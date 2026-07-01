Ето кои са най-качествените нови коли според американците

J.D. Power официално публикува дългоочакваното си проучване за първоначалното качество в САЩ за 2026 година, като извърши драматичен преврат на върха на луксозния пазар. Дълго време считан за непристъпна крепост на производственото съвършенство, Lexus официално беше детрониран от традиционната си първа позиция, отваряйки пътя за Porsche да спечели най-високата корона в бранша. Мощният производител от Щутгарт напълно разгроми конкуренцията, оглавявайки както изключително конкурентния премиум сегмент, така и пазара като цяло с изумително нисък резултат от едва 138 проблема на 100 автомобила (138 PP100), с което затвърди мащабна оперативна победа за германската икона в производството на спортни автомобили.

Веднага след германския лидер луксозната марка Genesis спечели второто място с изключително доброто постижение от 151 PP100, но абсолютният „убиец на гиганти“ в проучването за 2026 година се появи точно от сърцето на Америка. Ford даде зрелищна демонстрация на майсторство в масовото производство, нахлувайки на трето място в общата класация с резултат от 152 PP100, с което напълно засенчи традиционните висококачествени производители и си осигури титлата на най-добрата марка от масовия сегмент. Междувременно, пострадалият Lexus се срина чак до четвърто място (равенство) със 156 PP100, споделяйки позицията с Nissan. Общата картина в бранша обаче беше на мащабен оперативен триумф, тъй като средната стойност за пазара като цяло се подобри значително до 175 PP100 спрямо проблематичните 192 PP100 от миналата година, отбелязвайки най-големия годишен скок в качеството, който автомобилният сектор е виждал през последните почти три десетилетия.

Въпреки това, докато производителите успешно преодоляват историческите механични проблеми, в салона се разгърна мащабна цифрова битка, като сложните технологични архитектури действат като сериозна пречка за удовлетвореността на потребителите. Изчерпателното проучване, което анализира 227 подробни показателя в 10 различни категории автомобили, разкри, че инфоразвлекателната система е единственият сегмент, в който се наблюдава категоричен скок в жалбите на собствениците, като основната причина за това е изключително нестабилната връзка със смартфони чрез Apple CarPlay и Android Auto. Франк Ханли, старши директор по сравнителен анализ на автомобили в J.D. Power, отбеляза, че когато технологиите, предназначени за потребителите, станат прекалено сложни, вероятността собственикът да се сблъска с разочароващ софтуерен проблем нараства експоненциално. Освен това съвременните табла с много екрани са обект на остра критика за отвличане на вниманието при шофиране, тревожните 46 процента от анкетираните собственици директно обвиняват огромните цифрови дисплеи и сензорните екрани за ситуации, в които вниманието им се отвлича по време на шофиране, докато други 18 процента сочат с пръст натрапчивите, звучащи предупреждения на системите за подпомагане на водача.