Най-бързото Audi в света отново е българско (ВИДЕО)

Ако следите драг сцената в Европа и по света, то няма как да сте пропуснали българското Audi S2 на Константин Динев, което от години поставя рекорди, първо на собствена земя, а вече и на международната сцена. Колата, подготвена от 7 Seconds Garage отново заслужи титлата за най-бързото 4x4 Audi в света, след като постигна забележително време от 6.72 секунди на класическата дисциплина от 402 метра.

Рекордът бе поставен на небезизвестната писта Santa Pod, където автомобилът на Динев измина дистанцията от четвърт мисля с терминална скорост от 345км/ч. Промените по колата са всеобхватни и макар да не се разкрива точната ѝ мощност, от със сигурност знаем, че тя надвишава 1800 конски сили.

Невероятното постижение можете да видите във видеото: