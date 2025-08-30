Audi показва наследника на TT в Мюнхен (ВИДЕО)

Audi ще представи концепт за изцяло електрически спортен автомобил на автомобилното изложение в Мюнхен на 9 септември, където наш екип ще ви запознае от . Вътрешно в компанията автомобилът се нарича „TT Moment 2.0“, което показва намерението да се създаде „идентичност“ за марката, подобно на оригиналното TT от 90-те години.

Според главния изпълнителен директор на Audi, Гернот Дьолнер, новата концепция е „нещо средно“ между предишните модели TT и R8. Макар да не е пряк заместител на нито един от двата, това е „изключително емоционален спортен автомобил“, който ще покаже новия дизайн и техническите характеристики на Audi. Компанията потвърди, че автомобилът ще премине от концепция към производствен модел в рамките на следващите две години.

Очаква се новата концепция да се базира на платформата Premium Platform Electric (PPE), която ще бъде използвана и за предстоящия електрически Porsche 718. Тази архитектура вероятно ще включва 800V система, позволяваща ултра-бързо зареждане. Производствената версия се очаква да бъде пусната на пазара през 2027 година и ще бъде ключова стъпка в стратегията на Audi за балансиране на спортните характеристики с целите за електрическа мобилност.