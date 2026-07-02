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Крум Зарков: Илияна Йотова е нашият кандидат за президент

Крум Зарков: Илияна Йотова е нашият кандидат за президент

2 Юли, 2026 14:41 831 46

  • крум зарков-
  • илияна йотова-
  • кандидат-
  • президент

Естествено кандидатурата ѝ ще бъде дискутирана на заседание на Националния съвет на партията, но позицията на повечето леви е партията да застане зад Йотова

Крум Зарков: Илияна Йотова е нашият кандидат за президент - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

БСП твърдо стои зад президента Илияна Йотова като кандидат за държавен глава наесен. Това стана ясно от коментара пред News.bg на лидера на столетницата Крум Зарков.

Илияна Йотова се справя добре, тя е един достоен президент и според мен би било добре тя да продължи да бъде такъв, категоричен бе социалистът.

Ако тя заяви намерение да се впуска в битката за президент, според Зарков, а и според мнозинството социалисти, тя ще бъде най-добрият кандидат за столетницата.

БСП съвсем естествено ще я подкрепи, увери още бившият правосъден министър. Естествено кандидатурата ѝ ще бъде дискутирана на заседание на Националния съвет на партията, но позицията на повечето леви е партията да застане зад Йотова. Мисля, че това е нашият кандидат, тя би била най-добрият наш кандидат, обяви Крум Зарков. Ще бъде успех за България и нашето общество Илияна Йотова да продължи да бъде президент на България, подчерта лидерът на БСП и изтъкна богатата ѝ политическа кариера.

Намирам широка подкрепа в средите на българската левица към евентуална кандидатура на Илияна Йотова, заяви социалистът. Според мен ние имаме добър президент в момента и това е проверено и доказано, обясни той.

Мисля, че е съвсем естествено първата жена президент в България да бъде избрана и на собствено основание в изборите, които предстоят есента, посочи лидерът на БСП.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 бсп

    33 3 Отговор
    Е В КИРЕЧА!!!

    14:42 02.07.2026

  • 2 Трол

    13 8 Отговор
    На тези избори само на ГЕРБ е интересно кой ще е кандидат.

    Коментиран от #5

    14:42 02.07.2026

  • 3 Предлагам

    20 1 Отговор
    местенето да започне сега

    Коментиран от #4

    14:43 02.07.2026

  • 4 тъй вярно

    14 1 Отговор

    До коментар #3 от "Предлагам":

    местя го!

    14:44 02.07.2026

  • 5 Обсъжда се обща кандидатура

    12 6 Отговор

    До коментар #2 от "Трол":

    На ГЕРБ - ИТН - ДПС...
    Кандидат президент Слави Трифонов ,вицепрезидент Делян Добрев

    Коментиран от #19

    14:45 02.07.2026

  • 6 поизбърза

    11 4 Отговор
    Йотова кандидат на БСП за реанимация , а Радев ще я подкрепи или джентълменски към дама няма да издигне прогресивен кандидат президент. Но по-лошо от настоящия момент няма да стане, може само да бъде удължен с 5 години.

    14:46 02.07.2026

  • 7 Гражданин

    19 3 Отговор
    Ама няма вече БСП , и ЙОтова.ще е издигната от ПБ.

    14:46 02.07.2026

  • 8 Малко

    21 1 Отговор
    резили и нулева компетентност показа , че още ! Заучени фрази , усукване , никакво чувство за морал , етика и истина , екскурзии ден през ден - абе само вреди ! Като и от Кацамунския !

    14:47 02.07.2026

  • 9 малко истински факти

    16 2 Отговор
    Ха ха , нищо ново , комуноидниците се подкрепят , дори и когато са се пребоядисали ...

    14:48 02.07.2026

  • 10 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    12 1 Отговор
    ВСИЧКИ КАНДИДАТИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ
    ДЪЛЖАТ ОБЯСНЕНИЯ ЗА ВРЪЗКИТЕ КОИТО ИМАТ С ОПГ-ТА
    .......
    ДО ЕДИН СЪМ ГИ ПРОВЕРИЛ ТЕЗИ КОИТО ЗАСЕГА СА ПРЕДЛОЖЕНИ
    .....
    ХИП НЕ Е ХУБАВО ТОВА ЗА БЪЛГАРИЯ, НО ТОВА Е РЕАЛНОСТТА

    14:48 02.07.2026

  • 11 смях в залата

    20 2 Отговор
    Йотова е бивша водеща в националната телевизия. Изкачи се по върховете на БСП по някакви начини. Тя ще е срам за България май малкото защото няма качества за главнокомандващ и освен това коленичи пред Гундяев. Това беше знак че президентството ще му служи. Не случайно Радев гласува против санкции срещу него.

