Потвърдено: Ето кога Renault представя новото Clio

Шестото поколение на Renault Clio ще бъде официално представено на 8 септември на Автомобилното изложение в Мюнхен 2025, където наш екип също ще присъства. Според френския автомобилен производител, новото Clio ще запази фокуса си върху бензинови и хибридни двигатели, докато изцяло електрическото Renault 5 ще служи като негова алтернатива с нулеви емисии.

Дизайнът на новото Clio е вдъхновен от концептуалния автомобил Emblème 2024, който имаше за цел да даде представа за бъдещия дизайн на Renault. Новото Clio ще се отличава с извита линия на покрива и извити калници. Видал, говорител на Renault по въпросите на дизайна, заяви, че марката се стреми към „дълъг път с простота, щедри повърхности и изчистени графики“, за да създаде автомобили, които са едновременно атрактивни и креативни.

Новото Clio е важен модел за Renault, тъй като оригиналният модел бе пуснат на пазара преди 35 години и оттогава се превърна в един от най-продаваните модели на марката. Той бе и най-продаваният автомобил в Европа през първата половина на 2025 година със 130 500 продадени бройки. Новият модел ще бъде изложен на показ в Odeonsplatz в центъра на Мюнхен от 9 до 14 септември.