Ford продава последните GT-та, които ще слязат от поточната линия

16 Август, 2025 13:00 562 0

Модификацията MkiV разполага с 3.8-литров двигател

Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

След впечатляващо осемгодишно присъствие на пазара, Ford GT официално достига края на своя път. Докато производството на стандартния модел за пътя вече е прекратено, от 2023 година насам се произвеждат ограничен брой бройки от GT Mk IV, предназначени само за писта. Сега се произвежда последната серия от този изключително ексклузивен суперкар, преди производствените линии да бъдат затворени завинаги.

Ford продава последните GT-та, които ще слязат от поточната линия

Ford обяви, че останалите няколко екземпляра от GT Mk IV скоро ще бъдат достъпни за поръчка. Компанията първоначално планираше да произведе само 67 бройки, като повечето от тях вече са резервирани. Автомобилът се задвижва от 3,8-литров EcoBoost V6 двигател с две турбини, който развива над 820 конски сили, което е значително увеличение спрямо 660 конски сили на версията за пътя. Тази огромна мощност, комбинирана с персонализирано шаси от въглеродни влакна и усъвършенствана аеродинамика, позволява на автомобила да е способен да взима завои с над 3 G.

Ford продава последните GT-та, които ще слязат от поточната линия

Изключителната инженерна мисъл има висока цена, като всеки GT Mk IV струва около 1,5 милиона евро. С пускането в продажба на последните бройки, това е последната възможност за колекционерите и ентусиастите да придобият чисто нов Ford GT директно от производителя.


