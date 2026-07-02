Крум Зарков: Илияна Йотова е нашият кандидат за президент

БСП твърдо стои зад президента Илияна Йотова като кандидат за държавен глава наесен. Това стана ясно от коментара пред News.bg на лидера на столетницата Крум Зарков.

Илияна Йотова се справя добре, тя е един достоен президент и според мен би било добре тя да продължи да бъде такъв, категоричен бе социалистът.

Ако тя заяви намерение да се впуска в битката за президент, според Зарков, а и според мнозинството социалисти, тя ще бъде най-добрият кандидат за столетницата.

БСП съвсем естествено ще я подкрепи, увери още бившият правосъден министър. Естествено кандидатурата ѝ ще бъде дискутирана на заседание на Националния съвет на партията, но позицията на повечето леви е партията да застане зад Йотова. Мисля, че това е нашият кандидат, тя би била най-добрият наш кандидат, обяви Крум Зарков. Ще бъде успех за България и нашето общество Илияна Йотова да продължи да бъде президент на България, подчерта лидерът на БСП и изтъкна богатата ѝ политическа кариера.

Намирам широка подкрепа в средите на българската левица към евентуална кандидатура на Илияна Йотова, заяви социалистът. Според мен ние имаме добър президент в момента и това е проверено и доказано, обясни той.

Мисля, че е съвсем естествено първата жена президент в България да бъде избрана и на собствено основание в изборите, които предстоят есента, посочи лидерът на БСП.