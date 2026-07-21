Германски експерти разкриха тревожна статистика при шофирането на електромобили с един педал

Удобството на шофирането с един педал се превърна в един от основните аргументи за продажбата на съвременните електромобили, като позволява на шофьорите да ускоряват, да се движат по инерция и да спират напълно, просто чрез регулиране на педала на газта. Въпреки това, едно тревожно ново проучване, публикувано от Германския институт за изследване на застрахователните произшествия (UDV), разкрива, че тази ергономична новост крие тъмна, потенциално смъртоносна цена в екстремни ситуации с висока степен на стрес.
След като внимателно анализираха близо 500 тежки пътнотранспортни произшествия, регистрирани между 2019 и 2022 година, изследователите откриха явна статистическа аномалия. Шофьорите, управляващи електромобили в режим с един педал, са девет пъти по-податливи на катастрофални произшествия, причинени от „объркване на педалите“, в сравнение с тези, които са зад волана на еквивалентни автомобили с двигатели с вътрешно горене. Механичната грешка не се крие в програмата на автомобила, а в невромускулното програмиране на човека. Тъй като агресивното регенеративно спиране позволява на шофьорите да се движат в ежедневния трафик, без изобщо да докосват традиционния спирачен педал, мускулната памет се адаптира към това десният крак да остава закрепен изключително върху педала на газта. Когато внезапна опасност се появи пред предното стъкло, настъпва паника и вместо да премести крака наляво, за да натисне механичната спирачка, шофьорът инстинктивно натиска с пълна сила педала, върху който кракът му вече е поставен. Резултатът не е рязко спиране, а незабавно, което води до опасност.
Човешката цена на този капан на мускулната памет се отразява непропорционално силно върху по-възрастните шофьори, като демографските данни на UDV потвърждават, че почти половината от потвърдените катастрофи, свързани с объркване на педалите, са с участието на шофьори на възраст над 75 години. По-бавните когнитивни реакции, съчетани с десетилетия на дълбоко вкоренена мускулна памет, правят по-възрастните шофьори особено уязвими към това колебание за част от секундата.
Освен объркването на педалите, проучването отбеляза и втора тревожна тенденция, а именно сблъсъци с пешеходци при ниска скорост по време на маневри при паркиране, движение на заден ход или завои през нощта. Въпреки задължителните акустични системи за предупреждение на превозните средства (AVAS), въведени в цяла Европа, които излъчват изкуствени звукови профили при ниски скорости, изследователите установиха, че настоящите изисквания за шума са крайно недостатъчни. Тъй като шумът от въртенето на гумите става забележим едва при около 30 км/ч, а много фабрично монтирани AVAS системи се изключват при около 20 км/ч, пешеходците често не чуват приближаващ се електромобил. UDV сега призовава европейските регулаторни органи да преразгледат акустичните стандарти, като изисква по-ясни и по-силни звукови сигнали, които активно предупреждават пешеходците, когато безшумен електромобил е включен и готов за движение.
От решаващо значение е, че германските изследователи отбелязват, че електромобилите не са фундаментално по-малко безопасни от своите бензинови аналози, като посочват, че собствениците на електромобили като цяло проявяват по-предпазливи навици на шофиране и се възползват от тежките батерии, които осигуряват превъзходна защита на пътниците при структурни сблъсъци. Въпреки това докладът служи като сериозен сигнал за тревога за инженерите по автомобилна безопасност, като доказва, че в рискования свят на аварийното спиране улесняването на управлението на автомобила може да го направи далеч по-опасен, когато нещата се объркат.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
в педалите е проблема❗
Коментиран от #3
13:44 21.07.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Хахахаха
До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Явно ДВГ вече много трудно се продава, след като се вадят всякакви опорки.
Коментиран от #6, #25
13:51 21.07.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 хихи
както на всеки автоматик
13:57 21.07.2026
6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #3 от "Хахахаха":Ами в Европа за 2025-та
🚗 2,6 млн електрички срещу
🚗 13 млн ДВГ❗
При цялата агресивна реклама и законови спънки- ЕДИН : ПЕТ ❗
Коментиран от #11
14:05 21.07.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 ИИ коннЕЕ
14:13 21.07.2026
9 Един педал
14:16 21.07.2026
10 Kaлпазанин
Коментиран от #12
14:18 21.07.2026
11 Хахахаха
До коментар #6 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Електричките продават повече от бензинови и от дизелови коли! Това което пишеш, е със статистиката за хибридите. Но електрическите са повече по продажба от чистите бензинови и чистите дизелови коли. Това са фактите.
