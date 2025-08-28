Новини
Авто »
Потвърдено: Ето кога Renault представя новото Clio

28 Август, 2025 14:18 382 2

Премиерата ще се състои след по-малко от три седмици

Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Шестото поколение на Renault Clio ще бъде официално представено на 8 септември на Автомобилното изложение в Мюнхен 2025, където наш екип също ще присъства. Според френския автомобилен производител, новото Clio ще запази фокуса си върху бензинови и хибридни двигатели, докато изцяло електрическото Renault 5 ще служи като негова алтернатива с нулеви емисии.

Дизайнът на новото Clio е вдъхновен от концептуалния автомобил Emblème 2024, който имаше за цел да даде представа за бъдещия дизайн на Renault. Новото Clio ще се отличава с извита линия на покрива и извити калници. Видал, говорител на Renault по въпросите на дизайна, заяви, че марката се стреми към „дълъг път с простота, щедри повърхности и изчистени графики“, за да създаде автомобили, които са едновременно атрактивни и креативни.

Потвърдено: Ето кога Renault представя новото Clio

Новото Clio е важен модел за Renault, тъй като оригиналният модел бе пуснат на пазара преди 35 години и оттогава се превърна в един от най-продаваните модели на марката. Той бе и най-продаваният автомобил в Европа през първата половина на 2025 година със 130 500 продадени бройки. Новият модел ще бъде изложен на показ в Odeonsplatz в центъра на Мюнхен от 9 до 14 септември.


  • 1 Москвич 13

    0 1 Отговор
    А в россии всё хойово ..

    14:31 28.08.2025

  • 2 женски полов орган

    0 0 Отговор
    поглеждаш емблемата става ти мило и приятно а по нататък и доста неприятно

    14:33 28.08.2025