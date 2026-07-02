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Цвета Рангелова пред ФАКТИ: ПП-ДБ избраха Десислава Атанасова в КС, а сега лицемерно питат… (ВИДЕО)

Цвета Рангелова пред ФАКТИ: ПП-ДБ избраха Десислава Атанасова в КС, а сега лицемерно питат… (ВИДЕО)

2 Юли, 2026 14:29 2 247 29

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  • рангелова-
  • възраждане-
  • десислава атанасова-
  • кс-
  • съдия-
  • пътувания

Няколко дни преди избора ѝ тя вече беше избрана, тъй като така нареченият конкурс за съдии в КС фактически беше предрешен, казва тя

Цвета Рангелова пред ФАКТИ: ПП-ДБ избраха Десислава Атанасова в КС, а сега лицемерно питат… (ВИДЕО) - 1
Снимка: Факти.бг
Факти Факти

Към днешна дата МВР не е компетентно да даде отговор на този въпрос дали има доказателства за пътуванията на Десислава Атанасова в чужбина. Може би има такава информация, като в случая се проверява от ДАНС. Относно личния живот – той не може да бъде основание за оспорване на поведение, но когато става дума за госпожа Атанасова като конституционен съдия, това поставя фокус и върху нейния личен живот, още повече при наличието на въпросителни около него. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ адвокат Цвета Рангелова от „Възраждане“.

„Няколко дни преди избора ѝ тя вече беше избрана, тъй като така нареченият конкурс за съдии в КС фактически беше предрешен. Двамата кандидати, които трябваше да заемат двете места, вече бяха известни. Аз се включих в този конкурс с ясното съзнание, че няма да бъда избрана, тъй като тогава управляващото мнозинство – коалицията между ГЕРБ, ДПС и ПП-ДБ – определяше ключовите фигури, които да попълнят парламентарните квоти във всички институции и регулатори. Участието ми беше единствено, за да покажа, че има алтернатива на тези предрешени избори“, добави тя.

„Днес изненадващо чух двете парламентарни групи на ПП и ДБ, нали се разделиха, да задават въпроси и да изискват обяснения по казуса. Сякаш са забравили, че само преди 2 години те гласуваха единодушно Десислава Атанасова да бъде избрана за конституционен съдия. Това политическо лицемерие на ПП-ДБ трябва да се припомня, за да е ясно на българските граждани с чии гласове тя е избрана. ПП-ДБ избраха Десислава Атанасова в КС, а сега лицемерно питат…“, каза още Цвета Георгиева.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 На тая

    21 25 Отговор
    от лъжи , носът ѝ станал една педя !

    14:34 02.07.2026

  • 2 ДеБил Миршлев

    21 4 Отговор
    Ма не че таа е летела на фалконя

    14:34 02.07.2026

  • 3 Ний тогава незнаехме

    28 2 Отговор
    Их да беме знаели

    14:36 02.07.2026

  • 4 асенчо

    16 4 Отговор
    "ояла се въшката и вирнала нозе"

    14:38 02.07.2026

  • 5 тая

    24 1 Отговор
    да връща парите от фалконя и от субсидията!!

    14:39 02.07.2026

  • 6 Селска

    11 4 Отговор
    раздумка !

    14:43 02.07.2026

  • 7 Психиатър

    40 1 Отговор
    Атанасова е най-големият срам в правосъдието. Та тази не знае къде се намира ,и се чудя как пази равновесие като върви.

    14:43 02.07.2026

  • 8 Хубавица

    19 2 Отговор
    Тя така е разцэфнала. Пък вие сега и искате оставката.

    14:47 02.07.2026

  • 9 Волен ви чака

    17 10 Отговор
    Цветенце от Разграждане на държавата до сега нищо конструктивно не сте направили за това че получавате едни хубави Евра дето не ги искахте . Но избирателите вече осъзнаха че нищо добро не сте допринесли за тях и естествено намаляха и на следващите избори отивате при Воленчо от Атака

    Коментиран от #12

    14:48 02.07.2026

  • 10 Смешник

    35 1 Отговор
    Десислава Атанасова бивша метреса на Тиквата пътува заедно със санкционирания по Магнитски Пеевски в един самолет за сметка на данъкоплатците Е такава куха лейка е в конституционния съд Затова домовата книга все още остава

    14:48 02.07.2026

  • 11 Лаврентий Чайника

    26 2 Отговор
    Кака Деси по прякор Смръдливката е била на музикални уроци с Шопаро. Учила се е да свири на дебел фагот и флигорнЯ.

    14:50 02.07.2026

  • 12 Пепи Волгата

    7 11 Отговор

    До коментар #9 от "Волен ви чака":

    Аз пък избрах еврото.

    14:52 02.07.2026

  • 13 дядото

    25 0 Отговор
    скандално е да твърдите,че личния живот не може да бъде основание ...... единствено в бг е така- в политиката и властта се развиват хора без здрави семейства,без да са отгледали свои деца,със скандално минало ,за да проявяват грижа за бъдещето на народа.пфу.

