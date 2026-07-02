Крум Зарков: Илияна Йотова е нашият кандидат за президент

БСП твърдо стои зад президента Илияна Йотова като кандидат за държавен глава наесен. Това стана ясно от коментара пред News.bg на лидера на столетницата Крум Зарков.
Илияна Йотова се справя добре, тя е един достоен президент и според мен би било добре тя да продължи да бъде такъв, категоричен бе социалистът.
Ако тя заяви намерение да се впуска в битката за президент, според Зарков, а и според мнозинството социалисти, тя ще бъде най-добрият кандидат за столетницата.
БСП съвсем естествено ще я подкрепи, увери още бившият правосъден министър. Естествено кандидатурата ѝ ще бъде дискутирана на заседание на Националния съвет на партията, но позицията на повечето леви е партията да застане зад Йотова. Мисля, че това е нашият кандидат, тя би била най-добрият наш кандидат, обяви Крум Зарков. Ще бъде успех за България и нашето общество Илияна Йотова да продължи да бъде президент на България, подчерта лидерът на БСП и изтъкна богатата ѝ политическа кариера.
Намирам широка подкрепа в средите на българската левица към евентуална кандидатура на Илияна Йотова, заяви социалистът. Според мен ние имаме добър президент в момента и това е проверено и доказано, обясни той.
Мисля, че е съвсем естествено първата жена президент в България да бъде избрана и на собствено основание в изборите, които предстоят есента, посочи лидерът на БСП.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 бсп
14:42 02.07.2026
2 Трол
Коментиран от #5
14:42 02.07.2026
3 Предлагам
Коментиран от #4
14:43 02.07.2026
4 тъй вярно
До коментар #3 от "Предлагам":местя го!
14:44 02.07.2026
5 Обсъжда се обща кандидатура
До коментар #2 от "Трол":На ГЕРБ - ИТН - ДПС...
Кандидат президент Слави Трифонов ,вицепрезидент Делян Добрев
Коментиран от #19
14:45 02.07.2026
6 поизбърза
14:46 02.07.2026
7 Гражданин
14:46 02.07.2026
8 Малко
14:47 02.07.2026
9 малко истински факти
14:48 02.07.2026
10 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ДЪЛЖАТ ОБЯСНЕНИЯ ЗА ВРЪЗКИТЕ КОИТО ИМАТ С ОПГ-ТА
.......
ДО ЕДИН СЪМ ГИ ПРОВЕРИЛ ТЕЗИ КОИТО ЗАСЕГА СА ПРЕДЛОЖЕНИ
.....
ХИП НЕ Е ХУБАВО ТОВА ЗА БЪЛГАРИЯ, НО ТОВА Е РЕАЛНОСТТА
14:48 02.07.2026
11 смях в залата
14:49 02.07.2026
12 оня с коня
14:53 02.07.2026
13 Анонимен
14:54 02.07.2026
14 сара
14:56 02.07.2026
15 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
....
ЕДИНСТВЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТ КОЙТО Е ЧУKAЛ ДРУГ ПРЕЗИДЕНТ ПЪРВАНОВ - ЙОТОВА :)))
....
ЙОТОВА ПРОТЕЖЕ НА ГЕРГОВ И СОТИР УШЕВ И ГЕНЕРАЛИТЕ ОТ ДС :))))
.......
ПРЕКРАСЕН ИЗБОР НАЛИ :)))?)))
Коментиран от #23
14:56 02.07.2026
16 Ха-ха
Аз пък ще подкрепя балдъзата!
14:58 02.07.2026
17 Анкета в социалните мрежи
а- Йотова кандидат на червените ПБ и БСП
б- Слави Трифонов кандидат ГЕРБ - ИТН -ДПС
в - Гюров кандидат ПП/ДБ и граждански сдружения
14:59 02.07.2026
18 мнение
Коментиран от #32
14:59 02.07.2026
19 Супер е
До коментар #5 от "Обсъжда се обща кандидатура":Само с един тайсън кючек на Орлов мост в инвалидната количка слави трифонов отива на балотаж
15:01 02.07.2026
20 консолидирани
15:01 02.07.2026
21 КоткоЗащитников
15:03 02.07.2026
22 от ЕС препоръчаха
15:04 02.07.2026
23 Да питам само
До коментар #15 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Ама Първанката наистина ли е "уважил" Йотова?! А ако може и малко подробности от преживяното/преживяванията!
Коментиран от #43
15:05 02.07.2026
24 Гърди
Да ме извините, кон, кобила, магаре, катър!
Само мулето забравих, ама до ноември и то ще се появи! Има време, ще дойде!
15:05 02.07.2026
25 Виж сега,
15:09 02.07.2026
26 Така не се прави.
15:09 02.07.2026
27 Мумии
15:10 02.07.2026
28 Цвете
15:11 02.07.2026
29 Сийка
15:12 02.07.2026
30 Сийка
15:15 02.07.2026
31 Зарков
Коментиран от #35
15:17 02.07.2026
32 Семов и Вълчев
До коментар #18 от "мнение":са стари комунистически арогантни мекерета. На България й трябва млад и харизматичен президент - истински обединител на нацията.
15:21 02.07.2026
33 Същата !
--
Ъ ъ !
--
Ня !
15:23 02.07.2026
34 Той
15:23 02.07.2026
35 Партия !
До коментар #31 от "Зарков":С Отпаднала !
Необходимост !
Нужна е !
Истинска Лейбъристка !
Работническа !
Партия !
Иначе !
България !
Нама да Оцелее !
15:26 02.07.2026
36 Реджо Емилия
Поне да станат, 40 та да виете на умрело!
15:27 02.07.2026
37 ???
Коментиран от #39
15:27 02.07.2026
38 Пачо
15:27 02.07.2026
39 ние сме
До коментар #37 от "???":на всеки километар
15:29 02.07.2026
40 Хахаххаха
15:33 02.07.2026
41 Огито
членове не останаха, а и май вече няма!
15:34 02.07.2026
42 Вашият- да!
Преписвате й качества, които Йотова не притежава.
Единственичт, достоин за президент е Янаки Стоилов!
15:35 02.07.2026
43 Има и снимки по интимни
До коментар #23 от "Да питам само":Като негова говорителка Йотова ,но тук едва ли ще ги одобрят
Коментиран от #46
15:36 02.07.2026
44 чико
15:36 02.07.2026
45 Заслужено
15:36 02.07.2026
46 Даааа
До коментар #43 от "Има и снимки по интимни":Преди четвърт век ...изглеждат млади а и йотката не е биволица като сега
15:37 02.07.2026