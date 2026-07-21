Германски експерти разкриха тревожна статистика при шофирането на електромобили с един педал

Удобството на шофирането с един педал се превърна в един от основните аргументи за продажбата на съвременните електромобили, като позволява на шофьорите да ускоряват, да се движат по инерция и да спират напълно, просто чрез регулиране на педала на газта. Въпреки това, едно тревожно ново проучване, публикувано от Германския институт за изследване на застрахователните произшествия (UDV), разкрива, че тази ергономична новост крие тъмна, потенциално смъртоносна цена в екстремни ситуации с висока степен на стрес.

След като внимателно анализираха близо 500 тежки пътнотранспортни произшествия, регистрирани между 2019 и 2022 година, изследователите откриха явна статистическа аномалия. Шофьорите, управляващи електромобили в режим с един педал, са девет пъти по-податливи на катастрофални произшествия, причинени от „объркване на педалите“, в сравнение с тези, които са зад волана на еквивалентни автомобили с двигатели с вътрешно горене. Механичната грешка не се крие в програмата на автомобила, а в невромускулното програмиране на човека. Тъй като агресивното регенеративно спиране позволява на шофьорите да се движат в ежедневния трафик, без изобщо да докосват традиционния спирачен педал, мускулната памет се адаптира към това десният крак да остава закрепен изключително върху педала на газта. Когато внезапна опасност се появи пред предното стъкло, настъпва паника и вместо да премести крака наляво, за да натисне механичната спирачка, шофьорът инстинктивно натиска с пълна сила педала, върху който кракът му вече е поставен. Резултатът не е рязко спиране, а незабавно, което води до опасност.

Човешката цена на този капан на мускулната памет се отразява непропорционално силно върху по-възрастните шофьори, като демографските данни на UDV потвърждават, че почти половината от потвърдените катастрофи, свързани с объркване на педалите, са с участието на шофьори на възраст над 75 години. По-бавните когнитивни реакции, съчетани с десетилетия на дълбоко вкоренена мускулна памет, правят по-възрастните шофьори особено уязвими към това колебание за част от секундата.

Освен объркването на педалите, проучването отбеляза и втора тревожна тенденция, а именно сблъсъци с пешеходци при ниска скорост по време на маневри при паркиране, движение на заден ход или завои през нощта. Въпреки задължителните акустични системи за предупреждение на превозните средства (AVAS), въведени в цяла Европа, които излъчват изкуствени звукови профили при ниски скорости, изследователите установиха, че настоящите изисквания за шума са крайно недостатъчни. Тъй като шумът от въртенето на гумите става забележим едва при около 30 км/ч, а много фабрично монтирани AVAS системи се изключват при около 20 км/ч, пешеходците често не чуват приближаващ се електромобил. UDV сега призовава европейските регулаторни органи да преразгледат акустичните стандарти, като изисква по-ясни и по-силни звукови сигнали, които активно предупреждават пешеходците, когато безшумен електромобил е включен и готов за движение.

От решаващо значение е, че германските изследователи отбелязват, че електромобилите не са фундаментално по-малко безопасни от своите бензинови аналози, като посочват, че собствениците на електромобили като цяло проявяват по-предпазливи навици на шофиране и се възползват от тежките батерии, които осигуряват превъзходна защита на пътниците при структурни сблъсъци. Въпреки това докладът служи като сериозен сигнал за тревога за инженерите по автомобилна безопасност, като доказва, че в рискования свят на аварийното спиране улесняването на управлението на автомобила може да го направи далеч по-опасен, когато нещата се объркат.