ПАОК и Десподов спорят за срока на новия договор

ПАОК и Кирил Десподов са близо до подновяване на договора на българския национал, но все още не са постигнали съгласие за продължителността на новото споразумение. Финансовите параметри вече са уточнени, а разговорите продължават по единствения спорен въпрос – срока на контракта.

Десподов предпочита договор за две години, който би му осигурил по-голяма сигурност за бъдещето. ПАОК от своя страна разглежда вариант за споразумение за една година с възможност за продължаване с още една. Гръцкият клуб е склонен евентуалното удължаване за втория сезон да зависи от двустранно съгласие, а не да бъде едностранна опция в полза на клуба. Така ПАОК би запазил по-голяма гъвкавост, докато Десподов би получил възможност да участва пряко в решението за бъдещето си.

29-годишният Десподов е футболист на ПАОК от лятото на 2023 година. За периода си в клуба той се утвърди като важна фигура в офанзивната част на състава с принос както към отбелязването на голове, така и към създаването на голови положения.

Настоящият му договор е до 30 юни 2027 година. Българинът все още няма участие за ПАОК през новия сезон, тъй като се възстановява от травма.