    14:49 02.07.2026

  • 12 оня с коня

    19 1 Отговор
    Ако Йотова разчита да бъде Издигната и избрана за Президент от тотално провалилата се на изборите БСП,...коментарът е излишен!

    14:53 02.07.2026

  • 13 Анонимен

    11 0 Отговор
    Вие хои бяхте

    14:54 02.07.2026

  • 14 сара

    17 1 Отговор
    Нинова сгреши с Радев, а вие го направете с Йотова. Приемственост.

    14:56 02.07.2026

  • 15 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    12 2 Отговор
    В БЪЛГАРИЯ ИМА АБСУРД :))))
    ....
    ЕДИНСТВЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТ КОЙТО Е ЧУKAЛ ДРУГ ПРЕЗИДЕНТ ПЪРВАНОВ - ЙОТОВА :)))
    ....
    ЙОТОВА ПРОТЕЖЕ НА ГЕРГОВ И СОТИР УШЕВ И ГЕНЕРАЛИТЕ ОТ ДС :))))
    .......
    ПРЕКРАСЕН ИЗБОР НАЛИ :)))?)))

    Коментиран от #23

    14:56 02.07.2026

  • 16 Ха-ха

    12 1 Отговор
    Тоя кой беше, а и кой се интересува от него и от партийката му?

    Аз пък ще подкрепя балдъзата!

    14:58 02.07.2026

  • 17 Анкета в социалните мрежи

    2 6 Отговор
    За кой кандидат бихте гласували-
    а- Йотова кандидат на червените ПБ и БСП
    б- Слави Трифонов кандидат ГЕРБ - ИТН -ДПС
    в - Гюров кандидат ПП/ДБ и граждански сдружения

    14:59 02.07.2026

  • 18 мнение

    6 5 Отговор
    Мисля, че по-подходящ кандидат от Йотова за Президент е Атанас Семов.

    Коментиран от #32

    14:59 02.07.2026

  • 19 Супер е

    1 5 Отговор

    До коментар #5 от "Обсъжда се обща кандидатура":

    Само с един тайсън кючек на Орлов мост в инвалидната количка слави трифонов отива на балотаж

    15:01 02.07.2026

  • 20 консолидирани

    8 2 Отговор
    Всичките 35 човека от БСП в България и 12те от чужбина подкрепяме Йотова тя е същата като нас затова я подкрепяме.Край!Излизаме от нелегалност.Искаме отново в политиката.....

    15:01 02.07.2026

  • 21 КоткоЗащитников

    7 0 Отговор
    По-малко от 100 000 човека имат претенция да определят кой да бъде президент?!

    15:03 02.07.2026

  • 22 от ЕС препоръчаха

    6 3 Отговор
    Пичове сложете и Бойко за вице....Ще бъдат като Бони и Клайд.

    15:04 02.07.2026

  • 23 Да питам само

    11 2 Отговор

    До коментар #15 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Ама Първанката наистина ли е "уважил" Йотова?! А ако може и малко подробности от преживяното/преживяванията!

    Коментиран от #43

    15:05 02.07.2026

  • 24 Гърди

    12 0 Отговор
    Господи, Господи, това вашето е дарба, политическа! Винаги залагате на куц, кьорав, скопен и да не кажа, на умрел член!
    Да ме извините, кон, кобила, магаре, катър!
    Само мулето забравих, ама до ноември и то ще се появи! Има време, ще дойде!

    15:05 02.07.2026

  • 25 Виж сега,

    8 1 Отговор
    Тези кои бяха,че се изказват.

    15:09 02.07.2026

  • 26 Така не се прави.

    9 1 Отговор
    БСП след изборите няма лице, няма визия, има нужда от актуализация на своята програма, от много много работа по места и ясно дефинирани цели. А те тръгнали ще изстрелват ракета...

    15:09 02.07.2026

  • 27 Мумии

    7 0 Отговор
    Вашият сигурно, но не и нашият!

