Започна производството на новите SUV-та и пикапи на VW

Scout Motors започна сглобяването на първите тестови автомобили в новия си завод в Блайтууд, Южна Каролина. В предприятието вече се изграждат прототипи на SUV модела Scout Traveler и пикапа Terra, които ще бъдат използвани за проверка на производственото оборудване и откриване на проблеми преди началото на масовото производство.

Заводът е инвестиция за над 2 милиарда долара и е част от плановете на Volkswagen Group за възраждане на марката Scout. Строителството е в заключителна фаза, а по-голямата част от производственото оборудване вече е монтирана и работи.

„Това, което изграждаме в Блайтууд, вече не е просто обещание на хартия. Оборудването ни оживява, а екипите ни сглобяват първите тестови автомобили директно в завода“, заяви президентът и главен изпълнителен директор на Scout Motors Скот Кио.

В цеха за каросерии около 160 отделни компонента се обединяват в конструкцията на всеки автомобил. В процеса участват над 750 робота, а всяка завършена каросерия преминава през приблизително 5000 заваръчни точки.

Scout използва и системи с изкуствен интелект за наблюдение на заваръчните операции. Допълнителни измервателни технологии проверяват дали каросериите отговарят на инженерните изисквания. Преди боядисване тестовите конструкции ще бъдат подложени на хиляди отделни измервания.

При достигане на пълния си капацитет цехът ще може да обработва около 40 автомобила на час. Първите серии обаче са с различна задача - да проверят работата на оборудването и да подготвят процесите за постепенно увеличаване на производството.

След заваряването каросериите преминават през автоматизиран цех за почистване, нанасяне на покрития, антикорозионна защита, боядисване, сушене и контрол на качеството. Във финалния етап се монтират електрическата инсталация, стъклата, седалките, воланът и гумите.

Заводът трябва да създаде повече от 4000 работни места. Scout вече увеличава броя на служителите си и работи с близки колежи и университети за подготовка на специалисти по автомобилно инженерство и производство.

Компанията обяви и допълнителна инвестиция от 300 милиона долара в парк за доставчици до основното предприятие. Очаква се той да осигури около 1000 работни места при доставчиците и да привлече още 368 милиона долара външни инвестиции.

Сглобяването на тестовите автомобили ще продължи през 2027 година, след което Scout планира да премине към предпроизводствени серии. Доставките за клиенти са планирани за 2028 г.