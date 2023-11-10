В Турция стартира производството на новата Toyota C-HR

Toyota стартира производството на изцяло новата Toyota C-HR в завода си в Сакария, Турция. Благодарение на нова инвестиция от 308 милиона евро в своите производствени мощности, Toyota Motor Manufacturing Turkey е първият европейски завод на Toyota, който произвежда хибридни автомобили с повишена проходимост.

Изцяло новата Toyota C-HR ще се предлага с четири електрифицирани задвижвания: 1.8 и 2.0-литров хибриден електрически (HEV), 2.0-литров HEV модел с интелигентно задвижване на всички колела (AWD-i) и 2.0-литров плъгин-хибрид.

Toyota има за цел да постигне пълна въглеродна неутралност в Европа до 2040 г. и се стреми да постигне въглеродна неутралност във всички свои европейски производствени съоръжения до 2030 г.

В момента Toyota управлява осем европейски фабрики, разположени в Португалия, Великобритания, Франция, Полша, Чехия и Турция.