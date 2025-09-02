Предпремиерно: Това е новото Audi TT

Audi Canada публикува за кратко и след това премахна изображение на изцяло нов концептуален електрически спортен автомобил, който ще бъде официално представен на автомобилното изложение в Мюнхен на 9 септември, където наш екип ще ви покаже всичко най-интересно. Изтеклото изображение, което е в страничен профил, показва дизайн, който съчетава елементи от Audi и Bentley. Автомобилът се отличава с комбинация от меки извивки и остри линии, със затъмнено задно странично стъкло.
Концепцията е известна вътрешно като „TT Moment 2.0“ и е предназначена да бъде нов „изградител на идентичност“ за марката, подобно на оригиналния TT. Изпълнителният директор на Audi, Гернот Дьолнер, потвърди, че автомобилът ще бъде електрически и „нещо средно“ между TT и R8. Очаква се да бъде представен нов производствен модел, който ще споделя платформата и технологията си с предстоящия изцяло електрически Porsche 718. Дизайнът, ръководен от новия дизайнерски шеф на Audi Масимо Фраскела, е „смела стъпка“ за марката, която се движи към нов, по-чист и по-минималистичен дизайн. Линиите на покрива подсказват възможността за сгъваем покрив в стил тарга.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Първи
Коментиран от #2
09:52 02.09.2025
2 Купувай
До коментар #1 от "Първи":Китайско,най добре руско
Коментиран от #4, #5
10:12 02.09.2025
3 ИВАН
10:26 02.09.2025
4 Варна 3
До коментар #2 от "Купувай":Не, благодаря. По-добре японско на старо
10:26 02.09.2025
5 Да купя
До коментар #2 от "Купувай":Ама руско няма ..
10:37 02.09.2025