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В Турция стартира производството на новата Toyota C-HR

10 Ноември, 2023 10:44 246 3

В Турция стартира производството на новата Toyota C-HR

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В Турция стартира производството на новата Toyota C-HR - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Toyota стартира производството на изцяло новата Toyota C-HR в завода си в Сакария, Турция. Благодарение на нова инвестиция от 308 милиона евро в своите производствени мощности, Toyota Motor Manufacturing Turkey е първият европейски завод на Toyota, който произвежда хибридни автомобили с повишена проходимост.

Изцяло новата Toyota C-HR ще се предлага с четири електрифицирани задвижвания: 1.8 и 2.0-литров хибриден електрически (HEV), 2.0-литров HEV модел с интелигентно задвижване на всички колела (AWD-i) и 2.0-литров плъгин-хибрид.

В Турция стартира производството на новата Toyota C-HR

Toyota има за цел да постигне пълна въглеродна неутралност в Европа до 2040 г. и се стреми да постигне въглеродна неутралност във всички свои европейски производствени съоръжения до 2030 г.

В момента Toyota управлява осем европейски фабрики, разположени в Португалия, Великобритания, Франция, Полша, Чехия и Турция.

В Турция стартира производството на новата Toyota C-HR


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  • 3 ДОНЧО ГОРСКИЯ

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    А В БГ ЩЕ ПРАВЯТ ЧЪРВУЛИ НА АКАДЕМИКО И ТАГАРЧИТО

    10:56 10.11.2023