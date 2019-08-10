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Немци доработиха Ford Mustang GT до 735 к.с.

Немци доработиха Ford Mustang GT до 735 к.с.

Публикувана: 10 Август, 2019 12:00
14 КОМЕНТАРА | ВИДЯНА 1519
Немци доработиха Ford Mustang GT до 735 к.с.
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Откакто Ford Mustang стана глобален модел, той се превърна в любим за тунинг студията по целия свят. Последната компания извън САЩ, която доработи "мускулестия" автомобил, е Wolf Racing със седалище в Нойенщайн, Германия. Специалната версия на Mustang GT се казва 'One Of 7' и както подсказва името, ще бъде много ексклузивна.

Немци доработиха Ford Mustang GT до 735 к.с.

Немци доработиха Ford Mustang GT до 735 к.с.

Немци доработиха Ford Mustang GT до 735 к.с.

Немци доработиха Ford Mustang GT до 735 к.с.

Wolf Racing подобрява заводския европейски 5.0-литров V8 с високопроизводителни части на Ford, доставени от Щатите. Част от пакета е и механичният компресор Edelbrock, с чиято помощ двигателят развива внушителните 735 конски сили и 880 Нм въртящ момент. Модифицираният мотор може да бъде комбиниран или с шестстепенна ръчна, или с десетстепенна автоматична скоростна кутия, като според Wolf Racing Mustang-ът ускорява от 0-100 км/ч за само четири секунди. Все пак сцеплението може да е проблем, тъй като фабричният Mustang GT може да се похвали със същия резултат.

Немци доработиха Ford Mustang GT до 735 к.с.

Немци доработиха Ford Mustang GT до 735 к.с.

Немци доработиха Ford Mustang GT до 735 к.с.


За да се справят с мощността, от Wolf Racing оборудват специалната си версия с диференциал с повишено триене и регулируемо окачване, което позволява намаляване на клиренса с 30 мм. Ford Mustang GT "One Of 7" е екипиран и с 21-цолови джанти с гуми Michelin Pilot Sport. Графичен пакет и карбонов спойлер надграждат екстериора, докато спортните седалки с бродирани облегалки за глава, спортен волан и специална емблема „Едно от 7“ в колата превръщат модифицирания автомобил в нещо истински специално и ексклузивно.

Немци доработиха Ford Mustang GT до 735 к.с.

Немци доработиха Ford Mustang GT до 735 к.с.

Немци доработиха Ford Mustang GT до 735 к.с.

Немци доработиха Ford Mustang GT до 735 к.с.

Немци доработиха Ford Mustang GT до 735 к.с.


Само седем екземпляра ще бъдат построени като част от 40-годишния юбилей на Wolf Racing, но няма да са евтини. Цената на един Ford Mustang GT "One Of 7" ще е 94 440 евро.

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Коментар:
Коментари към статията
незнайко
(гост)

Неутрално
1 12:08
 
10.08.19 Отговор
Немците доработили Ford Mustang GT ! Като не могат да направят такава масова кола, ще ДОРАБОТВАТ !!!

Оценка:
-17 +18

Californication
(гост)

Неутрално
2 12:11
 
10.08.19 Отговор
FORD MUSTANG SHELBY GT500 - 760HP STOCK.

Оценка:
-3 +22

От Булгаристан
(гост)

Неутрално
3 12:12
 
10.08.19 Отговор
Те тези немци довчера ревяха за екологии там разни,еликтромобили и т.н.

Оценка:
-1 +14

Bubbles
(гост)

Неутрално
4 12:51
 
10.08.19 Отговор
Защо немците правят Форд?
За да не е Опел най скапаната немска кола.

Коментиран от #10


Оценка:
-19 +5

Random
(гост)

Неутрално
5 13:38
 
10.08.19 Отговор
Мустанга е единствената хамерска кола с нормален двигател - с по 4 клапана на цилимдър и общо 4 разпред. вала.

Коментиран от #9


Оценка:
-4 +7

Алфа Вълкът
(гост)

Неутрално
6 13:45
 
10.08.19 Отговор
Развалиха дизайна Мустанга, отпред прилича на Мазерати или някоя японска бричка! Просто не вървят фаровете със
стоповете.

Оценка:
-7 +5

Дъ Клаш
(гост)

Неутрално
7 14:29
 
10.08.19 Отговор
То още ли съществува тая кочина германия?

Оценка:
-2 +4

Ром ама кубински
(гост)

Неутрално
8 14:36
 
10.08.19 Отговор
В комлекса имаме два такива.Лично такъв не съм карал,но изглежда много добре визуално,не е малък ,но не е прекалено голям .Има излъчване на голямо европейско купе за разлика от чарджъри,чалънджъри,камаро и други подобни.

Оценка:
-0 +4

Borislav Popov
(гост)

Неутрално
9 16:20
 
10.08.19 Отговор

До коментар #5 от "Random":


Бедна ти е фантазията, колко още читави атмосферни двигатели имат американците, все осмаци и все с обем 4.5 литра и нагоре.

Коментиран от #12


Оценка:
-1 +4

русия е джудже
(гост)

Неутрално
10 16:37
 
10.08.19 Отговор

До коментар #4 от "Bubbles":


А джуджето русия какво има

Коментиран от #11


Оценка:
-4 +3

тоз
(гост)

Неутрално
11 17:02
 
10.08.19 Отговор

До коментар #10 от "русия е джудже":


В Русия няма джендъри като тебе.

Оценка:
-3 +4

Random
(гост)

Неутрално
12 21:59
 
10.08.19 Отговор

До коментар #9 от "Borislav Popov":


Само тоя и от C4 ZR-1 LT5 стават, другите са с разпред. вал в блока.

Коментиран от #14


Оценка:
-0 +1

Алфа Ромео
(гост)

Неутрално
13 02:01
 
11.08.19 Отговор
Много е готин!

Оценка:
-0 +1

Borislav Popov
(гост)

Неутрално
14 09:51
 
11.08.19 Отговор

До коментар #12 от "Random":


А старите осмаци с чугунените блокове и глави, които изкарват по 700-800 х.км. без ремонти, не стават ли ??

Оценка:
-0 +1

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