достъпен само по покана, който използва 6,5-литров атмосферен V12 двигател, ускоряващ колата до 100 км/ч за 2,8 секунди. За по-рутинните пътувания до тренировъчното игрище Холанд може да избере своето Ferrari 812 Superfast или елегантното 296 GTB. Когато обаче семейните задължения го призоват, той се качва в относително по-кроткия си автомобил за ежедневно ползване: луксозен Rolls-Royce Cullinan с V12 двигател и мощност 563 конски сили, който споделя със съпругата си Изабел и малкия им син Один.

По-малко известните модели в автопарка му включват Ford Shelby F-150 Super Snake, който придава малко американски дух, и класическия DMC DeLorean, който някога е участвал в реклама за чанти за ски. Въпреки че разполага с едни от най-опасните за шофьорската книжка машини в света, Холанд има изненадващо чисто публично шофьорско досие. Единствената му по-сериозна новина, свързана с шофирането, е от инцидент през 2023 година, при който е глобен с 200 паунда и му са отнети шест точки от шофьорската книжка за използване на мобилен телефон зад волана на Rolls-Royce Ghost.