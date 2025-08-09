Новини
В САЩ глобяват шофьори на камиони ако не говорят английски

В САЩ глобяват шофьори на камиони ако не говорят английски

9 Август, 2025 13:00 759 11

  • камион-
  • шофьор-
  • шофьор на камион

Политиката наскоро е възстановена

В САЩ глобяват шофьори на камиони ако не говорят английски - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

В значителна промяна на федералната политика, двама шофьори на камиони в ДеКалб, Алабама, са били глобени за нарушение, което отдавна не се прилагаше: изискването да четат и говорят английски език. Глобите са сред първите по силата на наскоро възстановена политика, която изисква владеене на английски език от всички шофьори на търговски камиони, правило, което е в сила от 1930-те години.

Промяната в прилагането започна през април тази година, когато администрацията на Тръмп отмени директива от 2016 година от ерата на Обама, която не насърчаваше изваждането от експлоатация на шофьори само поради липса на владеене на английски език. Това ново, по-строго указание от Федералната администрация за безопасност на автомобилния транспорт (FMCSA) гарантира, че шофьори, които не демонстрират адекватно владеене на английски език, вече могат да бъдат незабавно извадени от движение.

Инцидентът в ДеКалб предизвика дебат за безопасността по пътищата срещу потенциалната дискриминация. Поддръжниците на новата политика, включително много хора от сектора на автомобилния транспорт, твърдят, че това е критична мярка за безопасност. Както обясни един местен двуезичен шофьор на камион, това е въпрос на безопасност, когато шофьори на тежки превозни средства не могат да четат пътни знаци или да общуват в случай на спешност. Това мнение се подкрепя от данните на FMCSA, които отчитат над 15 000 нарушения през последните две години, което подчертава мащаба на проблема.

От друга страна, критиците, като например Sikh Coalition, изразяват опасения, че по-строгото прилагане на закона може да доведе до дискриминационни практики. Групата се притеснява, че някои шофьори могат да бъдат несправедливо набелязани или профилирани въз основа на външния им вид или акцент. Въпреки това, позицията на федералното правителство е ясна: способността на шофьора да общува на английски език е неотменимо изискване за безопасност за управление на търговски превозни средства по пътищата на САЩ.


  • 1 Така трябва

    7 1 Отговор
    Айде изгоряха всички фирмички дето уж бичеха логистика САЩ пък координираха шофьори там българи и рускоговорящи

    13:09 09.08.2025

  • 2 име

    11 0 Отговор
    По тая логика у нас всеки втори гaньo трябва да бъде глобяван. Щото не само индианците не могат да четат, говорят и карат, и уж етническите българи са същата стока.

    Коментиран от #3

    13:10 09.08.2025

  • 3 Мда-даааааа

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "име":

    А дано - ама надали.

    13:16 09.08.2025

  • 4 Перо

    7 0 Отговор
    В САЩ с чуждестранна книжка може да се управлява само лек автомобил от чуждестранен временно пребиваващ човек за срок до 1 г., а пришълец /американец от друг щат/, трябва да си преиздаде или издържи изпит за нова книжка, в срок от 6 месеца! При смяна на статута трябва да има американска книжка. Не знам как чужденец може да изкара американска книжка, и да има статут за работа, без да знае езика! Сигурно става дума за спанчуги, изкарващи всичко на испански език /втория език в САЩ/!

    13:16 09.08.2025

  • 5 Кьорфишеци

    3 0 Отговор
    Шофьори винаги не са достигали. Глоби може и да има, но чак пък да те извадят от движение.

    Коментиран от #9

    13:17 09.08.2025

  • 6 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    9 0 Отговор
    Айде който не говори български- с глоба у нас‼️

    13:17 09.08.2025

  • 7 Субар

    2 1 Отговор
    Правилно, но на американците ще им струва допълнително!

    13:18 09.08.2025

  • 8 безделников

    5 0 Отговор
    Браво, индийците сикх недоволни,защото чалмите им се забелязват и били набедени... Нашите белоснежни шведи могат ли да четат на български?

    13:19 09.08.2025

  • 9 онзи

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "Кьорфишеци":

    Що виж как подгониха имигрантите. Рижавия е луд не се знае къде ще избие ...

    13:22 09.08.2025

  • 10 Руснята изгоря,

    2 5 Отговор
    те никога не са говорили английски.

    13:32 09.08.2025

  • 11 е сега мишо шамара

    4 0 Отговор
    как ще кара камиона?

    13:40 09.08.2025