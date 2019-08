Електромобилите не били коли

Оказва се, че според Оксфордския тълковен речник електромобилите не са коли. Поради тази причина автомобилният производител Jaguar официално разпространи информация за тяхна нова кампания, която има за цел, да насърчи Оксфордския тълковен речник, да промени значението на думата “car” – кола. Причината е изцяло електрическият SUV модел на марката – новият I-PACE, който е притежател на титлите „Световен автомобил на 2019“ (World Car of The Year) и „Европейски автомобил на 2019“ (European Car of The Year). Тук идва и интересната част – този електромобил не се определя като „кола“.

Оксфордският тълковен речник (OED) , който е и главният исторически речник на Английския език, определя думата „car“ (кола) като: „пътно превозно средство, задвижвано от двигател (обикновено с вътрешно горене), проектиран да превозва водач и малък брой от пасажери и обикновено има две предни и две задни колела. Използва се за лична, търговска или развлекателна употреба“.

От друга страна, определението в Oxford Dictionaries.com (издателство на университета Оксфорд) на база специализирана колекция от научни уебсайтове, е: „Пътно превозно средство, типично с четири колела, задвижвано от двигател с вътрешно горене и с възможност да превозва малка група от хора“. За да коригира ситуацията, Jaguar подаде официално заявление до OED и OxfordDictionary.com с цел да се актуализират определенията и да се включат допълнителни задвижващи методи, включително за електрически превозни средства.

Докато в английският речник на Оксфорд преразглеждат предложението, Jaguar насърчава хората, да не изостават от кампанията и ни пита: как трябва да се определи думата „кола“? Може да се включите и Вие в дискусията.