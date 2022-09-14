Легендарните Opel GSi се завръщат, но с малка уловка

Преди най-мощните модели на Opel да носят означението OPC, германската марка всяваше страх в опонентите си с друго трибуквено съкращение – Gsi . Това означение бе носено от легендарни коли като Astra GSi, Kadett GSii, Corsa Gsi и други. Сега от Opel изглежда пак ще върнат тези модели на почит, но с малка промяна.

Новите върхови модели на марката ще използват означението GSe, което ще бъде свързано с „динамични, забавни за шофиране автомобили“. Подобно трибуквено съкращение е използвано за кратко и през миналия век, но с него могат да се похвалят само Commodore GS/E и Monza GSE.

Докато през миналия век GSE с главно “E” е символизирало Grand Sport Einspritzung (Grand Sport Injection), то сега акронима с малко „е“ съответства на Grand Sport electric. Новите автомобили които ще носят това означение ще бъдат електрифицирани, което означава, че заедно с бензиновия двигател ще виждаме и електромотори, които да допринасят за по-голяма мощност. Вероятно първият модел, който ще се похвали с новото означение ще бъде новата Astra, но към момента не се знае кога точно ще дебютира тя.