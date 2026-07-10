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В гаража на Ерлинг Холанд: Какви коли кара суперзвездата на Манчестър Сити

В гаража на Ерлинг Холанд: Какви коли кара суперзвездата на Манчестър Сити

10 Юли, 2026 18:08 1 453 12

  • ерлинг холанд-
  • манчестър сити-
  • коли-
  • гараж

Bugatti, Ferrari, Rolls-Royce, Mercedes и други автомобили се помещават в гаража на футболиста

В гаража на Ерлинг Холанд: Какви коли кара суперзвездата на Манчестър Сити - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Докато Ерлинг Холанд продължава да блести на Световното първенство по футбол на с историческото класиране на Норвегия за четвъртфиналите, в новопостроеното му имение на стойност 8,2 милиона долара в Чешир, Англия, стои неизползван автомобилен арсенал на стойност 12 милиона долара. 26-годишният нападател на „Манчестър Сити“ отложи завръщането си у дома поради приказното представяне на националния му отбор, което ще достигне своята кулминация в решаващия сблъсък срещу Англия на стадион „Маями“ този уикенд. Въпреки че той шегувателно заяви, че е прекосил Атлантическия океан само за да си купи каубойска шапка, истинската му страст остава абсолютната скорост – както на терена, така и на асфалта.

На върха на неговия внимателно подбран гараж се извисява Bugatti Tourbillon. Заменяйки легендарния четиритурбинен W16 от Молсхайм с изцяло нов, атмосферен 8,3-литров V16, съчетан с три електрически мотора, това инженерно чудо развива обща мощност от 1 800 конски сили. Той ускорява от 0 до 100 км/ч за зашеметяващите 1,9 секунди и достига максимална скорост от 400км/ч. Холанд притежава ключовете за един от едва 250-те екземпляра, планирани за производство, като си е осигурил място в производствения график много преди обществеността да е видяла този хиперкар.

В гаража на Ерлинг Холанд: Какви коли кара суперзвездата на Манчестър Сити

В центъра на вниманието е и ултраексклузивният Mercedes-AMG One, буквално болид от Formula 1, модифициран за улично каране. Използвайки 1,6-литров V6 двигател с двойно турбо, както и усъвършенствана хибридна система с четири мотора, той предава 1 049 конски сили на асфалта, което му позволява да ускори до 100 км/ч за 2,8 секунди. След като два от оригиналните 275 екземпляра вече са унищожени от пожари в Европа, Холаннд притежава част от бързо поскъпващата история на моторните спортове, която е разрешена за движение по пътищата.

В гаража на Ерлинг Холанд: Какви коли кара суперзвездата на Манчестър Сити

В колекцията му от модели от Маранело централно място заема великолепното Ferrari Monza SP2, спийдстър без покрив, достъпен само по покана, който използва 6,5-литров атмосферен V12 двигател, ускоряващ колата до 100 км/ч за 2,8 секунди. За по-рутинните пътувания до тренировъчното игрище Холанд може да избере своето Ferrari 812 Superfast или елегантното 296 GTB. Когато обаче семейните задължения го призоват, той се качва в относително по-кроткия си автомобил за ежедневно ползване: луксозен Rolls-Royce Cullinan с V12 двигател и мощност 563 конски сили, който споделя със съпругата си Изабел и малкия им син Один.

В гаража на Ерлинг Холанд: Какви коли кара суперзвездата на Манчестър Сити

По-малко известните модели в автопарка му включват Ford Shelby F-150 Super Snake, който придава малко американски дух, и класическия DMC DeLorean, който някога е участвал в реклама за чанти за ски. Въпреки че разполага с едни от най-опасните за шофьорската книжка машини в света, Холанд има изненадващо чисто публично шофьорско досие. Единствената му по-сериозна новина, свързана с шофирането, е от инцидент през 2023 година, при който е глобен с 200 паунда и му са отнети шест точки от шофьорската книжка за използване на мобилен телефон зад волана на Rolls-Royce Ghost.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Смартфорту

    3 1 Отговор
    Вероятно със седалки по поръчка, защото е 1,95.

    Коментиран от #9

    18:13 10.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 0 Отговор
    Зачетох се защото автомобилът на снимката ми заприлича на Делориън-ът от
    "Завръщане в бъдещето"❗
    А от този автомобил са останали малко❗

    Коментиран от #7, #11

    18:20 10.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Алекс

    5 1 Отговор
    Само си пилее парите по тия тенекии, вместо всеки ден да о.ножда млади момиченца ученички, защото след време пак ще може да ги кара тия таралясници, но след време уйся няма да му работи както трябва. Един познат богаташ казваше така: И да има човек много пари не е работа, защото не знае какво да ги прави.

    18:23 10.07.2026

  • 7 Някой си

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Зависи каде ? Аз съм виждал по бензиностанции и пътища нормални хора да карат все още такива .

    18:36 10.07.2026

  • 8 Гост

    2 0 Отговор
    Господине, бихте ли помолили колегата ви Милен да пусне пояснителна статия показваща цифри подкрепящи твърдението му, че всяка десета нова кола в БГ е на Донгфенг! Защото иначе, статията е манипулативна и неотговаряща на истината! Със 1000 коли продадени за 6 месеца Той твърди това! Излиза, според него, че новите регистрации в БГ за 6 месеца са 10000, нали? Ако е така, това наистина си е постижение, и не би следвало статията на е заключена, нали? Е? Чакаме цифри и данни от колегата ви журналист, моля!!!

    18:38 10.07.2026

  • 9 карчи

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Смартфорту":

    Първо и аз това си помислих, как ли се побира в повечето от изброените автомобили🙄 🤣

    18:39 10.07.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Сатана Z

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Така е.
    Това е турбинна джанта DeLorean, известна със своя радиален дизайн на спиците, наподобяващ турбина.

    Централният капак е украсен с емблематичното лого на DMC, представляващо DeLorean Motor Company.

    Тези джанти се предлагат в сребристо или тъмносиво покритие в зависимост от годината на модела DMC-12.

    Съвременни репродукции се предлагат в по-големи размери 16" и 17" за актуализирани опции за гуми.

    19:01 10.07.2026

  • 12 ТОА ИМА СИЛИКОН В УСТНИТИ СИ

    0 0 Отговор
    МЯЗА НА НОРВЕЖКА МУРУНА....

    19:55 10.07.2026