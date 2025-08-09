В САЩ глобяват шофьори на камиони ако не говорят английски

В значителна промяна на федералната политика, двама шофьори на камиони в ДеКалб, Алабама, са били глобени за нарушение, което отдавна не се прилагаше: изискването да четат и говорят английски език. Глобите са сред първите по силата на наскоро възстановена политика, която изисква владеене на английски език от всички шофьори на търговски камиони, правило, което е в сила от 1930-те години.

Промяната в прилагането започна през април тази година, когато администрацията на Тръмп отмени директива от 2016 година от ерата на Обама, която не насърчаваше изваждането от експлоатация на шофьори само поради липса на владеене на английски език. Това ново, по-строго указание от Федералната администрация за безопасност на автомобилния транспорт (FMCSA) гарантира, че шофьори, които не демонстрират адекватно владеене на английски език, вече могат да бъдат незабавно извадени от движение.

Инцидентът в ДеКалб предизвика дебат за безопасността по пътищата срещу потенциалната дискриминация. Поддръжниците на новата политика, включително много хора от сектора на автомобилния транспорт, твърдят, че това е критична мярка за безопасност. Както обясни един местен двуезичен шофьор на камион, това е въпрос на безопасност, когато шофьори на тежки превозни средства не могат да четат пътни знаци или да общуват в случай на спешност. Това мнение се подкрепя от данните на FMCSA, които отчитат над 15 000 нарушения през последните две години, което подчертава мащаба на проблема.

От друга страна, критиците, като например Sikh Coalition, изразяват опасения, че по-строгото прилагане на закона може да доведе до дискриминационни практики. Групата се притеснява, че някои шофьори могат да бъдат несправедливо набелязани или профилирани въз основа на външния им вид или акцент. Въпреки това, позицията на федералното правителство е ясна: способността на шофьора да общува на английски език е неотменимо изискване за безопасност за управление на търговски превозни средства по пътищата на САЩ.