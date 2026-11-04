Пълна прозрачност при автомобили Hyundai втора употреба

Пазарът на употребявани автомобили претърпява сериозна еволюция по отношение на прозрачността, след като корейският гигант Hyundai обяви нова иновативна услуга за своите сертифицирани автомобили на вторичния пазар в Южна Корея. Бъдещите купувачи вече ще имат достъп до детайлна информация за това как точно е бил управляван автомобилът от предишния му собственик, както и дали той е бил обслужван навреме и според всички предписания на производителя.

Тази ценна информация се генерира чрез интеграция на данните от телематичната система Bluelink и официалната сервизна мрежа, като пълната история на шофиране и поддръжка се предоставя строго на базата на предварително получено съгласие от досегашния собственик. Самата оценка за безопасност при управление се изчислява на базата на изминати 1000 километра през последните 90 дни от експлоатацията, като алгоритъмът внимателно отчита агресивни маневри като внезапни ускорения, резки спирания и потегляния, както и честите нощни пътувания. По този начин купувачът получава ясна представа за реалното натоварване на автомобила, което не може да бъде разпознато единствено по възрастта и километража на превозното средство.

Сервизната история обхваща пълна отчетност от оторизираните центрове Bluehands и Hyundai Hi-Tech, включително навременните смени на двигателно масло, поленови филтри, антифриз и останалите ключови консумативи. Въпреки че в рамките на сертифицираната програма Hyundai подменя основните консумативи при подготовката за продажба независимо от досегашната история, старите записи дават ценна информация за цялостната грижа към машината. При електрическите модели фокусът е насочен върху състоянието на тяговата батерия, като се добавя специален индикатор SOH, отчитащ температурните отклонения, разликите в напрежението между клетките и историята на циклите на зареждане и разреждане.

Новата услуга надгражда съществуващата предпродажбена диагностика, при която собствено дигитално оборудване проверява автомобилите с марка Hyundai по 272 точки, а луксозните модели Genesis – по 287 точки. Макар програмата за сертифицирани употребявани автомобили да стартира в Южна Корея, автомобилните експерти очакват в близко бъдеще тази полезна практика да бъде внедрена и на европейския пазар, където прозрачността при покупка на кола втора ръка е от изключително значение за потребителите.