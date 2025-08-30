Новини
Авто »
Audi показва наследника на TT в Мюнхен (ВИДЕО)

30 Август, 2025 10:30 578 1

  • audi-
  • tt-
  • купе-
  • r8

Колата ще бъде поставена между компактното купе и R8

Audi показва наследника на TT в Мюнхен (ВИДЕО) - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Audi ще представи концепт за изцяло електрически спортен автомобил на автомобилното изложение в Мюнхен на 9 септември, където наш екип ще ви запознае от . Вътрешно в компанията автомобилът се нарича „TT Moment 2.0“, което показва намерението да се създаде „идентичност“ за марката, подобно на оригиналното TT от 90-те години.

Според главния изпълнителен директор на Audi, Гернот Дьолнер, новата концепция е „нещо средно“ между предишните модели TT и R8. Макар да не е пряк заместител на нито един от двата, това е „изключително емоционален спортен автомобил“, който ще покаже новия дизайн и техническите характеристики на Audi. Компанията потвърди, че автомобилът ще премине от концепция към производствен модел в рамките на следващите две години.

Публикация, споделена от Audi (@audi)

Очаква се новата концепция да се базира на платформата Premium Platform Electric (PPE), която ще бъде използвана и за предстоящия електрически Porsche 718. Тази архитектура вероятно ще включва 800V система, позволяваща ултра-бързо зареждане. Производствената версия се очаква да бъде пусната на пазара през 2027 година и ще бъде ключова стъпка в стратегията на Audi за балансиране на спортните характеристики с целите за електрическа мобилност.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Ицо Багера

    0 0 Отговор
    Аз съм горд собственик на първа генерация ТТ и мога да кажа, че няма друг подобен автомобил на над 25 години, който да забива поглед по подобен начин, да не споменавам и някои нови автомобили нямат този блясък. Относно двигателя, той е по подобие на 124. Неубиваем. 550 000 км и продължава смело напред без грам разход на масло.

    10:49 30.08.2025