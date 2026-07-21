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Германски експерти разкриха тревожна статистика при шофирането на електромобили с един педал

Германски експерти разкриха тревожна статистика при шофирането на електромобили с един педал

21 Юли, 2026 13:41 1 671 32

  • шофьори-
  • водачи-
  • електромобили-
  • един педал

Водачите на такъв тип превозни средства са по-податливи на объркване при инцидент

Германски експерти разкриха тревожна статистика при шофирането на електромобили с един педал - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Удобството на шофирането с един педал се превърна в един от основните аргументи за продажбата на съвременните електромобили, като позволява на шофьорите да ускоряват, да се движат по инерция и да спират напълно, просто чрез регулиране на педала на газта. Въпреки това, едно тревожно ново проучване, публикувано от Германския институт за изследване на застрахователните произшествия (UDV), разкрива, че тази ергономична новост крие тъмна, потенциално смъртоносна цена в екстремни ситуации с висока степен на стрес.

След като внимателно анализираха близо 500 тежки пътнотранспортни произшествия, регистрирани между 2019 и 2022 година, изследователите откриха явна статистическа аномалия. Шофьорите, управляващи електромобили в режим с един педал, са девет пъти по-податливи на катастрофални произшествия, причинени от „объркване на педалите“, в сравнение с тези, които са зад волана на еквивалентни автомобили с двигатели с вътрешно горене. Механичната грешка не се крие в програмата на автомобила, а в невромускулното програмиране на човека. Тъй като агресивното регенеративно спиране позволява на шофьорите да се движат в ежедневния трафик, без изобщо да докосват традиционния спирачен педал, мускулната памет се адаптира към това десният крак да остава закрепен изключително върху педала на газта. Когато внезапна опасност се появи пред предното стъкло, настъпва паника и вместо да премести крака наляво, за да натисне механичната спирачка, шофьорът инстинктивно натиска с пълна сила педала, върху който кракът му вече е поставен. Резултатът не е рязко спиране, а незабавно, което води до опасност.

Човешката цена на този капан на мускулната памет се отразява непропорционално силно върху по-възрастните шофьори, като демографските данни на UDV потвърждават, че почти половината от потвърдените катастрофи, свързани с объркване на педалите, са с участието на шофьори на възраст над 75 години. По-бавните когнитивни реакции, съчетани с десетилетия на дълбоко вкоренена мускулна памет, правят по-възрастните шофьори особено уязвими към това колебание за част от секундата.

Освен объркването на педалите, проучването отбеляза и втора тревожна тенденция, а именно сблъсъци с пешеходци при ниска скорост по време на маневри при паркиране, движение на заден ход или завои през нощта. Въпреки задължителните акустични системи за предупреждение на превозните средства (AVAS), въведени в цяла Европа, които излъчват изкуствени звукови профили при ниски скорости, изследователите установиха, че настоящите изисквания за шума са крайно недостатъчни. Тъй като шумът от въртенето на гумите става забележим едва при около 30 км/ч, а много фабрично монтирани AVAS системи се изключват при около 20 км/ч, пешеходците често не чуват приближаващ се електромобил. UDV сега призовава европейските регулаторни органи да преразгледат акустичните стандарти, като изисква по-ясни и по-силни звукови сигнали, които активно предупреждават пешеходците, когато безшумен електромобил е включен и готов за движение.

От решаващо значение е, че германските изследователи отбелязват, че електромобилите не са фундаментално по-малко безопасни от своите бензинови аналози, като посочват, че собствениците на електромобили като цяло проявяват по-предпазливи навици на шофиране и се възползват от тежките батерии, които осигуряват превъзходна защита на пътниците при структурни сблъсъци. Въпреки това докладът служи като сериозен сигнал за тревога за инженерите по автомобилна безопасност, като доказва, че в рискования свят на аварийното спиране улесняването на управлението на автомобила може да го направи далеч по-опасен, когато нещата се объркат.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    19 2 Отговор
    Извод-
    в педалите е проблема❗

    Коментиран от #3

    13:44 21.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Хахахаха

    5 12 Отговор

    До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Явно ДВГ вече много трудно се продава, след като се вадят всякакви опорки.

