Най-добрата Tesla идва на 21 ноември

Шефът на Tesla Илон Мъск заяви, че "най-добрата разработка на компанията", изцяло електрическият пикап, ще бъде представена на 21 ноември в Лос Анжелис, съвсем близо до ракетния завод SpaceX.

В своя Twitter акаунт Мъск намекна, че датата 21 ноември съвсем не е избрана случайно. При създаването на модела инженери и дизайнери са били вдъхновени от филма на Ридли Скот от 1982 година "Блейд Рънър", който е бил представен на същата дата.

Към момента, за електрическия пикап на Tesla не се знае много. Предполага си, че името му ще е Cybertruck, а по думите на Мъск, с едно зареждане пикапът ще изминава от 640 до 800 километра. Стартовата цена ще е $50 000.

Пикапът ще се задвижва от силов тракт, в състава на който ще има два електромотора. Основен конкурент ще му бъде най-продаваната кола в САЩ Ford F-150, но дизайнът на електрическия пикап ще е далеч по-футуристичен от този на Ford.

Cybertruck unveil on Nov 21 in LA near SpaceX rocket factory