Цвета Рангелова пред ФАКТИ: ПП-ДБ избраха Десислава Атанасова в КС, а сега лицемерно питат… (ВИДЕО)

Към днешна дата МВР не е компетентно да даде отговор на този въпрос дали има доказателства за пътуванията на Десислава Атанасова в чужбина. Може би има такава информация, като в случая се проверява от ДАНС. Относно личния живот – той не може да бъде основание за оспорване на поведение, но когато става дума за госпожа Атанасова като конституционен съдия, това поставя фокус и върху нейния личен живот, още повече при наличието на въпросителни около него. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ адвокат Цвета Рангелова от „Възраждане“.

„Няколко дни преди избора ѝ тя вече беше избрана, тъй като така нареченият конкурс за съдии в КС фактически беше предрешен. Двамата кандидати, които трябваше да заемат двете места, вече бяха известни. Аз се включих в този конкурс с ясното съзнание, че няма да бъда избрана, тъй като тогава управляващото мнозинство – коалицията между ГЕРБ, ДПС и ПП-ДБ – определяше ключовите фигури, които да попълнят парламентарните квоти във всички институции и регулатори. Участието ми беше единствено, за да покажа, че има алтернатива на тези предрешени избори“, добави тя.

„Днес изненадващо чух двете парламентарни групи на ПП и ДБ, нали се разделиха, да задават въпроси и да изискват обяснения по казуса. Сякаш са забравили, че само преди 2 години те гласуваха единодушно Десислава Атанасова да бъде избрана за конституционен съдия. Това политическо лицемерие на ПП-ДБ трябва да се припомня, за да е ясно на българските граждани с чии гласове тя е избрана. ПП-ДБ избраха Десислава Атанасова в КС, а сега лицемерно питат…“, каза още Цвета Георгиева.

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