    Коментиран от #6, #25

    13:51 21.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 хихи

    3 4 Отговор
    е как да един педал, двама са?

    както на всеки автоматик

    13:57 21.07.2026

  • 6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    11 6 Отговор

    До коментар #3 от "Хахахаха":

    Ами в Европа за 2025-та
    🚗 2,6 млн електрички срещу
    🚗 13 млн ДВГ❗
    При цялата агресивна реклама и законови спънки- ЕДИН : ПЕТ ❗

    Коментиран от #11

    14:05 21.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 ИИ коннЕЕ

    2 1 Отговор
    На коня има ли петТали, на велосипеда и мотора? ИИ нервна система и дърпаш или буташ кормилото.

    14:13 21.07.2026

  • 9 Един педал

    2 1 Отговор
    Ааа, шофирам само друг педал...

    14:16 21.07.2026

  • 10 Kaлпазанин

    5 1 Отговор
    Ами на педалите не им стига по един педал ,трябва да са повечко ,да са оплачат на Урсула и глупавата кокошка калас

    Коментиран от #12

    14:18 21.07.2026

  • 11 Хахахаха

    3 9 Отговор

    До коментар #6 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Електричките продават повече от бензинови и от дизелови коли! Това което пишеш, е със статистиката за хибридите. Но електрическите са повече по продажба от чистите бензинови и чистите дизелови коли. Това са фактите.

    Коментиран от #15, #18

    14:19 21.07.2026

  • 12 Хахахаха

    1 2 Отговор

    До коментар #10 от "Kaлпазанин":

    Така е. На най-големите тарикати и три педала в колата са им малко!

    14:20 21.07.2026

  • 13 Оз. Ген.Румянцев

    6 1 Отговор
    Това само американец може да го направи, те са пословични дебили

    14:24 21.07.2026

  • 14 Елементарно

    6 0 Отговор
    " ... десният крак да остава закрепен ... върху педала на газта. Когато ... опасност се появи ... , настъпва паника и вместо да премести крака наляво, за да натисне механичната спирачка, шофьорът инстинктивно натиска с пълна сила педала, върху който кракът му вече е поставен. Резултатът не е рязко спиране, а незабавно, което води до опасност."

    Галине , кракът му е на педала на "газ-та", и като го натисне - колата не спира , а "незабавно" се ускорява ! ... което води до КАТАСТРОФА!

    Коментиран от #24

    14:25 21.07.2026

  • 15 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 2 Отговор

    До коментар #11 от "Хахахаха":

    Ами по своята същност хибридите са си автомобили с ДВГ❗

    Коментиран от #22

    14:28 21.07.2026

  • 16 ДрайвингПлежър

    9 2 Отговор
    Електричарите по принцип са си слаби в главата, нищо чудно да има объркване - тая мъгла между ушите им рядко се раздига :D

    14:29 21.07.2026

  • 17 Тези които карат с

    3 2 Отговор
    Електронни цигари и трябва едната ръка да държи електронната цигара

    Коментиран от #23

    14:30 21.07.2026

  • 18 ДрайвингПлежър

    9 1 Отговор

    До коментар #11 от "Хахахаха":

    То на пазара вече почти няма модели без хибридно задвижване с чисто ДВГ задвижване - как да се продава нещо, което го няма. И то не е защото не се търсят, а защото производителите вече не предлагат такива. Не може да намериш нито ръчни скорости нито чист мотор - всичко е извратенящина

    Коментиран от #26

    14:32 21.07.2026

  • 19 Реалист

    4 0 Отговор
    Този феномен с педала на газта е характерен за блондинки и дъртаци.

