Geely започна да преобразува своите модели да работят на гориво, използващо алкохол

Китайският автомобилен гигант Geely предприема мащабна крачка към алтернативните горива, разширявайки гамата на своя седан Emgrand L EM-i, познат още на вътрешния пазар като Geely Galaxy Starshine 6, с новоизлязла метанолова версия с индекс EF. Ценовата листа на иновативния модел стартира от атрактивните 76 800 юана (приблизително 10 200 евро) при наличие на временни промоционални отстъпки, докато стандартните цени без намаления варират между 86 800 и 106 800 юана (около 11 500 – 14 200 евро). По отношение на габаритите новата модификация се простира на дължина от 4806 милиметра, широчина 1886 милиметра и височина 1490 милиметра, като междуосието достига солидните 2756 милиметра.

Технологичното сърце на автомобила е усъвършенстван 1,5-литров четирицилиндров атмосферен двигател с мощност 125 конски сили, който разполага с директно впръскване на горивото под налягане от 350 бара и високоефективна система за запалване с енергия от 120 милиджула. Благодарение на тези инженерни решения агрегатът е напълно приспособен за безпроблемно стартиране и работа дори при екстремни зимни температури до минус 40 градуса по Целзий. Впечатляващо постижение на инженерите е термичната ефективност на мотора, която достига рекордните 48,15 процента, като основното му предимство е гъвкавостта да функционира както с традиционен бензин, така и с метанол или чист метилов алкохол. За да подкрепи масовото навлизане на тази технология, компанията вече е изградила специализирана инфраструктура от 1400 метанолови бензиностанции на територията на Китай.

Силовият тракт е допълнен от мощен електромотор с пикова мощност от 140 киловата, равняваща се на 188 конски сили, който предава въртящия момент към колелата посредством усъвършенствана едностепенна трансмисия с двоен съединител. Клиентите могат да избират между два капацитета на литиево-железно-фосфатните батерии – съответно 17 и 28,3 киловатчаса, като комбинацията от горивна система и батерия осигурява впечатляващ общ пробег от до 1880 километра с едно зареждане.

Икономическата страна на метаноловото задвижване е сред най-силните козове на модела, тъй като средният разход на гориво възлиза на 6,7 литра на изминати 100 километра. При пазарна цена на алкохолното гориво от около 2,9 юана за литър (приблизително 0,39 евро), разходите за преодоляване на същата дистанция се свиват значително, позволявайки на собствениците да спестят доста пари при дългосрочна експлоатация.

Метанолът, също известен като метилов алкохол или дървесен спирт, е химично съединение представляващо най-елементарният алкохол, което е и значително по-евтино за добиване и снитез. Метанолът получава името си дървесен спирт, защото се е получавал при сухата дестилация на дърва, но вече се получава основно по синтетичен път, като при кипене на метилов хлорид с разтвор на натриева основа става заместване на хлора с хидроксил и така се образува метанол.