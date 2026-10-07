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Porsche потвърди разработката на нов хиперкар

Porsche потвърди разработката на нов хиперкар

7 Октомври, 2026 17:56 413 1

  • porsche 918-
  • хиперкар-
  • хиперкола

Наследникът на 918 ще използва средноразположен двигател

Porsche потвърди разработката на нов хиперкар - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Porsche официално разбуни духовете в автомобилните среди с новината, че работи по изцяло нова архитектура за суперкола със средноразположен двигател от най-висок ранг, която ще се позиционира в гамата над емблематичното семейство 911. Това стратегическо решение идва като част от мащабен план за ревизия и укрепване на спортната идентичност на марката, като германците планират да дадат предварителен поглед към бъдещия флагман чрез специалния концептуален проект Mission S, чиято премиера е насрочена за средата на месец октомври.

Новината от Цуфенхаузен идва в момент, когато компанията преосмисля дългосрочния си баланс между електрическата мобилност и класическите двигатели с вътрешно горене. На фона на продължаващото развитие на чисто електрическите спортни модели като следващото поколение 718 Boxster и Cayman, ръководството на марката реши категорично да инвестира нови средства в усъвършенстването на бензинови и хибридни силови трактни технологии.

Стратегията предвижда още появата на нови версии с двигатели с вътрешно горене, по-голям фокус върху емоционалните спортни модификации и запазване на чистокръвния характер на бранда, докато феновете на екстремните машини с трепет очакват детайли около дългоочаквания духовен наследник на легендарния Carrera GT и хибридния 918 Spyder.


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