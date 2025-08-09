Lamborghini Diablo се завръща в още по-брутална форма

Специалистите от Eccentrica ще представят още по-екстремна версия на своя преработен Lamborghini Diablo, автомобил, който е почит към последната ера на марката преди Volkswagen. Оригиналният Eccentrica Diablo, наричан просто V12, беше проект с ограничен тираж от 19 бройки, с модернизирано шаси, активни амортисьори и 5,7-литров V12 двигател с атмосферно пълнене, настроен да развива 550 конски сили. Сега се носят слухове, че се подготвя нова версия, насочена към пистата, наречена „Titano“.

Според изтеклите подробности от The Supercar Blog, пакетът Titano ще включва редица подобрения на производителността. Казва се, че те включват пренастройка на ECU за увеличаване на мощността, по-твърда настройка на окачването за подобрено управление и преработено задно крило от въглеродни влакна и преден сплитер за подобрена аеродинамика. Очаква се колата да се движи и с нов комплект леки ковани джанти, което допълнително подчертава нейната състезателна същност.

Въпреки че Eccentrica не е потвърдила официално тези подробности, се очаква компанията да представи новото си творение на Monterey Car Week, същото събитие, на което беше представен оригиналният V12. Моментът на представянето е любопитен, тъй като уебсайтът на компанията е почти напълно изчистен от информация извън началната страница, което води до спекулации относно състоянието на поръчките. Независимо от това, ако изтеклата информация е точна, Titano обещава да бъде по-агресивна и високопроизводителна версия на вече впечатляващия Diablo.