Немци доработиха Ford Mustang GT до 735 к.с.

Откакто Ford Mustang стана глобален модел, той се превърна в любим за тунинг студията по целия свят. Последната компания извън САЩ, която доработи "мускулестия" автомобил, е Wolf Racing със седалище в Нойенщайн, Германия. Специалната версия на Mustang GT се казва 'One Of 7' и както подсказва името, ще бъде много ексклузивна.

Wolf Racing подобрява заводския европейски 5.0-литров V8 с високопроизводителни части на Ford, доставени от Щатите. Част от пакета е и механичният компресор Edelbrock, с чиято помощ двигателят развива внушителните 735 конски сили и 880 Нм въртящ момент. Модифицираният мотор може да бъде комбиниран или с шестстепенна ръчна, или с десетстепенна автоматична скоростна кутия, като според Wolf Racing Mustang-ът ускорява от 0-100 км/ч за само четири секунди. Все пак сцеплението може да е проблем, тъй като фабричният Mustang GT може да се похвали със същия резултат.



За да се справят с мощността, от Wolf Racing оборудват специалната си версия с диференциал с повишено триене и регулируемо окачване, което позволява намаляване на клиренса с 30 мм. Ford Mustang GT "One Of 7" е екипиран и с 21-цолови с гуми Michelin Pilot Sport. Графичен пакет и карбонов спойлер надграждат екстериора, докато спортните седалки с бродирани облегалки за глава, спортен волан и специална емблема „Едно от 7“ в колата превръщат модифицирания автомобил в нещо истински специално и ексклузивно.



Само седем екземпляра ще бъдат построени като част от 40-годишния юбилей на Wolf Racing, но няма да са евтини. Цената на един Ford Mustang GT "One Of 7" ще е 94 440 евро.