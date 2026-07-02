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Юри Тилеманс влезе в историята на световните първенства

Юри Тилеманс влезе в историята на световните първенства

2 Юли, 2026 14:29 713 2

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  • белгия-
  • мондиал 2026-
  • световно първенство

Белгийският капитан реализира от дузпа в 124-ата минута и 43-ата секунда, а голът му се превърна в най-късно отбелязания в историята на елиминациите на Мондиалите

Юри Тилеманс влезе в историята на световните първенства - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Юри Тилеманс влезе в историята на световните първенства с решаващото си попадение при успеха на Белгия с 3:2 над Сенегал в 1/16-финалите.

Белгийският капитан реализира от дузпа в 124-ата минута и 43-ата секунда, а голът му се превърна в най-късно отбелязания в историята на елиминациите на Мондиалите.

Досегашният рекорд се държеше от алжиреца Абделмалек Джабу, който се разписа срещу Германия през 2014-а година в 120:49 минута на 1/8-финалите. Следват Алесандро Дел Пиеро за Италия срещу Германия през 2006-а (120:13), Джефри Хърст за Англия срещу Германия през 1966-а (119:51) и Дейвид Плат за Англия срещу Белгия през 1990-а (119:23).

Тилеманс имаше ключова роля и за завръщането на „червените дяволи“ в мача. Той отбеляза и гола за 2:2, след като Белгия изоставаше с два гола до 86-ата минута.

В 1/8-финалите белгийците ще срещнат един от домакините - САЩ, който спечели с 2:0 срещу Босна и Херцеговина.


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  • 1 Дузпа

    2 1 Отговор
    Само дето нямаше дузпа.

    Коментиран от #2

    14:51 02.07.2026

  • 2 Чиста

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Дузпа":

    Чиста дузпа.

    И я изпълни яко. Горе в ъгъла.

    15:33 02.07.2026

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