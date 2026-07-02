Юри Тилеманс влезе в историята на световните първенства с решаващото си попадение при успеха на Белгия с 3:2 над Сенегал в 1/16-финалите.

Белгийският капитан реализира от дузпа в 124-ата минута и 43-ата секунда, а голът му се превърна в най-късно отбелязания в историята на елиминациите на Мондиалите.

Досегашният рекорд се държеше от алжиреца Абделмалек Джабу, който се разписа срещу Германия през 2014-а година в 120:49 минута на 1/8-финалите. Следват Алесандро Дел Пиеро за Италия срещу Германия през 2006-а (120:13), Джефри Хърст за Англия срещу Германия през 1966-а (119:51) и Дейвид Плат за Англия срещу Белгия през 1990-а (119:23).

Тилеманс имаше ключова роля и за завръщането на „червените дяволи“ в мача. Той отбеляза и гола за 2:2, след като Белгия изоставаше с два гола до 86-ата минута.

В 1/8-финалите белгийците ще срещнат един от домакините - САЩ, който спечели с 2:0 срещу Босна и Херцеговина.

124:44 - Youri Tielemans' winning penalty for Belgium is the latest goal scored in FIFA World Cup history.



Chaotic. pic.twitter.com/RyKZfIBMbR — OptaJoe (@OptaJoe) July 1, 2026