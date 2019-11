Топ-10 на най-рапърските автомобили (ВИДЕО)

Що се отнася до рап културата, то неразделна част от нея е луксозният начин на живот. В клиповете на рап звездите винаги присъстват скъпи имения, яхти, силиконови красавици и не на последно място - скъпи автомобили.

Една интересна класация, която привлече вниманието ни, засяга именно автомобилите, които се снимат в клипове на рап звезди, а рейтингът е направен по броя на гледания на съответното видео.

На десето място е Land Rover Range Rover, който е част от клиповете Hold On, We`re Going Home и Headlines, които имат по 140 млн. и 205 млн. гледания, съответно. Деветата позиция е за Bentley Continental, който участва в клипа Mask Off и има набрани до момента 385 млн. преглеждания. Осмото място е за два модела на Lamborghini - Countach и Diablo, снимани доста успешно в композицията на Ники Минаж и Карди MotorSport (510 млн. преглеждания). Шестата серия на BMW заема седмо място в класацията, като част от клипа Trap Queen (над 662 млн. преглеждания). Mercedes Benz Maybach S 650 е класиран на шесто място. Луксозната щутгартска лимузина постига това, благодарение на клипа Taste, който има 855 млн. гледания. В петицата влиза Chevrolet Impala, който е доста често използвана кола от американските рапъри. Аналитиците отчитат 1.1 млрд. гледания на различни рап клипове с участието на Impala. Четвъртото място е за Ferrari Spider, избрано от Крис Браун за видеото Freaky Friday, което има 560 млн. гледания. Лидерската тройка започва с Rolls Royce Dawn, като най-популярният клип с този автомобил е I«m The One, гледан 1.3 млрд. пъти. Своеобразният сребърен медал отива при McLaren P1. Канадското видео на Starboy с участието на Dawn е гледано 1.6 млрд. пъти. Лидер в тази класация е масълкарът Dodge Challenger. Тази кола се снима заедно с Ариана Гранде, Ники Минаж и Джеси Джей и има 1.4 млрд. гледания.