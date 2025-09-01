Новини
Авто »
Най-бързото Audi в света отново е българско (ВИДЕО)

Най-бързото Audi в света отново е българско (ВИДЕО)

1 Септември, 2025 14:38 1 115 5

  • audi-
  • s2-
  • константин динев-
  • -
  • българия-
  • рекорд

Константин Динев и неговото S2 постигнаха рекордно време на 402 метра

Най-бързото Audi в света отново е българско (ВИДЕО) - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Ако следите драг сцената в Европа и по света, то няма как да сте пропуснали българското Audi S2 на Константин Динев, което от години поставя рекорди, първо на собствена земя, а вече и на международната сцена. Колата, подготвена от 7 Seconds Garage отново заслужи титлата за най-бързото 4x4 Audi в света, след като постигна забележително време от 6.72 секунди на класическата дисциплина от 402 метра.

Рекордът бе поставен на небезизвестната писта Santa Pod, където автомобилът на Динев измина дистанцията от четвърт мисля с терминална скорост от 345км/ч. Промените по колата са всеобхватни и макар да не се разкрива точната ѝ мощност, от със сигурност знаем, че тя надвишава 1800 конски сили.

Невероятното постижение можете да видите във видеото:


Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 мдаааа

    4 3 Отговор
    Много ясно , че българинът може да направи и от Москвич - БМВ-е ..🤭

    14:46 01.09.2025

  • 2 ЛЕТЯЩИЯ СИГАНИН

    4 0 Отговор
    С. ББЕЛОТО АУДИИ.....АЗА ЛЕТЯ БЕЕЕЕ ЕЙЙЙ ЗА КЪВ КИЛОМЕТРАЖ МИ ГОВОРИТЕ...

    14:56 01.09.2025

  • 3 Ваг трошляк

    4 6 Отговор
    Дреме ми на дантелените гащи.Местя! Да сложат и един чушкопек ще вдигне още 150коня.

    Коментиран от #4

    15:01 01.09.2025

  • 4 Ваг ,

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Ваг трошляк":

    Време е за Ваг изан ..🤭😁

    15:23 01.09.2025

  • 5 Маке,

    0 0 Отговор
    по Ломско шосе тва си го праят от светофар до следващия, аре бегиии!

    16:06 01.09.2025