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Зеленски пристигна в Ирландия за началото на ирландското председателство на Съвета на ЕС

Зеленски пристигна в Ирландия за началото на ирландското председателство на Съвета на ЕС

1 Юли, 2026 15:24 719 58

  • зеленски-
  • ирландия-
  • съвет на ес-
  • европейски съюз

Украинският президент ще разговаря с ирландския премиер и председателя на Европейския съвет, като очаква напредък по преговорите за членство на Киев

Зеленски пристигна в Ирландия за началото на ирландското председателство на Съвета на ЕС - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Президентът на Украйна Володимир Зеленски пристигна в Ирландия, за да участва в церемонията по откриването на ирландското председателство на Съвета на Европейския съюз, съобщи Укринформ, предава БТА.

„Пристигнах в Ирландия, за да участвам в церемонията по откриването на ирландското председателство на Съвета на Европейския съюз“, написа Зеленски в профила си в „Телеграм“.

По думите му в рамките на визитата са предвидени срещи с ирландския министър-председател Михол Мартин и с председателя на Европейския съвет Антонио Коща.

Украинският президент заяви, че страната му очаква по време на ирландското председателство да бъде постигнат осезаем напредък в преговорния процес за членство в ЕС.

„Всеки ден Украйна доказва, че заслужава да бъде равноправен член на нашия общ европейски дом. Надяваме се по време на ирландското председателство да успеем да постигнем осезаем напредък по пътя към членството и да отворим всички преговорни клъстери“, посочи Зеленски.

От 1 юли Ирландия поема ротационното председателство на Съвета на Европейския съюз за шестмесечен период, който ще продължи до 31 декември 2026 г.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    45 6 Отговор
    Той ли е новият председател?

    Коментиран от #46

    15:25 01.07.2026

  • 2 смех

    58 5 Отговор
    евреиският палячо-просек пак е в центъра на вниманието на еврейските подлоги

    Коментиран от #5, #14

    15:28 01.07.2026

  • 3 Гориил

    12 50 Отговор
    По този начин Европа демонстрира сплотеност и единство. Русия е враг номер едно.

    15:29 01.07.2026

  • 4 Лост

    54 5 Отговор
    Единственото което доказа Украйна е,че е една огромна прахосмукачка за пари.

    Коментиран от #7

    15:30 01.07.2026

  • 5 Глей, бе глей

    42 4 Отговор

    До коментар #2 от "смех":

    къв смешник. Грозен като смъртта

    Коментиран от #8

    15:32 01.07.2026

  • 6 факуса

    37 4 Отговор
    и как руини ще членуват в ес,тоз ес на цирк се превърна,всички ли са изкукали

    15:32 01.07.2026

  • 7 Опулен шут

    45 3 Отговор

    До коментар #4 от "Лост":

    Пак отишъл на просия.

    15:33 01.07.2026

  • 8 Това е от

    33 4 Отговор

    До коментар #5 от "Глей, бе глей":

    белото.

    Коментиран от #16

    15:33 01.07.2026

  • 9 404 какво точно се явява в €SS-а?

    43 4 Отговор
    Наркоманизирания еврей се е довлякъл пак да проси милиарди €ци!

    15:33 01.07.2026

  • 10 Шапкаря

    35 3 Отговор
    Голям съсел брей! Голям роман, пак проси милостиня.

    15:34 01.07.2026

  • 11 Трол

    22 4 Отговор
    Редно е да среже лентичката по откриването на председателството.

    15:34 01.07.2026

  • 12 Розовото пони Путин 🦄

    6 35 Отговор
    Зеления обикаля и го посрещат по цял свят, а аз изгних в този бункер, сред запасите от памперси🦄🌈😂

    Коментиран от #48

    15:34 01.07.2026

  • 13 ШЕКСПИР

    29 5 Отговор
    САЩ го забиха на ЕС продават оръжие и скъпи ресурси ,а останалият свят се смее !!!

    15:36 01.07.2026

  • 14 уфф😅

    7 32 Отговор

    До коментар #2 от "смех":

    той пък Путин щото не е просяк. Пълзеше на килимчето пред аятолаха, пълзеше пред Си, пред Ким, пред Тръмп...унижение безкрай 😅

    15:36 01.07.2026

  • 15 Бялджип

    38 6 Отговор
    Стига сте му давали титлата президент. От много време вече той е узурпатор на тази титла. Поне пишете изпълняващия длъжността или по-точно --ТАКА НАРЕЧЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТ..

