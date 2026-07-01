Зеленски пристигна в Ирландия за началото на ирландското председателство на Съвета на ЕС

Президентът на Украйна Володимир Зеленски пристигна в Ирландия, за да участва в церемонията по откриването на ирландското председателство на Съвета на Европейския съюз, съобщи Укринформ, предава БТА.
„Пристигнах в Ирландия, за да участвам в церемонията по откриването на ирландското председателство на Съвета на Европейския съюз“, написа Зеленски в профила си в „Телеграм“.
По думите му в рамките на визитата са предвидени срещи с ирландския министър-председател Михол Мартин и с председателя на Европейския съвет Антонио Коща.
Украинският президент заяви, че страната му очаква по време на ирландското председателство да бъде постигнат осезаем напредък в преговорния процес за членство в ЕС.
„Всеки ден Украйна доказва, че заслужава да бъде равноправен член на нашия общ европейски дом. Надяваме се по време на ирландското председателство да успеем да постигнем осезаем напредък по пътя към членството и да отворим всички преговорни клъстери“, посочи Зеленски.
От 1 юли Ирландия поема ротационното председателство на Съвета на Европейския съюз за шестмесечен период, който ще продължи до 31 декември 2026 г.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #46
15:25 01.07.2026
2 смех
Коментиран от #5, #14
15:28 01.07.2026
3 Гориил
15:29 01.07.2026
4 Лост
Коментиран от #7
15:30 01.07.2026
5 Глей, бе глей
До коментар #2 от "смех":къв смешник. Грозен като смъртта
Коментиран от #8
15:32 01.07.2026
6 факуса
15:32 01.07.2026
7 Опулен шут
До коментар #4 от "Лост":Пак отишъл на просия.
15:33 01.07.2026
8 Това е от
До коментар #5 от "Глей, бе глей":белото.
Коментиран от #16
15:33 01.07.2026
9 404 какво точно се явява в €SS-а?
15:33 01.07.2026
10 Шапкаря
15:34 01.07.2026
11 Трол
15:34 01.07.2026
12 Розовото пони Путин 🦄
Коментиран от #48
15:34 01.07.2026
13 ШЕКСПИР
15:36 01.07.2026
14 уфф😅
До коментар #2 от "смех":той пък Путин щото не е просяк. Пълзеше на килимчето пред аятолаха, пълзеше пред Си, пред Ким, пред Тръмп...унижение безкрай 😅
15:36 01.07.2026
15 Бялджип
15:36 01.07.2026
16 хаха 🤣
До коментар #8 от "Това е от":остави 🤣 Маша и Медведа сменили доставчика и от новата партида съвсем им се изпържили мозъците 🤣
15:39 01.07.2026
17 ЗАЩО ЗЕЛЕНСКИ НЯМА ШАПКА
Коментиран от #35
15:43 01.07.2026
18 И ТАМ ЩЕ ЗАМИРИШЕ
ФИГУРАНТ БЕЗОЧЛИВ
15:45 01.07.2026
19 Радев
- Заедно с ПБ против "Възраждане" гласуваха всички останали политически сили - ГЕРБ, ППДБ, ДПС, като от ГЕРБ специално похвалиха хората на Радев за "отговорната позиция".
Коментиран от #24, #25
15:45 01.07.2026
20 Тоя съсел
15:47 01.07.2026
21 Радев
15:47 01.07.2026
22 Един там
15:48 01.07.2026
23 Защо тоя фашименто
По- странното ми е, че няма такива представители, които да напуснат срещите.
15:48 01.07.2026
24 Радев
До коментар #19 от "Радев":предаде русофилите.
15:49 01.07.2026
25 Ако това е вярно
До коментар #19 от "Радев":Ще вземем главата на Радев.
Какъв договор с Украйна.
Тя не е суверена държава!
Коментиран от #58
15:51 01.07.2026
26 Радев
За българите ли?
15:51 01.07.2026
27 Зеления път
15:52 01.07.2026
28 А МОЧАТА?
