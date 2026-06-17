Aston Martin обяви сервизна акция за повреда, която най-вероятно никога няма да се случи

В елитарния свят на пазара на хиперколи за милиони евро, обикновено вниманието е насочено към невероятно бързи времена за обиколка и аеродинамични характеристики. Тази седмица обаче Гейдън е в центъра на вниманието по съвсем друга причина. Aston Martin официално обяви изключително необичайна кампания за отзоваване по причини, свързани с безопасността, за своя модел Valkyrie“– кола с хало-система, вдъхновена от Formula 1. Кампанията е насочена към невероятно ексклузивна група от само седем автомобила от моделната 2024 година, които са били оборудвани с ултраагресивния пакет за пистово окачване, намаляващ времето за обиколка. Според регулаторните документи, критичен компонент в архитектурата на високопроизводителната спирачна система може да откаже при екстремно натоварване, което представлява неочаквана и драматична опасност за пилотите, изследващи абсолютните граници на сцеплението.

Инженерите са открили, че вътрешно уплътнение в един от основните главни спирачни цилиндри може да се изкриви и деформира, когато е подложено на екстремни натоварвания. Когато настъпи това увреждане, то предизвиква опасен ефект на домино, като напълно блокира връщането на спирачната течност към централния резервоар при отпускане на педала. Тъй като хидравличното налягане остава ефективно затворено, накладките започват безмилостно да се трият срещу въртящите се карбон-керамични дискове. Ако шофьорът продължи да кара агресивно, резултатното триене създава колосален скок в температурата – такъв, който лесно може да се повиши достатъчно, за да възпламени смолата, свързваща съседните охлаждащи канали от карбонови влакна на задните спирачки.

За щастие, за да се предизвика точно този термичен инцидент, е необходимо странно стечение на обстоятелства, което е практически невъзможно да се възпроизведе по време на обикновена неделна разходка или при бързо каране по обществени магистрали. За да се повреди системата и спирачките да се блокират, шофьорът трябва едновременно да изпълни абсурден списък от параметри при висока скорост.

Хиперколата трябва да се кара агресивно в специална среда на затворена писта. Електронната система за стабилност (ESP) трябва да бъде превключена в режим „Sport“, „Track“ или напълно деактивирана. Автомобилът трябва да бъде вкаран във високоскоростен страничен дрифт или занасяне, което активно надхвърля предварително програмираните прагове за ъгъл на отклонение и плъзгане на каросерията. Шофьорът трябва да противозавива достатъчно силно, за да предизвика електронна намеса върху предното вътрешно колело, докато хидравличната течност се натрупва от външната страна. Пилотът трябва да държи крака си натиснат докрай върху педала на газта точно преди или по време на спирането, което кара компютъра да задейства спирачката на задното вътрешно колело, за да контролира пребуксуването на колелата. След това пилотът трябва да натисне спирачния педал с огромна сила точно в милисекундата, в която електронните системи за безопасност са напълнили предварително и двата хидравлични кръга.

Тази кампания за отзоваване представлява последната глава от едно щателно, продължило няколко години разследване. Aston Martin за първи път забелязва аномалии още през ноември 2022 година по време на изпитания на прототипи при високи натоварвания, което предизвика незабавно задълбочено проучване съвместно със специализирания им доставчик на спирачни системи, Alcon Components. Работещ десет пъти по-бързо от предишните компютри за стабилност, този „мозък“ управлява всичко – от адаптивната система за амортисьори, опционалното двуосно въздушно окачване и активния контрол на накланянето до усъвършенстваните полуавтономни системи за подпомагане на водача от ниво 2.