    14:38 21.07.2026

  • 20 Механик

    5 2 Отговор
    Няма автомобили с един (няма да пиша думата, че ще ме изтрият).
    Във всички автомобили с един... "такова" има най-малко два "такова".
    Защото за да караш автомобил с един ... "такова", трябва и ти да си ..."такова".

    14:45 21.07.2026

  • 21 истината

    3 3 Отговор
    то в ел колите винаги има два педала-единият е на седалката,а другият е под волана.....може и трети да има .

    15:00 21.07.2026

  • 22 Хахахаха

    3 4 Отговор

    До коментар #15 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Другия път вече ще си купят електрички. С хибридите ще разберат, че ДВГ не им е нужен за да се придвижват.

    Коментиран от #27, #28, #30

    15:23 21.07.2026

  • 23 млад еврас

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Тези които карат с":

    Те с обикновената цигара пак им трябва едната ръка за да пушат, да не би с У... да пушат.

    15:23 21.07.2026

  • 24 Ами нормално

    3 0 Отговор

    До коментар #14 от "Елементарно":

    Нивото на журналистиката ни клони към нула. В бързината да напишат нещо, изпускат думи, липсата на които променя смисъла на написаното. Информацията не се проверява, а някои "писатели" се впускат в теми, от които не разбират нищо. Затова някои статии, преведни с електронен превдач, съдържат абсурдни обяснения, които пишещият не засича, защото е профан.

    15:30 21.07.2026

  • 25 млад еврас

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Хахахаха":

    То затова само 20% от продадените коли са електрички, 80% са с ДВГ, към тях слагам и хибридите понеже са си ДВГ с екстра батерия и безплатно паркиране, на ел. принуждават хората, пари им дават да заменят ДВГ за ел. безплатно паркират, забраняват на ДВГ да влиза еди каде си, вдигат на ДВГ данъци а ел. без данъци и пак 20% електрички продадени нови срещу 80% ДВГ, електричките трябва да се забранят като крайно замърсяващи, не могат дори батерията да преработят- доказано от учени не от спасители политици.

    15:36 21.07.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 млад еврас

    2 2 Отговор

    До коментар #22 от "Хахахаха":

    Като видите човек с електричка не забравяйте, че той в къщи си има и едно ДВГ за по сигурно хахахахаха.

    15:42 21.07.2026

  • 28 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 3 Отговор

    До коментар #22 от "Хахахаха":

    ХА ХО, над половината от теА дето карат САМО електрички, другия път НЕ биха си взели пак електричка❗

    15:45 21.07.2026

  • 29 млад еврас

    1 1 Отговор
    Никой които си е взел електричка не повтаря, ама и си я държи, че няма кой да я купи хахахаха.

    15:52 21.07.2026

  • 30 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 1 Отговор

    До коментар #22 от "Хахахаха":

    Следващото не е от "една жена на женския пазар каза", нито е изсмукано от пръстите❗
    А от немски списание за автомобили❗

    Проучване сред собственици на електромобили показа , че

    "50% от собствениците на елeктромобили искат следващият им автомобил да е....
    с ДВГ!"

    Коментиран от #31, #32

    15:52 21.07.2026

  • 31 Слънчасалия

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Бъдещето е на електромобилите. Точно както ще бъде постигната и крайната цел за следващите осем години 18 милиона електромобила Тесла през 2028 година.Статистически е доказано.

    16:11 21.07.2026

  • 32 Любопитно

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Кога според тебе ще има срив на продажбите на електромобили и хората ще се върнат към ДВГ?

    След като си толкова сигурен в тази тенденция, Дали гуруто Тойода ще познае, че електромобилите никога няма да преминат 30% пазарен дял?

    Дали след 2030 Toyota ще успее да продава над 10 милиона автомобила годишно или хората вече ще са преминали към електромобили и продажбите на хибриди ще спаднат?
    .
    Много добре знаеш каква е истината, но те е страх да си признаеш!

    16:20 21.07.2026