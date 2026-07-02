Кейт Мидълтън иска да убеди принц Уилям да се срещне с брат си Хари

Кейт Мидълтън се опитва да убеди съпруга си принц Уилям да се срещне с отчуждения си брат принц Хари, съпругата му Меган Маркъл и децата им – принц Арчи и принцеса Лилибет, по време на предстоящото им посещение в Обединеното кралство по-късно този месец.

„Към момента Уилям не планира да присъства, но ситуацията може да се промени“, заявиха източници пред Us Weekly.

Според вътрешен източник принцесата на Уелс е настоявала Уилям да обмисли среща с Хари, Меган и децата. Кейт, която е на 44 години, също проявявала интерес да види Арчи и Лилибет.

Източникът посочва, че досега не е имало реални възможности за среща с децата на херцога и херцогинята на Съсекс, затова новината за предстоящото им пристигане е била изненадваща.

„Опитват се да намерят начин това да се случи, защото възможностите са много ограничени“, твърди източникът.

Кейт се надявала Уилям все пак да се появи, но в същото време уважавала решението му. Според информацията бъдещият крал ще се срещне с по-малкия си брат само когато сам почувства, че е готов.

„Това не се случва по графика на Уилям, а по този на Хари“, коментира източникът. „Освен това не са очаквали Хари да дойде във Великобритания с Меган и децата, затова Уилям е предпазлив. Ако още не е готов, среща няма да има.“

Крал Чарлз III обаче се надявал да види Хари, Меган и внуците си. Източници описват монарха като реалистично настроен към възстановяването на отношенията със сина си.

„Камила много подкрепя усилията за подобряване на отношенията“, посочва източникът.

По думите му в двореца има известно оживление около възможната среща, а Чарлз гледал оптимистично на ситуацията.

„Той се надява това да бъде първа стъпка към възстановяване и на отношенията между Хари и Уилям“, допълва източникът.

Очаква се принц Хари и Меган Маркъл да доведат децата си във Великобритания за първи път от 2022 г. Последната публично известна среща между принц Уилям и принц Хари беше по време на погребението на кралица Елизабет II същата година.

Хари и Меган, които се ожениха през 2018 г., се оттеглиха от задълженията си като работещи членове на кралското семейство през 2020 г. и се преместиха в Монтесито, Калифорния. Решението им доведе до дълбоко напрежение в отношенията с останалите членове на фамилията.

Междувременно Daily Mail съобщи, че крал Чарлз III е събрал високопоставени членове на кралското семейство на рядка семейна вечеря в двореца „Холирудхаус“ в Шотландия. На събитието са присъствали кралица Камила, принц Уилям, принцеса Ан и принц Едуард.

Старшите работещи членове на кралското семейство се намират в Шотландия за ежегодната Кралска седмица. Според изданието става дума за т.нар. „dine and sleep“ – формат, при който семейството вечеря и остава да нощува в двореца преди официален ангажимент на следващия ден. В сряда се проведе и службата на Ордена на бодила – едно от най-значимите шотландски кралски събития.

Посещението на Хари и Меган във Великобритания е свързано с промотирането на Invictus Games 2027, които ще се проведат в Бирмингам. Според публикации херцогът и херцогинята на Съсекс планират да доведат със себе си принц Арчи и принцеса Лилибет.

Съобщава се, че принц Хари разглежда всички възможности, за да осигури безопасното пристигане на съпругата и децата си във Великобритания и защитата им по време на престоя. Източници на Page Six твърдят, че херцогът на Съсекс ще пристигне със собствен екип по сигурността, като около визитата се очаква силен медиен интерес.