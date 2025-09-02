Новини
Предпремиерно: Това е новото Audi TT

Предпремиерно: Това е новото Audi TT

2 Септември, 2025 09:45

Концептът бе разкрит от канадското подразделение на компанията

Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Audi Canada публикува за кратко и след това премахна изображение на изцяло нов концептуален електрически спортен автомобил, който ще бъде официално представен на автомобилното изложение в Мюнхен на 9 септември, където наш екип ще ви покаже всичко най-интересно. Изтеклото изображение, което е в страничен профил, показва дизайн, който съчетава елементи от Audi и Bentley. Автомобилът се отличава с комбинация от меки извивки и остри линии, със затъмнено задно странично стъкло.

Концепцията е известна вътрешно като „TT Moment 2.0“ и е предназначена да бъде нов „изградител на идентичност“ за марката, подобно на оригиналния TT. Изпълнителният директор на Audi, Гернот Дьолнер, потвърди, че автомобилът ще бъде електрически и „нещо средно“ между TT и R8. Очаква се да бъде представен нов производствен модел, който ще споделя платформата и технологията си с предстоящия изцяло електрически Porsche 718. Дизайнът, ръководен от новия дизайнерски шеф на Audi Масимо Фраскела, е „смела стъпка“ за марката, която се движи към нов, по-чист и по-минималистичен дизайн. Линиите на покрива подсказват възможността за сгъваем покрив в стил тарга.


  • 1 Първи

    2 1 Отговор
    Никъв коментар! Немските сервизни барутници никой не ги иска вече.

    Коментиран от #2

    09:52 02.09.2025

  • 2 Купувай

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Първи":

    Китайско,най добре руско

    Коментиран от #4, #5

    10:12 02.09.2025

  • 3 ИВАН

    1 0 Отговор
    Прилича малко на сандък, с тая тъпа предница и задница, но както и да е.

    10:26 02.09.2025

  • 4 Варна 3

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Купувай":

    Не, благодаря. По-добре японско на старо

    10:26 02.09.2025

  • 5 Да купя

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Купувай":

    Ама руско няма ..

    10:37 02.09.2025