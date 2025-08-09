Новини
Lamborghini Diablo се завръща в още по-брутална форма

9 Август, 2025 10:30 364 0

  • lamborghini-
  • diablo-
  • eccentrica

Eccentrica V12 Titano обещава подобрена мощност

Lamborghini Diablo се завръща в още по-брутална форма - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Специалистите от Eccentrica ще представят още по-екстремна версия на своя преработен Lamborghini Diablo, автомобил, който е почит към последната ера на марката преди Volkswagen. Оригиналният Eccentrica Diablo, наричан просто V12, беше проект с ограничен тираж от 19 бройки, с модернизирано шаси, активни амортисьори и 5,7-литров V12 двигател с атмосферно пълнене, настроен да развива 550 конски сили. Сега се носят слухове, че се подготвя нова версия, насочена към пистата, наречена „Titano“.

Lamborghini Diablo се завръща в още по-брутална форма

Според изтеклите подробности от The Supercar Blog, пакетът Titano ще включва редица подобрения на производителността. Казва се, че те включват пренастройка на ECU за увеличаване на мощността, по-твърда настройка на окачването за подобрено управление и преработено задно крило от въглеродни влакна и преден сплитер за подобрена аеродинамика. Очаква се колата да се движи и с нов комплект леки ковани джанти, което допълнително подчертава нейната състезателна същност.

Lamborghini Diablo се завръща в още по-брутална форма

Въпреки че Eccentrica не е потвърдила официално тези подробности, се очаква компанията да представи новото си творение на Monterey Car Week, същото събитие, на което беше представен оригиналният V12. Моментът на представянето е любопитен, тъй като уебсайтът на компанията е почти напълно изчистен от информация извън началната страница, което води до спекулации относно състоянието на поръчките. Независимо от това, ако изтеклата информация е точна, Titano обещава да бъде по-агресивна и високопроизводителна версия на вече впечатляващия Diablo.


