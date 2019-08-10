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Немци доработиха Ford Mustang GT до 735 к.с.
Откакто Ford Mustang стана глобален модел, той се превърна в любим за тунинг студията по целия свят. Последната компания извън САЩ, която доработи "мускулестия" автомобил, е Wolf Racing със седалище в Нойенщайн, Германия. Специалната версия на Mustang GT се казва 'One Of 7' и както подсказва името, ще бъде много ексклузивна.
Wolf Racing подобрява заводския европейски 5.0-литров V8 с високопроизводителни части на Ford, доставени от Щатите. Част от пакета е и механичният компресор Edelbrock, с чиято помощ двигателят развива внушителните 735 конски сили и 880 Нм въртящ момент. Модифицираният мотор може да бъде комбиниран или с шестстепенна ръчна, или с десетстепенна автоматична скоростна кутия, като според Wolf Racing Mustang-ът ускорява от 0-100 км/ч за само четири секунди. Все пак сцеплението може да е проблем, тъй като фабричният Mustang GT може да се похвали със същия резултат.
За да се справят с мощността, от Wolf Racing оборудват специалната си версия с диференциал с повишено триене и регулируемо окачване, което позволява намаляване на клиренса с 30 мм. Ford Mustang GT "One Of 7" е екипиран и с 21-цолови джанти с гуми Michelin Pilot Sport. Графичен пакет и карбонов спойлер надграждат екстериора, докато спортните седалки с бродирани облегалки за глава, спортен волан и специална емблема „Едно от 7“ в колата превръщат модифицирания автомобил в нещо истински специално и ексклузивно.
Само седем екземпляра ще бъдат построени като част от 40-годишния юбилей на Wolf Racing, но няма да са евтини. Цената на един Ford Mustang GT "One Of 7" ще е 94 440 евро.
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За да не е Опел най скапаната немска кола.
Коментиран от #10
-19 +5
(гост)
Неутрално
5 13:38
Коментиран от #9
-4 +7
(гост)
Неутрално
6 13:45
стоповете.
-7 +5
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7 14:29
-2 +4
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8 14:36
-0 +4
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Неутрално
9 16:20
До коментар #5 от "Random":
Бедна ти е фантазията, колко още читави атмосферни двигатели имат американците, все осмаци и все с обем 4.5 литра и нагоре.
Коментиран от #12
-1 +4
(гост)
Неутрално
10 16:37
До коментар #4 от "Bubbles":
А джуджето русия какво има
Коментиран от #11
-4 +3
(гост)
Неутрално
11 17:02
До коментар #10 от "русия е джудже":
В Русия няма джендъри като тебе.
-3 +4
(гост)
Неутрално
12 21:59
До коментар #9 от "Borislav Popov":
Само тоя и от C4 ZR-1 LT5 стават, другите са с разпред. вал в блока.
Коментиран от #14
-0 +1
(гост)
Неутрално
13 02:01
-0 +1
(гост)
Неутрално
14 09:51
До коментар #12 от "Random":
А старите осмаци с чугунените блокове и глави, които изкарват по 700-800 х.км. без ремонти, не стават ли ??
-0 +1