Xiaomi добавя още един нов модел в гамата си

След успешното пускане на пазара на първите си два модела, седана SU7 и SUV-то YU7, Xiaomi вече разширява гамата си от автомобили. Следвайки шпионски снимки от Китай, се вижда, че се тества нова, по-дълга версия на електрическия седан, която се очаква да се нарича Xiaomi SU7 L. Настоящият SU7 е с дължина 4997 мм и междуосие 3000 мм. Новата версия с дълго междуосие се очаква да бъде с дължина около 5200 мм, с междуосие, удължено с 80 до 150 мм. Това значително увеличение ще осигури много по-просторно място за краката, превръщайки автомобила от седан, фокусиран върху водача, в луксозен автомобил.

Стратегията отразява тази на Porsche с моделите Panamera Executive, насочени към пазара на луксозния транспорт. SU7 L с очакваното разполага с редица луксозни подобрения за задните седалки, като по-просторни седалки, независими екрани за забавление и вероятно малък хладилник.

За да се справят с допълнителната дължина и тегло, инженерите на Xiaomi вероятно ще трябва да пренастроят окачването, за да поддържат баланс между комфортно пътуване и стабилно управление. Очакваното е новият автомобил да запази стандартната 800-волтова архитектура на SU7 за бързо зареждане и интелигентните системи за шофиране. Появата на този прототип потвърждава, че Xiaomi активно разработва няколко нови модела едновременно, включително наточена GT версия на SUV YU7.