VW Group пенсионира Seat още след три години?

Volkswagen Group планира да преустанови постепенно SEAT до края на 2029 година, като пренасочи основните си производствени активи в Испания и търговската си мрежа към бързоразвиващия се и по-рентабилен клон CUPRA. Според изтекъл вътрешен документ от 147 страници, публикуван от WirtschaftsWoche преди решаващо заседание на надзорния съвет на групата, главният изпълнителен директор Оливер Блуме и висшите ръководители считат, че поддържането и на двете испански марки представлява ненужно припокриване в корпоративното портфолио от марки. Съгласно предложения план за преструктуриране оставащите моделни гами на SEAT, дистрибуторските мрежи и сглобяващите операции в Марторел ще бъдат постепенно интегрирани в CUPRA, като целта е CUPRA да достигне самостоятелно годишни доставки от 500 000 до 600 000 автомобила, докато настоящите собственици на SEAT преминат към сервизните центрове на CUPRA.

Съобщаваното прекратяване на дейността отразява рязкото разминаване в динамиката на продажбите и рентабилността между двете испански марки. Отделена като самостоятелна марка за високи постижения през 2018 година, CUPRA достави близо 330 000 автомобила в световен мащаб през 2025 година, скок от 32,5% спрямо предходната година, благодарение на специализирани модели като Formentor и предстоящи електрифицирани модели като градския електромобил Raval. За разлика от това, SEAT отбеляза спад в обема на доставките с 17% до 257 400 бройки за същия период, ограничен от остаряващата, фокусирана върху двигателите с вътрешно горене гама от модели Ibiza, Arona, Leon и Ateca. Тъй като ръководството на групата вече отбеляза, че един-единствен CUPRA Formentor генерира оперативна печалба, равна на тази на около четири хечбека от входния клас на SEAT, даването на приоритет на марката с по-висока печалба представлява привлекателна корпоративна рационализация, докато Волфсбург прилага по-широки стратегии за намаляване на разходите.

Макар представителите на компанията и регионалните профсъюзи да подчертават, че официално не е обявено окончателно гласуване на борда на директорите, изтеклата информация за стратегията подчертава решителен корпоративен завой, отдалечаващ се от традиционната бюджетна марка в полза на ориентираната към лайфстайла и даваща приоритет на електромобилите идентичност на CUPRA. Ако предложението бъде одобрено, настоящите собственици ще запазят дългосрочната гаранция и техническата поддръжка, с което ще се сложи край на една забележителна еволюция, при която бившият испански подбранд за високи постижения на практика поглъща традиционната марка, която го е създала.