Коментиран от #15, #18
14:19 21.07.2026
12 Хахахаха
До коментар #10 от "Kaлпазанин":Така е. На най-големите тарикати и три педала в колата са им малко!
14:20 21.07.2026
13 Оз. Ген.Румянцев
14:24 21.07.2026
14 Елементарно
Галине , кракът му е на педала на "газ-та", и като го натисне - колата не спира , а "незабавно" се ускорява ! ... което води до КАТАСТРОФА!
Коментиран от #24
14:25 21.07.2026
15 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #11 от "Хахахаха":Ами по своята същност хибридите са си автомобили с ДВГ❗
Коментиран от #22
14:28 21.07.2026
16 ДрайвингПлежър
14:29 21.07.2026
17 Тези които карат с
Коментиран от #23
14:30 21.07.2026
18 ДрайвингПлежър
До коментар #11 от "Хахахаха":То на пазара вече почти няма модели без хибридно задвижване с чисто ДВГ задвижване - как да се продава нещо, което го няма. И то не е защото не се търсят, а защото производителите вече не предлагат такива. Не може да намериш нито ръчни скорости нито чист мотор - всичко е извратенящина
Коментиран от #26
14:32 21.07.2026
19 Реалист
14:38 21.07.2026
20 Механик
Във всички автомобили с един... "такова" има най-малко два "такова".
Защото за да караш автомобил с един ... "такова", трябва и ти да си ..."такова".
14:45 21.07.2026
21 истината
15:00 21.07.2026
22 Хахахаха
До коментар #15 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Другия път вече ще си купят електрички. С хибридите ще разберат, че ДВГ не им е нужен за да се придвижват.
Коментиран от #27, #28, #30
15:23 21.07.2026
23 млад еврас
До коментар #17 от "Тези които карат с":Те с обикновената цигара пак им трябва едната ръка за да пушат, да не би с У... да пушат.
15:23 21.07.2026
24 Ами нормално
До коментар #14 от "Елементарно":Нивото на журналистиката ни клони към нула. В бързината да напишат нещо, изпускат думи, липсата на които променя смисъла на написаното. Информацията не се проверява, а някои "писатели" се впускат в теми, от които не разбират нищо. Затова някои статии, преведни с електронен превдач, съдържат абсурдни обяснения, които пишещият не засича, защото е профан.
15:30 21.07.2026
25 млад еврас
До коментар #3 от "Хахахаха":То затова само 20% от продадените коли са електрички, 80% са с ДВГ, към тях слагам и хибридите понеже са си ДВГ с екстра батерия и безплатно паркиране, на ел. принуждават хората, пари им дават да заменят ДВГ за ел. безплатно паркират, забраняват на ДВГ да влиза еди каде си, вдигат на ДВГ данъци а ел. без данъци и пак 20% електрички продадени нови срещу 80% ДВГ, електричките трябва да се забранят като крайно замърсяващи, не могат дори батерията да преработят- доказано от учени не от спасители политици.
15:36 21.07.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 млад еврас
До коментар #22 от "Хахахаха":Като видите човек с електричка не забравяйте, че той в къщи си има и едно ДВГ за по сигурно хахахахаха.
15:42 21.07.2026
28 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #22 от "Хахахаха":ХА ХО, над половината от теА дето карат САМО електрички, другия път НЕ биха си взели пак електричка❗
15:45 21.07.2026
29 млад еврас
15:52 21.07.2026
30 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #22 от "Хахахаха":Следващото не е от "една жена на женския пазар каза", нито е изсмукано от пръстите❗
А от немски списание за автомобили❗
Проучване сред собственици на електромобили показа , че
"50% от собствениците на елeктромобили искат следващият им автомобил да е....
с ДВГ!"
Коментиран от #31, #32
15:52 21.07.2026
31 Слънчасалия
До коментар #30 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Бъдещето е на електромобилите. Точно както ще бъде постигната и крайната цел за следващите осем години 18 милиона електромобила Тесла през 2028 година.Статистически е доказано.
16:11 21.07.2026
32 Любопитно
До коментар #30 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Кога според тебе ще има срив на продажбите на електромобили и хората ще се върнат към ДВГ?
След като си толкова сигурен в тази тенденция, Дали гуруто Тойода ще познае, че електромобилите никога няма да преминат 30% пазарен дял?
Дали след 2030 Toyota ще успее да продава над 10 милиона автомобила годишно или хората вече ще са преминали към електромобили и продажбите на хибриди ще спаднат?
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Много добре знаеш каква е истината, но те е страх да си признаеш!
16:20 21.07.2026