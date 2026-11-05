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Rimac разработва два модела на BMW

Rimac разработва два модела на BMW

5 Ноември, 2026 18:10 461 0

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Мате Римац потвърди новите проекти, без да разкрива имената и характеристиките на автомобилите

Rimac разработва два модела на BMW - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Rimac разработва още два автомобила съвместно с BMW. Това потвърди основателят и главен изпълнителен директор на компанията Мате Римац в интервю за Auto News,. Имената, сегментът и сроковете за представяне на новите модели все още не са обявени. Първият автомобил, който вече използва общо разработена технология, е новият електрически BMW i7. Батерийната система съчетава цилиндричните литиево-йонни клетки 4695 от шестото поколение eDrive на BMW с модулна архитектура от петото поколение. BMW посочва, че решението е предназначено да увеличи пробега и да съкрати времето за зареждане.

Батерийната система за i7 се произвежда в кампуса на Rimac край Загреб. По думите на Римац той е показал на ръководители на BMW мястото за бъдещата производствена линия още когато строителството е било в начален етап. Тогава германската компания все още не е имала договор с Rimac.

„Няма значение. Строя го за вас“, казал Мате Римац на представителите на BMW.

Той обяснява, че за да спечели поръчката, Rimac е трябвало да бъде конкурентоспособна едновременно по отношение на технологията и цената. „BMW е премиум марка. За да я снабдяваш, трябва да си най-добрият технически и търговски“, посочва Римак.

Хърватската компания вече доставя електрически системи и компоненти за различни производители. Сред автомобилите с технологии на Rimac са Koenigsegg Regera, Aston Martin Valkyrie и Porsche 911 GTS T-Hybrid. Компанията работи и по електромобили за саудитската марка Ceer.

Сътрудничеството с BMW се развива на фона на промяна в собствеността на Rimac. На 9 септември тази година приключи продажбата на дела на Porsche в Rimac Group и Bugatti Rimac на консорциум, воден от HOF Capital. Porsche продаде 20,6% от Rimac Group и 45% от съвместното дружество Bugatti Rimac срещу приблизително 1 млрд. евро. След сделката Мате Римац заяви, че компанията може да взема решения по-бързо. По думите му процес, който преди е изисквал около шест месеца заради одобрения от управителни органи, вече може да бъде приключен значително по-кратко.


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