    14:53 02.07.2026

  • 14 Отстрани

    15 4 Отговор
    Както винаги представителите на партия Възраждане са прави.

    14:56 02.07.2026

  • 15 Гост

    23 1 Отговор
    Няма дъно в това перверзно подобие на държава, а натикването на Деса Oбщaтa в КС беше един от най-гнycнuтe цинизми на вpeднитe oтпaдъцu в управлението...

    15:01 02.07.2026

  • 16 своге

    6 7 Отговор
    Тази гюпка не спре да плюе и лъже

    15:05 02.07.2026

  • 17 Цвете

    9 0 Отговор
    ОБЪРКАЛА СТЕ СЕ, ЗАЩОТО БОРИСОВ Е РАЗКАРА .ИМА И ПРОДЪЛЖЕНИЕ ,ПЪТУВАЛА Е ДО ТУРЦИЯ И ПОСЛЕ ДУБАЙ. ТОВА Е КОМЕНТАРЪТ НА ДОСТА САЙТА ,ЗАЩОТО Е ИМАЛА НАВЕРНО ВРЪЗКА С МАГНИТСКИ. СЛЕД КАТО Й ИСКАТ ОСТАВКАТА ,СКОРО ВСИЧКО ЩЕ СЕ РАЗПЛЕТЕ.

    15:06 02.07.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Поправка

    2 6 Отговор
    Не една, а две педи е станал носът на таиз долна, грозна, нечистоплътна и силно противна слугиня на кремълския золедй!

    15:18 02.07.2026

  • 20 Трябваше

    4 1 Отговор
    Да направят великият юрист спондж Боб съдия, без един работен ден като юрист, но министър на правосъдието, щото всичко му е ясно … ей такива са кадрите на петроханския жълтопаветен елит!

    15:21 02.07.2026

  • 21 Артилерист

    5 1 Отговор
    Браво на куража на г-жа Георгиева за припомняне фактологията по "избора" на Деса Атанасова за конституционен съдия. Спомням си, че тогава, наред с мощната пропагандна кампания за Деса от всички евроантлантици, които впоследствие сковаха и сглобката, имаше и гласове, че тя няма нужната компетенция, няма правен опит, никога не е била нито съдия, нито конституционният, тоест тя няма хабер от спецификата на тази правна материя. Но за бъдещите атлантически сглобкаджии това бяха излишни подробности и те най-цинично и безцеремонно я избраха. Което потвърждава безумното твърдение на мутрата Борисов за изора на Плевнелиев за президент, че и магаре да бил вързал пред президентството пак щяло да бъде избрано. А аз ще си позволя да обобщя, че заради такива демократически избори и избраници сме на такова заемо-командно дишане...

    15:26 02.07.2026

  • 22 Казуар

    0 4 Отговор
    Цецке, ако са гласували за Атанасова, това не означава, че сега не трябва да са срещу нея.

    15:27 02.07.2026

  • 23 Трябваше ! Да се Подмажат !

    2 1 Отговор
    На ГЕРБ !

    15:28 02.07.2026

  • 24 Наглост " Изражданска"

    2 2 Отговор
    Първо, подлого на кремълския злодей и масов убиец, който тази нощ е убил още 15 невинни жени, деца и стари хора в Киев, ПП и ДБ не са избрали дуловската полуграмотна слугиня Деса, дето в родното си село продавала гевреци и дребни сладки на сергия, после станала юристконсулт на русенската психиатрия, понеже завършила някакви курсове по "право" и започнала да се слага за "юристка"! И не щеш ли, случайно я видял Боко Тиквата, банкянският силяндур, и я направил депутатка, сещаме се поради какви "заслуги"! Деса дуловската селяндурка беше избрана с гласовете на ГЕРБерастката престъпна сган на СИКаджийската мутари на марионетките на началника на Мутрата - уродливото 190 - килограмово туловище Пеевски, които имаха пълно мнозинство! Така че, недей да лъжеш, слугиньо кремълска и камериерка на Копейкин нищожеството! Да, дуловската слугиня Деса веднага трябва да си подаде оставката, веднага! И без това назначаването й като конституционен съдия беше огромен срам и позор въобще за Конституционния съд! А това, че уродливото туловище я е вземало от време на време при пътуванията си по света, за да се развлича и да изнася стотиците милиони, които е откраднал, не е "личен живот", слугиньо Цвето, ясно ли ти е?! Нищо, отсега нататък уродливото туловище ще трепери, отсега нататък ще бъдат изнесени потресаващи факти за потресаващите му грабежи, престъпления и безобразия! Що ли не се гръмнеш ма, Цвето! Че пък много си жалка ма, Цвето!

    Коментиран от #26

    15:32 02.07.2026

  • 25 Шапката престъпници ПП ДБ

    1 0 Отговор
    В Белене

    15:39 02.07.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Иво Мирчев

    1 0 Отговор
    С чело на което 2 мравки не могат се размина, веднага президент

    15:42 02.07.2026

  • 29 Дзак

    0 0 Отговор
    Всички мющерии са добре настанени на заплата без задължения и отговорност!

    15:51 02.07.2026

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