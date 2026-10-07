Porsche Cayman и Boxster с ДВГ няма да има

Ръководството на Porsche официално потвърди, че дългоочакваното завръщане на конвенционалните бензинови агрегати при следващото поколение на емблематичните 718 Boxster и Cayman е окончателно отменено.
Въпреки, че преди време от компанията намекваха за възможността да запазят вътрешното горене или да предложат хибридни и бензинови алтернативи за най-верните почитатели на марката, най-новите стратегии от Цуфенхаузен сочат в съвсем друга посока. Бъдещето на компактните спортни модели от това семейство ще бъде изцяло електрическо, като германците решиха да не инвестират допълнителни средства в адаптирането на конвенционални двигатели към новата платформа, която от самото начало е проектирана с мисъл за нулеви емисии.
Този обрат затвърждава поетия курс към пълна електрификация в този пазарен сегмент, оставяйки феновете на средноразположените шестцилиндрови двигатели единствено с алтернативата да пазят наличните класически екземпляри на пазара на употребявани автомобили. Междувременно очакванията се пренасочват към премиерата на новите електрически наследници, които трябва да докажат, че емоцията зад волана може да бъде съхранена дори и без звук от ауспуха.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Читател
19:26 07.10.2026
2 Пич
Да се надяваш, че ще продадеш електрическо Порше или Ферари на цената на истинско!!!
Извън емблемата, вътре е същата талига като китайската за 20 000 евро!!!
19:29 07.10.2026
3 хаха
Това са евтините серии и от там, който има такива пари бюджет и иска да пести с електрическа кола, би купил по-скоро по-наточена откъм екстри кола на конкурент. Защо почти никой не купува електрически Ламборгини, Ферари? Защо Ягуар фалира набързо с електрификацията и инклузивната реклама на електрическия си модел? Защо Тайкан се оказа пълна загуба и едва го пробутват?
Спортна електрическа кола няма пазар- Тесла, Хюндай седан набира достатъчно бързо и какво отличава от тях скъпата марка? За СУВ има някакъв шанс, но и там пак се разминава границата между спортна и масова марка автомобили. Хората не купуват Порше заради оборудване и екстри, а заради спортните двигатели и имидж.
19:55 07.10.2026