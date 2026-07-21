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Новият Maybach GLS вдига летвата на лукса

Новият Maybach GLS вдига летвата на лукса

21 Юли, 2026 10:29 465 3

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Обновеният модел ще се появи по-късно тази година на пазара

Новият Maybach GLS вдига летвата на лукса - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

В света на семейните автомобили за мултимилионери летвата за прекомерна разкошност непрекъснато се вдига, а Щутгарт официално се включи в надпреварата с новия си модел. Веднага след обновяването на стандартния GLS, Mercedes-Maybach разкри своя флагмански SUV от най-висок клас, наречен Maybach GLS 680. Очаква се да се появи в шоурумите по-късно тази година, като обновеният модел предлага по-внушителна визия, значително обновена технология в интериора и сериозно повишение на механичната мощност под дългия си капак.

Новият Maybach GLS вдига летвата на лукса

Основната новина започва от двигателния отсек, където V8 двигателят от предишното поколение предава щафетата на най-новата инженерна еволюция на Mercedes с висока мощност: 4,0-литровият V8 M177 Evo с двойно турбо. Допълнително усъвършенстван от интегриран стартер-генератор от второ поколение с 48 волта, преработеният двигател развива 610 конски сили, подобрение от 60допълнителни конски сили в сравнение с излизащия от производство модел, което гарантира, че тази масивна крепост на лукса може да ускори значителната си маса до магистрални скорости с лекота. За да допълнят преработената задвижваща система, инженерите прекалибрират кормилната рейка за по-директно и прецизно усещане, докато плавното въздушно окачване Airmatic на марката продължава да се предлага като стандартно оборудване. Шофьорите, които търсят пълна изолация от неравностите по пътя, все още могат да поръчат опционалната система E-Active Body Control, която използва мрежа от сензори и многоядрени процесори, за да противодейства активно на накланянето, клатенето и люлеенето в реално време.

Новият Maybach GLS вдига летвата на лукса

Визуално Maybach GLS 680 гарантира, че никога няма да бъдете сбъркани с обикновен автомобил за ежедневни пътувания в предградията. Цялата предна част е преработена около масивна решетка, специфична за Maybach, с осветена рамка, фланкирана от осветена емблема на Maybach върху решетката и светеща, издигната звезда на Mercedes-Benz върху капака. SUV-то се предлага със стандартни 22-цолови джанти с 20-спицова конфигурация, макар че любителите на опциите несъмнено ще се насочат към 23-цоловите ковани джанти. Тези скъпи джанти приютяват умен, прецизен механизъм със сачмени лагери в централните капачки, който поддържа емблематичното лого на Mercedes във вертикално положение, докато джантите се въртят.

Новият Maybach GLS вдига летвата на лукса

Интериорът съчетава високотехнологична свързаност с традиционно изработване от най-висок клас. Следвайки дизайнерските насоки на стандартния GLS, арматурното табло възприема архитектурата MBUX Superscreen – обширен стъклен панел, в който е вградена конфигурация с три дисплея, работеща с най-новото поколение инфоразвлекателна система на производителя. Фините дизайнерски акценти, като циферблатите с акценти в цвят розово злато и осветените външни вентилационни отвори, контрастират с изключително меката кожа, докато комфортът на пътниците прави значителна крачка напред с подобрените, многопрограмни масажиращи седалки както за предните, така и за задните пътници. Аудиофилите също ще се насладят на подобрена система Burmester 3D Surround Sound с вградена поддръжка на Dolby Atmos, включваща два допълнителни задни високоговорителя за общо 15 преобразувателя, задвижвани от по-мощен усилвател с мощност 710 вата. Очаква се цените да бъдат обявени съвсем скоро.

Новият Maybach GLS вдига летвата на лукса


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