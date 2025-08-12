Новини
Бихте ли платили над 1 милион евро за G-Class с 6 колела?

Бихте ли платили над 1 милион евро за G-Class с 6 колела?

12 Август, 2025

G63 AMG с доработка от Brabus

Бихте ли платили над 1 милион евро за G-Class с 6 колела? - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Известният германски тунер Brabus отново е проявил своето магическо влияние върху Mercedes G-Wagen, като този път е създал екстремен пикап с шест колела. Последното му творение, наречено Brabus XLP 800 6x6 Adventure, е проектирано да покорява всякакви терени със своето внушително присъствие и мощност.

Превръщането от SUV в пикап с 6 гуми изисква масивна стоманена рама, която удължава автомобила до 6,23 метра дължина. Тази колосална платформа побира ново легло, облицовано с мека тикова ламперия и с електрически сгъваема стъпенка за лесен достъп. За да се справи с екстремни офроуд условия, автомобилът се гордее с клиренс от 47 см, благодарение на специално изработени портални мостове на всичките си три оси. Шестте 22-цолови колела са обвити с гуми 325/55 и са разположени в изключително широки калници с открита карбонова облицовка.

Бихте ли платили над 1 милион евро за G-Class с 6 колела?

Под капака Brabus е подобрил значително 4,0-литровия битурбо V8 двигател от Mercedes-AMG G 63. Мощността на двигателя е увеличена до зашеметяващите 789 конски сили и 1000 нютон метра въртящ момент. Тази огромна мощност се предава на всички шест колела чрез деветстепенна автоматична трансмисия. Въпреки огромните си размери и тегло, XLP 800 6x6 Adventure може да ускори от 0 до 100 км/ч за само 5,8 секунди, като максималната му скорост е електронно ограничена до 210 км/ч, за да се предпазят гумите му за всякакъв терен.

Бихте ли платили над 1 милион евро за G-Class с 6 колела?

Интериорът е напълно претапициран, за да отразява луксозния, но и здрав характер на автомобила. Интериора е с черна кожена тапицерия с контрастиращи червени акценти и изобилие от карбонови елементи. Задните врати се отварят на 90 градуса, а стъпалата са осветени от вградени LED светлини, което улеснява влизането и излизането. Всички тези ексклузивни характеристики идват с еднакво висока цена: 1 161 000 евро за експортните пазари, без ДДС.