    15:36 01.07.2026

  • 16 хаха 🤣

    8 20 Отговор

    До коментар #8 от "Това е от":

    остави 🤣 Маша и Медведа сменили доставчика и от новата партида съвсем им се изпържили мозъците 🤣

    15:39 01.07.2026

  • 17 ЗАЩО ЗЕЛЕНСКИ НЯМА ШАПКА

    25 5 Отговор
    АМИ ЩОТО КАТО НА ВСЕКИ ПРОСЯК Е НА ТРОТОАРА

    Коментиран от #35

    15:43 01.07.2026

  • 18 И ТАМ ЩЕ ЗАМИРИШЕ

    23 4 Отговор
    ДОЛЕН ПРОСЯК
    ФИГУРАНТ БЕЗОЧЛИВ

    15:45 01.07.2026

  • 19 Радев

    8 8 Отговор
    "Прогресивна България" отхвърли в пленарна зала искане на "Възраждане" за прекратяване на 10-годишното военно споразумение с Украйна. Доводът: това би било "противоконституционно".

    - Заедно с ПБ против "Възраждане" гласуваха всички останали политически сили - ГЕРБ, ППДБ, ДПС, като от ГЕРБ специално похвалиха хората на Радев за "отговорната позиция".

    Коментиран от #24, #25

    15:45 01.07.2026

  • 20 Тоя съсел

    22 4 Отговор
    Ще ни докара трета световна война

    15:47 01.07.2026

  • 21 Радев

    10 5 Отговор
    ,,Във въпросния пакт България се ангажира да продължи военната си подкрепа за Зеленски, включително чрез производство на оръжия и боеприпаси. Договорена е и продажбата на Украйна на реакторите от АЕЦ "Белене"."

    15:47 01.07.2026

  • 22 Един там

    19 5 Отговор
    Зеленски прибирай се по-бързо в Украйна, Руснаците те чакат.

    15:48 01.07.2026

  • 23 Защо тоя фашименто

    16 5 Отговор
    Присъства на всички соещи по линия на ЕС.
    По- странното ми е, че няма такива представители, които да напуснат срещите.

    15:48 01.07.2026

  • 24 Радев

    11 4 Отговор

    До коментар #19 от "Радев":

    предаде русофилите.

    15:49 01.07.2026

  • 25 Ако това е вярно

    17 5 Отговор

    До коментар #19 от "Радев":

    Ще вземем главата на Радев.
    Какъв договор с Украйна.
    Тя не е суверена държава!

    Коментиран от #58

    15:51 01.07.2026

  • 26 Радев

    9 8 Отговор
    За кого работи Радев?
    За българите ли?

    15:51 01.07.2026

  • 27 Зеления път

    14 6 Отговор
    Разнасят го като куфар Зеленото. 100% не знае, че е в Ирландия, не знае даже на кой свят е.

    15:52 01.07.2026

  • 28 А МОЧАТА?

    5 12 Отговор
    Възстановиха ли МОЧАТА?А?

    Коментиран от #38

    15:53 01.07.2026

  • 29 Само там

    14 5 Отговор
    не беше ходил да проси.Но мисе струва,че ирландците ще му покажат мидълфингъра.

    15:54 01.07.2026

  • 30 В качеството

    15 5 Отговор
    Си на какъв се мъкне тоя крадлив тюфлек там.Вечният просяк

    Коментиран от #34

    15:54 01.07.2026

  • 31 ха ха ха

    5 13 Отговор
    Докато Зеленски е приет навсякъде ,то фашисткия бункерен страхливец от кремъл може да ходи в Таджикистан,Туркменистан и тем подобните им ха ха ха

    15:55 01.07.2026

  • 32 Биробижан е узки

    5 7 Отговор
    200 рубли за литър.Събирам хуманитарка за посолството. Помогнете братя славяни

    15:55 01.07.2026

  • 33 А на световното по футбол

    8 3 Отговор
    Рекламират галеното име на фюрера
    АДИ ама уж АДИдас

    15:59 01.07.2026

  • 34 В качеството на трепач бе.

    5 9 Отговор

    До коментар #30 от "В качеството":

    Трепач на ватенки.

    Коментиран от #57

    16:02 01.07.2026

  • 35 хаха 🤣

    5 7 Отговор

    До коментар #17 от "ЗАЩО ЗЕЛЕНСКИ НЯМА ШАПКА":

    няма шапка, ама сложи шапката на Рашка🤣

    16:02 01.07.2026

  • 36 хаха🤣

    9 3 Отговор
    Този палячо с кирливите умирисани черни екипчета ,кой ли го е поканил ?

    Коментиран от #41, #44

    16:07 01.07.2026

  • 37 Дзак

    4 3 Отговор
    В целия хаос от постоянни срещи, сомети, съвети и конференции, не става ясно кога намират време да работят по проблемите на гражданите.

    16:08 01.07.2026

  • 38 Димитър Георгиев- ДиДи

    2 7 Отговор

    До коментар #28 от "А МОЧАТА?":

    Питай мая .кясси че и утече Мочата надолу към къллл китте и се запари жената .Па хвани накрая и смени памм .перрса ☝️!