Коментиран от #38
15:53 01.07.2026
29 Само там
15:54 01.07.2026
30 В качеството
Коментиран от #34
15:54 01.07.2026
31 ха ха ха
15:55 01.07.2026
32 Биробижан е узки
15:55 01.07.2026
33 А на световното по футбол
АДИ ама уж АДИдас
15:59 01.07.2026
34 В качеството на трепач бе.
До коментар #30 от "В качеството":Трепач на ватенки.
Коментиран от #57
16:02 01.07.2026
35 хаха 🤣
До коментар #17 от "ЗАЩО ЗЕЛЕНСКИ НЯМА ШАПКА":няма шапка, ама сложи шапката на Рашка🤣
16:02 01.07.2026
36 хаха🤣
Коментиран от #41, #44
16:07 01.07.2026
37 Дзак
16:08 01.07.2026
38 Димитър Георгиев- ДиДи
До коментар #28 от "А МОЧАТА?":Питай мая .кясси че и утече Мочата надолу към къллл китте и се запари жената .Па хвани накрая и смени памм .перрса ☝️!
16:10 01.07.2026
39 ТРИЛИОНИ ЩЕ ДОЙДАТ СПОКО
16:10 01.07.2026
40 Тошо
16:10 01.07.2026
41 уфф😅
До коментар #36 от "хаха🤣":той пък Путин щото не е 100 пъти по-вмирисан, стар е, наврян в бункера..представяй си какъв ужас е там 😅
Коментиран от #50
16:11 01.07.2026
42 хахаха
16:12 01.07.2026
43 Многоходовото
16:12 01.07.2026
44 Дон Корлеоне
До коментар #36 от "хаха🤣":Палячовската ГомноУкрайна отново става Малорусия ,а в момента цената на живота на хохохола е е на цената на 2 нови гумени царвула .
16:13 01.07.2026
45 СССС
16:13 01.07.2026
46 1945
До коментар #1 от "Последния Софиянец":той постави Русия на колене. Повече е от председател.
Коментиран от #53
16:13 01.07.2026
47 Хихи
Коментиран от #52
16:13 01.07.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Европа има нужда от земеделската земя
Коментиран от #56
16:15 01.07.2026
50 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #41 от "уфф😅":Умирисания и вкиснат роммм постващ за жълти стотинки в случая си единствено тии ,щото Путин си има милиарди 😂😂😂 !
16:15 01.07.2026
51 Жалко е да гледа човек как този наркоман
16:15 01.07.2026
52 уфф😅
До коментар #47 от "Хихи":той пък Путин щото не е просяк. Пълзеше на килимчето пред аятолаха, пълзеше пред Си, пред Ким, пред Тръмп...унижение безкрай 😅
16:18 01.07.2026
53 Десислава Димитрова - Деса Поетеса
До коментар #46 от "1945":Любими въпреки многото си никове ,дом ,жена и деца нямаш ли ?Даже и палавите съседи взеха уж деликатно да подпитват !
16:18 01.07.2026
54 Този
16:18 01.07.2026
55 Мишел
16:20 01.07.2026
56 Госあ
До коментар #49 от "Европа има нужда от земеделската земя":За това няма никакъв проблем да се разберат с руснаците ! Украйна - военно неутрална, за Русия полезните изкопаеми, а за европейците - обработваемите земи в западна Украйна. Какъв е проблема ? Защо се играе на ръба и умират славяни и ЕС се срива ?
16:21 01.07.2026
57 Я пъ тоа
До коментар #34 от "В качеството на трепач бе.":Абе трепач,мрепач ,ама вече втора поредна седмица по 10000 хохохола дават редовно фира на фронта ,ама тук кой да ви го каже ☝️.
16:21 01.07.2026
58 Град Козлодуй
До коментар #25 от "Ако това е вярно":Грешиш приятел. Русия не е сувуренна държава, а територия. Китайска територия.
16:21 01.07.2026