Ford и Chevrolet дариха по 50 високопроходими машини на Украйна

Две от най-големите американски компании – Ford и General Motors обявиха, че са изпратили по 50 превозни средства, които да помогнат на Украйна. Лично изпълнителният директор на Ford обяви новината в Twitter, като публикува снимка на която се виждат подредени Ford Ranger, като благодари на транспортната компания Maersk за помощта. Шефът на Ford е получил потвърждение, че пикапите вече са пристигнали и влязли в употреба.

As part of our efforts to support the Ukrainian people, we donated 50 @Ford Rangers. Proud of the hard work of our Ford team & partners at @Maersk for making this happen. I can confirm the last of the trucks arrived this week & are being put to work! #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/9alzmmomX8