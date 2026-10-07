Porsche Cayman и Boxster с ДВГ няма да има

Ръководството на Porsche официално потвърди, че дългоочакваното завръщане на конвенционалните бензинови агрегати при следващото поколение на емблематичните 718 Boxster и Cayman е окончателно отменено.

Въпреки, че преди време от компанията намекваха за възможността да запазят вътрешното горене или да предложат хибридни и бензинови алтернативи за най-верните почитатели на марката, най-новите стратегии от Цуфенхаузен сочат в съвсем друга посока. Бъдещето на компактните спортни модели от това семейство ще бъде изцяло електрическо, като германците решиха да не инвестират допълнителни средства в адаптирането на конвенционални двигатели към новата платформа, която от самото начало е проектирана с мисъл за нулеви емисии.

Този обрат затвърждава поетия курс към пълна електрификация в този пазарен сегмент, оставяйки феновете на средноразположените шестцилиндрови двигатели единствено с алтернативата да пазят наличните класически екземпляри на пазара на употребявани автомобили. Междувременно очакванията се пренасочват към премиерата на новите електрически наследници, които трябва да докажат, че емоцията зад волана може да бъде съхранена дори и без звук от ауспуха.