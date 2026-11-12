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Путин предложи хуманитарна мисия в Константиновка
  Тема: Украйна

Путин предложи хуманитарна мисия в Константиновка

12 Ноември, 2026 17:27 874 74

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Москва заяви, че са нужни пет дни за разминиране на района. Предложението е направено след преговорите между Русия и Украйна в Абу Даби

Путин предложи хуманитарна мисия в Константиновка - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин предложи организирането на съвместна руско-украинска хуманитарна мисия в Константиновка, като заяви, че на Москва ще са нужни пет дни за разминиране на района около града. Инициативата е била представена на среща със специалните пратеници на президента на САЩ Доналд Тръмп Стив Уиткоф и Джаред Къшнър в Кремъл.

По данни на Интерфакс Путин е предложил мисията да бъде организирана по примера на операцията в Олешки, при която беше договорено локално примирие за евакуация на цивилни и доставяне на хуманитарна помощ.

„Русия контролира Константиновка и е готова да гарантира сигурността на хуманитарната мисия. Ако Украйна смята, че контролира града, нека осигури сигурността от своя страна“, заявил Путин според АПА.

Руският президент е предложил в организацията да участват омбудсманите на Русия и Украйна. От представената информация не става ясно да е постигнато споразумение с Киев, нито да е обявено официално петдневно общо примирие. Съобщено е единствено за инициатива, която би изисквала координация между двете страни.

Предложението идва след разговорите в Абу Даби

Уиткоф и Къшнър пристигнаха в Москва след двудневните преговори между руски и украински представители в Абу Даби. Разговорите завършиха със споразумение за мащабна размяна на военнопленници, но без пробив по основните въпроси, включително териториалните спорове и условията за прекратяване на войната.

Според Асошиейтед прес срещата с Путин е продължила около два часа. След нея американските пратеници трябваше да продължат разговорите с украинския президент Володимир Зеленски.

Твърдението на Путин, че Русия контролира Константиновка, не е независимо потвърдено. Украинската страна не е цитирана да е приела предложението за хуманитарна мисия.

Примерът с Олешки

Москва представя операцията в Константиновка като продължение на локалното хуманитарно примирие в Олешки. То беше договорено в края на октомври и позволи евакуация на част от цивилното население, както и доставяне на храна и други помощи в града.

В случая с Константиновка първата посочена стъпка е разминирането на района, за което според Путин са необходими пет дни. След това би могла да бъде организирана хуманитарната мисия, ако бъде постигната договореност между Москва и Киев.

Източници: interfax.ru, apnews.com, en.apa.az


Украйна
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