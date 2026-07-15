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Geely представя батерии за електрически превозни средства с пробег над милион километра

Geely представя батерии за електрически превозни средства с пробег над милион километра

15 Юли, 2026 16:52 832 4

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  • батерии

Китайският гигант премина историческата граница от един мегават зарядна мощност и хвърли ръкавицата към конкуренцията

Geely представя батерии за електрически превозни средства с пробег над милион километра - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Пазарът на електрически превозни средства навлиза в зрелия си стадий, където битката вече не се води единствено за максималния пробег с едно зареждане, а за издръжливостта на технологията във времето. Китайският автомобилен гигант Geely направи огромна крачка напред в тази посока, като представи своята революционна тягова батерия Aegis Gold Brick. Разработката демонстрира невиждани досега параметри по време на официалните изпитания в Азия, превръщайки се в първата система, която успешно укротява мощност от над един мегават при зареждане.

По време на строгите тестове, контролирани от независимия Китайски център за автомобилни технологии и изследвания (CATARC), новата батерия постигна върхова зарядна мощност от забележителните 1093 kW. Освен невероятната скорост за пренос на енергия, инженерите са успели да разрешат и най-големия кошмар на съвременните електромобили – прегряването. Държавният стандарт за безопасност в Китай налага строг лимит, при който температурата на клетките не трябва да надхвърля 65°C по време на ултрабърз процес. Новата разработка на Geely премина изпитанието на ръба, отчитайки максимално нагряване от точно 64°C, което гарантира химическата стабилност на елементите в дългосрочен план.

В технологично отношение Aegis Gold Brick разчита на химия с литиево-железен фосфат (LFP) и използва специфичен дизайн с така наречените къси клетки. Тази геометрия подобрява драстично топлообмена и позволява на батерията да се справя с екстремни токове, без това да уврежда нейната структура. Новата технология вече намира своето реално приложение на пътя, захранвайки премиум седана Lynk & Co 10, който наскоро дебютира на китайския пазар.

Един от най-впечатляващите показатели на новия модел е неговият невероятен експлоатационен ресурс. Според официалните данни на производителя, батерията е проектирана да издържи около 4500 пълни цикъла на зареждане и разреждане. При нормални условия на експлоатация това се равнява на безпроблемен пробег от над един милион километра, което на практика надхвърля жизнения цикъл на самото автомобилно купе.

Успехът на Geely е ярък пример за това, че бързото зареждане не зависи единствено от възможностите на обществената инфраструктура, а най-вече от способността на самия автомобил да поеме безопасно огромното количество енергия. В стремежа си да наложи своите стандарти, компанията официално отвори достъпа до 12 от своите патенти, свързани със защитата на батерията в долната част на каросерията, позволявайки на други производители да се възползват от тези инженерни решения. Това решение изостря още повече съперничеството с друг технологичен титан – BYD. Докато конкурентите от BYD залагат на изграждането на свръхмощни зарядни станции, Geely концентрира усилията си върху това да направи самите батерии изключително издръжливи на високо натоварване.


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  • 1 Мюмюн прогресиста от кв. Столипиново

    5 0 Отговор
    Ошти чакъм бактериити от зъвода на бритчеда ут Канада Киру прастия дет излъга наштъ Генерал лйобим!

    16:59 15.07.2026

  • 2 лаик ел.кибик

    5 0 Отговор
    Все по-необяснима е причината в традиционните коли с двигатели с вътрешно горене пусковия акумулатор от 12V да продължава да е или оловно киселинен с обслужване или калциеви гелови и необслужваеми и сменяеми с нови през година или две, вместо тези акумулатори да бъдат заместени от горе описаните напреднали технологично бързозарядни "вечни" батерии като източник на ел.енергия за стартера на автомобилите?

    Коментиран от #4

    17:06 15.07.2026

  • 3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 1 Отговор
    НАЙ - ВАЖНОТО Е ЧЕ КАМИОНА ЗА ДА ПРЕЗАРЕДИ ВЛИЗА В НЕЩО КАТО ГАРАЖ - ТОВА Е ЕЛЕКТРОСТАНЦИЯТА .. И БАТЕРИЯТА Е СВАЛЯТ РОБОТИТЕ ПОД АВТОМОБИЛА И СЛАГАТ ДРУГА БАТЕРИЯ ... А СВАЛЕНАТА ОТИВА ЗА ПРЕЗАРЕЖДАНЕ И СЛАГАНЕ НА ДРУГ КАМИОН
    .... ВСИЧКО СТАВА ЗА 5 МИНУТИ ...
    ...

    17:23 15.07.2026

  • 4 Коста

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "лаик ел.кибик":

    Щот трябва да сменят поточни линии в завода. Много пари! Няма литий,!

    17:40 15.07.2026