    16:10 01.07.2026

  • 39 ТРИЛИОНИ ЩЕ ДОЙДАТ СПОКО

    4 4 Отговор
    Балъците дават

    16:10 01.07.2026

  • 40 Тошо

    4 3 Отговор
    Този обиколи света за сметка на Украйна и какво постигна ? Изби над 2 милиона украинци, 1/3 от народа на Украйна избяга от страната.

    16:10 01.07.2026

  • 41 уфф😅

    2 5 Отговор

    До коментар #36 от "хаха🤣":

    той пък Путин щото не е 100 пъти по-вмирисан, стар е, наврян в бункера..представяй си какъв ужас е там 😅

    Коментиран от #50

    16:11 01.07.2026

  • 42 хахаха

    3 2 Отговор
    ей тоя вселенски е неуморен - търчи като хлебарка, хайде вече я присъединявайте тая украина и без това е на издръжка на европа, а така ще могат и руснаците да се присъединят като си извадят фалшиви украински паспорти

    16:12 01.07.2026

  • 43 Многоходовото

    1 4 Отговор
    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.

    16:12 01.07.2026

  • 44 Дон Корлеоне

    3 2 Отговор

    До коментар #36 от "хаха🤣":

    Палячовската ГомноУкрайна отново става Малорусия ,а в момента цената на живота на хохохола е е на цената на 2 нови гумени царвула .

    16:13 01.07.2026

  • 45 СССС

    5 2 Отговор
    Белите сигурно са полудели, лудият Бай Дончо рекетира света, Зеленият Клоун рекетира ЕС ,а ние плащаме сметката !!!

    16:13 01.07.2026

  • 46 1945

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    той постави Русия на колене. Повече е от председател.

    Коментиран от #53

    16:13 01.07.2026

  • 47 Хихи

    2 2 Отговор
    зеленият шмъркач пак е на просия ...

    Коментиран от #52

    16:13 01.07.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Европа има нужда от земеделската земя

    2 0 Отговор
    На украйна защото европейската обработваема земя е отровена от пестициди и торове и не стига за реколта за 500 милионна европейци

    Коментиран от #56

    16:15 01.07.2026

  • 50 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 0 Отговор

    До коментар #41 от "уфф😅":

    Умирисания и вкиснат роммм постващ за жълти стотинки в случая си единствено тии ,щото Путин си има милиарди 😂😂😂 !

    16:15 01.07.2026

  • 51 Жалко е да гледа човек как този наркоман

    2 2 Отговор
    се натрапва навсякъде просейски пари,или друго!!!

    16:15 01.07.2026

  • 52 уфф😅

    1 0 Отговор

    До коментар #47 от "Хихи":

    той пък Путин щото не е просяк. Пълзеше на килимчето пред аятолаха, пълзеше пред Си, пред Ким, пред Тръмп...унижение безкрай 😅

    16:18 01.07.2026

  • 53 Десислава Димитрова - Деса Поетеса

    0 1 Отговор

    До коментар #46 от "1945":

    Любими въпреки многото си никове ,дом ,жена и деца нямаш ли ?Даже и палавите съседи взеха уж деликатно да подпитват !

    16:18 01.07.2026

  • 54 Този

    1 1 Отговор
    Като какъв???

    16:18 01.07.2026

  • 55 Мишел

    2 0 Отговор
    България ще произвежда дронове съвместно с Украйна. България ще произвежда дронове съвместно с Украйна. Производството на безпилотни летателни апарати ще се осъществи по програмата на Европейския съюз SAFE - европейският инструмент за превъоръжаване. Предвижда се използване на иновативни технологии, тестовете им и специално сътрудничество в областта на защита срещу атаки с дронове. Това споразумение ни дава възможност да се възползваме от украинския опит, а за Украйна има възможност да развива производство далеч от войната.

    16:20 01.07.2026

  • 56 Госあ

    1 2 Отговор

    До коментар #49 от "Европа има нужда от земеделската земя":

    За това няма никакъв проблем да се разберат с руснаците ! Украйна - военно неутрална, за Русия полезните изкопаеми, а за европейците - обработваемите земи в западна Украйна. Какъв е проблема ? Защо се играе на ръба и умират славяни и ЕС се срива ?

    16:21 01.07.2026

  • 57 Я пъ тоа

    0 1 Отговор

    До коментар #34 от "В качеството на трепач бе.":

    Абе трепач,мрепач ,ама вече втора поредна седмица по 10000 хохохола дават редовно фира на фронта ,ама тук кой да ви го каже ☝️.

    16:21 01.07.2026

  • 58 Град Козлодуй

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Ако това е вярно":

    Грешиш приятел. Русия не е сувуренна държава, а територия. Китайска територия.

    16:21 01.07.2026

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