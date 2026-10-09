Европа е в капан! Китай лесно може да спре производството на автомобили в ЕС

В европейската автомобилна индустрия нарастват опасенията от все по-голямата зависимост от Китай. Става дума, наред с другото, за достъпа до редки земни метали, необходими за производството на много компоненти на съвременните превозни средства. Доставките им към Европа зависят в огромна степен от решенията на китайските власти. Асоциацията на дистрибуторите и производителите на автомобилни части (SDCM) предупреждава, че проблемът вече не е само потенциална заплаха. Европейските заводи вече усетиха последиците от него още през миналата година.

Китай контролира 94% от производството на магнити

Мащабът на зависимостта на европейската автомобилна индустрия от Китай най-добре се илюстрира от данните на Международната енергийна агенция. През 2024 г. Китай е отговарял за 91% от световното производство на рафинирани редки земни елементи, използвани за производството на магнити, които се прилагат, наред с другото, в двигателите на електромобилите. При синтерираните постоянни магнити делът на Китай достигаше цели 94 процента.

Нека уточним – при магнитите не става въпрос единствено за електромобили. Те се срещат и в превозните средства с двигатели с вътрешно горене, например в електрическите системи за подпомагане, електрическите стъклоповдигачи и т.н.

Европейските производители се убедиха през юни 2025 г. колко сериозни последствия може да има ограничаването на доставките. Европейската асоциация на производителите на автомобилни части (CLEPA) съобщи тогава за спиране на производствените линии във връзка с китайските експортни ограничения.

Припомняме, че през април 2025 г., в рамките на засилването на търговския спор, Китай ограничи износа на седем редкоземни елемента, както и на произвежданите от тях магнити. Въпреки че по-късно доставките бяха частично възстановени, износът на ключови суровини все още изисква получаване на съответните лицензии от китайските власти. Това означава, че административните решения, вземани в Пекин, могат да окажат решаващо влияние върху функционирането на фабрики, намиращи се на хиляди километри разстояние.

Китайските части заливат Европа. Вносът е нараснал с 23 процента.

Зависимостта от суровини е само едната страна на проблема. Европейските предприятия трябва едновременно с това да се конкурират с все по-голям брой готови продукти, внасяни от Китай.

Според данни на CLEPA през първата половина на 2026 г. стойността на вноса на автомобилни части от Китай в Европейския съюз достигна рекордните 5 млрд. евро. Това е с 23% повече в сравнение със същия период на миналата година.

ЕС иска да ограничи вноса на китайски хибридни автомобили. Пекин отказа

Освен това напоследък напрежението между Брюксел и Пекин отново се засилва. Както съобщи на 8 октомври „Financial Times“, Китай току-що е отхвърлил предложението на ЕС за доброволно ограничаване на износа на хибридни автомобили към европейския пазар.

Припомняме, че Европейската комисия искаше делът на китайските хибридни автомобили на пазара на ЕС да се намали от над 33% до около 15%. Пекин обаче не прие такова решение. Още през септември китайското министерство на търговията изтъкна, че доброволните ограничения върху износа биха нарушили правилата на Световната търговска организация и принципа на свободната конкуренция.

Брюксел обмисля сега едностранно въвеждане на лимити за внос, при превишаването на които автомобилите ще бъдат обложени с допълнителни мита. От друга страна, ЕС настоява за облекчаване на китайските експортни ограничения по отношение на редкоземните метали и ключовите минерали.

Председателят на SDCM (Асоциация на дистрибуторите и производителите на автомобилни части) предупреждава. Европа трябва да има алтернатива на Китай

Според представители на автомобилната индустрия пълното прекъсване на сътрудничеството с китайските предприятия не е вариант. Европейската автомобилна промишленост обаче трябва да намери начин да избегне ситуация, в която производството на автомобили и части зависи от решението на една държава.

Отговорът на кризата не може да бъде пълно откъсване от Китай, а промяна в подхода. За индустрията най-важно е едно: реалният избор. Става въпрос да имаме втори доставчик, стратегически запаси, собствени производствени мощности и възможност за производство на компоненти в близост до нашите фабрики. Силата на отрасъла вече не се определя само от това колко автомобили и части можем да произведем, а от това дали ще сме в състояние да ги произвеждаме, когато глобалната верига на доставки започне да се разпада

SDCM посочва, че Европа трябва да развива преди всичко собствените си възможности за рафиниране на суровини, производство на магнити и сглобяване на компоненти. Това не означава непременно, че всички необходими минерали трябва да се добиват на място. Важно е поне част от процесите, които днес се извършват почти изцяло в Китай, да могат да се осъществяват по-близо до европейските заводи.

Парадоксално за Полша това може да означава шанс за нови инвестиции в автомобилната промишленост. Разширяването на производствената база обаче изисква време и огромни финансови вложения.

Междувременно резултатът от текущите търговски преговори може да има значително по-бързи последствия за европейските производители. Брюксел иска да ограничи притока на китайски автомобили, но в същото време се нуждае от съгласието на Пекин за по-свободен износ на суровините, необходими за тяхното производство. Това поставя европейската автомобилна промишленост в изключително неудобно положение: опитвайки се да защити собствените си заводи от конкуренцията от Китай, тя трябва едновременно с това да се бори за доставки, без които същите тези заводи няма да могат да работят.