Зеленски пристигна в Ирландия за началото на ирландското председателство на Съвета на ЕС

Президентът на Украйна Володимир Зеленски пристигна в Ирландия, за да участва в церемонията по откриването на ирландското председателство на Съвета на Европейския съюз, съобщи Укринформ, предава БТА.

„Пристигнах в Ирландия, за да участвам в церемонията по откриването на ирландското председателство на Съвета на Европейския съюз“, написа Зеленски в профила си в „Телеграм“.

По думите му в рамките на визитата са предвидени срещи с ирландския министър-председател Михол Мартин и с председателя на Европейския съвет Антонио Коща.

Украинският президент заяви, че страната му очаква по време на ирландското председателство да бъде постигнат осезаем напредък в преговорния процес за членство в ЕС.

„Всеки ден Украйна доказва, че заслужава да бъде равноправен член на нашия общ европейски дом. Надяваме се по време на ирландското председателство да успеем да постигнем осезаем напредък по пътя към членството и да отворим всички преговорни клъстери“, посочи Зеленски.

От 1 юли Ирландия поема ротационното председателство на Съвета на Европейския съюз за шестмесечен период, който ще продължи до 31 декември 2026 г.