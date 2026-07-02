Цвета Рангелова пред ФАКТИ: ПП-ДБ избраха Десислава Атанасова в КС, а сега лицемерно питат… (ВИДЕО)

Към днешна дата МВР не е компетентно да даде отговор на този въпрос дали има доказателства за пътуванията на Десислава Атанасова в чужбина. Може би има такава информация, като в случая се проверява от ДАНС. Относно личния живот – той не може да бъде основание за оспорване на поведение, но когато става дума за госпожа Атанасова като конституционен съдия, това поставя фокус и върху нейния личен живот, още повече при наличието на въпросителни около него. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ адвокат Цвета Рангелова от „Възраждане“.
„Няколко дни преди избора ѝ тя вече беше избрана, тъй като така нареченият конкурс за съдии в КС фактически беше предрешен. Двамата кандидати, които трябваше да заемат двете места, вече бяха известни. Аз се включих в този конкурс с ясното съзнание, че няма да бъда избрана, тъй като тогава управляващото мнозинство – коалицията между ГЕРБ, ДПС и ПП-ДБ – определяше ключовите фигури, които да попълнят парламентарните квоти във всички институции и регулатори. Участието ми беше единствено, за да покажа, че има алтернатива на тези предрешени избори“, добави тя.
„Днес изненадващо чух двете парламентарни групи на ПП и ДБ, нали се разделиха, да задават въпроси и да изискват обяснения по казуса. Сякаш са забравили, че само преди 2 години те гласуваха единодушно Десислава Атанасова да бъде избрана за конституционен съдия. Това политическо лицемерие на ПП-ДБ трябва да се припомня, за да е ясно на българските граждани с чии гласове тя е избрана. ПП-ДБ избраха Десислава Атанасова в КС, а сега лицемерно питат…“, каза още Цвета Георгиева.
Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 На тая
14:34 02.07.2026
2 ДеБил Миршлев
14:34 02.07.2026
3 Ний тогава незнаехме
14:36 02.07.2026
4 асенчо
14:38 02.07.2026
5 тая
14:39 02.07.2026
6 Селска
14:43 02.07.2026
7 Психиатър
14:43 02.07.2026
8 Хубавица
14:47 02.07.2026
9 Волен ви чака
Коментиран от #12
14:48 02.07.2026
10 Смешник
14:48 02.07.2026
11 Лаврентий Чайника
14:50 02.07.2026
12 Пепи Волгата
До коментар #9 от "Волен ви чака":Аз пък избрах еврото.
14:52 02.07.2026
13 дядото
14:53 02.07.2026
14 Отстрани
14:56 02.07.2026
15 Гост
15:01 02.07.2026
16 своге
15:05 02.07.2026
17 Цвете
15:06 02.07.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Поправка
15:18 02.07.2026
20 Трябваше
15:21 02.07.2026
21 Артилерист
15:26 02.07.2026
22 Казуар
15:27 02.07.2026
23 Трябваше ! Да се Подмажат !
15:28 02.07.2026
24 Наглост " Изражданска"
Коментиран от #26
15:32 02.07.2026
25 Шапката престъпници ПП ДБ
15:39 02.07.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Иво Мирчев
15:42 02.07.2026
29 Дзак
15:51 02.07.2026