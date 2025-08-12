Новини
Авто »
Chevrolet Camaro може да се завърне като кросоувър

Chevrolet Camaro може да се завърне като кросоувър

12 Август, 2025 10:12 380 3

  • chevrolet-
  • camaro-
  • mustang-
  • mustang mach-e

Конкурентът на Mustang може да се насочи към електрическия модел

Chevrolet Camaro може да се завърне като кросоувър - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

След като шестото поколение Camaro вече е част от историята, спекулациите за бъдещето на емблематичната марка са в разгара си. Макар Chevrolet да заяви, че това не е „краят на историята на Camaro“, последните слухове рисуват две много различни картини за неговото завръщане. Последната и най-изненадваща информация сочи, че Camaro може да се прероди като изцяло електрически кросоувър, който ще бъде пуснат на пазара през есента на 2026 година, за да се конкурира директно с Ford Mustang Mach-E.

Това е в ярък контраст с по-раннен слух, който сочеше към спортен хибриден седан, планиран за дебют през 2028 година, проектиран да се конкурира с новия Dodge Charger. Смяташе се, че този седан ще замести както Camaro, така и Malibu, с което ефективно ще сложи край на двувратите мускулести автомобили, каквито ги познаваме.

Според доклад на MotorTrend, електрическият кросоувър ще бъде произведен на гъвкавата платформа Ultium на GM, което ще му позволи да споделя компоненти с други електрически автомобили от гамата на GM. Това ще включва батерии от Blazer EV с капацитет 85 kWh и 102 kWh. Базовият модел със задно задвижване може да предлага 365 к.с, докато версията със задвижване на всички колела може да произвежда 300 к.с..

Слуховете също така предполагат, че вариантите с висока производителност ще се завърнат. Според слуховете моделът SS ще споделя задвижващия агрегат на Blazer EV SS, като ще развива комбинирана мощност от 615 к.с.. Най-екстремната версия, потенциалният ZL1, може да бъде тримоторно чудовище, заимстващо задвижващия си агрегат от гамата GMC Hummer EV, с невероятна мощност от 1160 конски сили.


  • 1 Варна 3

    1 1 Отговор
    Стига джендъризация! Вместо кръст да сложат знаме с цветове на дъгата, пълни простотии! Докога СУВ и кросоувърите ще съсипят автомобилния свят? А пък американците последват Бай-Дъното и точно това правят! Най-любимата на американците спортна кола вече е съсипана. Като западналите европейци са. Ами ако смения логото на Шеви, какво ще стане, а?

    10:18 12.08.2025

  • 2 Таkа.

    1 0 Отговор
    Сбогом американски купета, а сега пък целия автопарк пълнят с СУВ и кросоувъри. Вместо спортна кола ще я превърнат в гейска кола! И да сложат прав четирицилиндров двигател вместо V8! Джендърал моторс вече отива на крах!

    10:21 12.08.2025

  • 3 дедо..

    1 0 Отговор
    Ще батишат..хубавата кола,в що филми съм я гледал а сега не мога да си я представя с тумбак на покрива..

    10:31 12.08.2025