    15:10 02.07.2026

  • 28 Цвете

    2 1 Отговор
    ПО ДОБРЕ ЩЕ БЪДЕ ДА Е НА ТВОЕТО МЕСТО. ТАКА ИЛИ ИНАЧЕ, ОТПАДНАХТЕ ,НО НЕЯ ЗА ПРЕЗИДЕНТ Е ДОСТА НЕЛОВКО. САМО КАТО ИЗВАДЯТ СНИМКИТЕ С КИРИЛ ГУНДЯЕВ И ТОВА СТИГА, НИКОЙ ДА НЕ СЕ СЪГЛАСИ С ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ВИ.

    15:11 02.07.2026

  • 29 Сийка

    4 1 Отговор
    Кога ще се разкарате от Позитано 20? Нямате право да ползвате тази държавна собственост!

    15:12 02.07.2026

  • 30 Сийка

    5 1 Отговор
    А ще се помолите ли коленопреклонно на Гундяев да дойде за подкрепа??

    15:15 02.07.2026

  • 31 Зарков

    9 1 Отговор
    а Радев ще я подкрепи ли? Щото той ви зачеркна като партия. Вече сте на бунището на историята.

    Коментиран от #35

    15:17 02.07.2026

  • 32 Семов и Вълчев

    4 2 Отговор

    До коментар #18 от "мнение":

    са стари комунистически арогантни мекерета. На България й трябва млад и харизматичен президент - истински обединител на нацията.

    15:21 02.07.2026

  • 33 Същата !

    5 1 Отговор
    Пр !?

    --

    Ъ ъ !

    --

    Ня !

    15:23 02.07.2026

  • 34 Той

    3 1 Отговор
    Ако иска да спечели 3%, като БСП на тоя соросоиден помияр любител на лайнозоната. С тия начело БСП отиде в кофата окончателно.

    15:23 02.07.2026

  • 35 Партия !

    3 1 Отговор

    До коментар #31 от "Зарков":

    С Отпаднала !

    Необходимост !

    Нужна е !

    Истинска Лейбъристка !

    Работническа !

    Партия !

    Иначе !

    България !

    Нама да Оцелее !

    15:26 02.07.2026

  • 36 Реджо Емилия

    2 1 Отговор
    Молодец Зарков, молодец! Осигури на конския профил, Йотова, 37 членове от Сопот! Зарков, а сопутки ще има ли?
    Поне да станат, 40 та да виете на умрело!

    15:27 02.07.2026

  • 37 ???

    3 1 Отговор
    А вие сте?

    Коментиран от #39

    15:27 02.07.2026

  • 38 Пачо

    1 1 Отговор
    Йотова президент,а Румен Радев вице президент и така още 2 мандата . Честито на печелившите ха ха ха...

    15:27 02.07.2026

  • 39 ние сме

    0 1 Отговор

    До коментар #37 от "???":

    на всеки километар

    15:29 02.07.2026

  • 40 Хахаххаха

    3 1 Отговор
    Това е чудесно, ИдиЙотова приключи още преди старта!

    15:33 02.07.2026

  • 41 Огито

    2 0 Отговор
    Той, Първанов я подкрепи и уважи, преди години! Нека през 2026 да я уважи и друг член! Уважителна да е причината, че то там
    членове не останаха, а и май вече няма!

    15:34 02.07.2026

  • 42 Вашият- да!

    1 0 Отговор
    Но не й нашият!
    Преписвате й качества, които Йотова не притежава.
    Единственичт, достоин за президент е Янаки Стоилов!

    15:35 02.07.2026

  • 43 Има и снимки по интимни

    2 0 Отговор

    До коментар #23 от "Да питам само":

    Като негова говорителка Йотова ,но тук едва ли ще ги одобрят

    Коментиран от #46

    15:36 02.07.2026

  • 44 чико

    1 0 Отговор
    Хайде сега направете заседание на висшия партиен съвет , пленум , конгрес и накрая вечерна проверка колко сте останали .

    15:36 02.07.2026

  • 45 Заслужено

    1 1 Отговор
    Абсолютно заслужено

    15:36 02.07.2026

  • 46 Даааа

    1 1 Отговор

    До коментар #43 от "Има и снимки по интимни":

    Преди четвърт век ...изглеждат млади а и йотката не е биволица като сега

    15:37 02.07.2026

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