Показваме ви първи най-новото Renault Clio, което вече надскача класа си

Мюнхен, Германия. Екип на mobile.bg от мястото на събитието.

Шестото поколение на Renault Clio e вече факт, a моделът продължава своята еволюция, започнала преди 35 години. Това, което ни направи впечатление първо е, че с новите си дизайнерски решения и технологични подобрения, френският хечбек се позиционира в сегмента на градските автомобили с претенции за по-висок клас. Новият модел се отличава с едновременно разпознаваем и напълно обновен стил.



През своята история Clio е един от най-продаваните модели на Renault, с близо 17 милиона реализирани бройки по света. И сега моделът продължава да се утвърждава като еталон в своя сегмент, като, както вече ви информирахме, за първата половина на 2025 година се превръща в най-продаваният автомобил в Европа. Този успех се дължи на постоянното усъвършенстване на дизайна, комфорта, качеството и безопасността. Но ето и по-конкретно, какво представлява новото Renault Clio.

Динамичен екстериор и размери

Според нас, дизайнът на шестото поколение на Clio определено е напредък, като съчетава стил и функционалност в едно. Удълженият преден капак и увеличеното междуосие придават на автомобила по-динамичен силует, наподобяващ ултракомпактно купе. Обновеният пвид на предницата включва голяма радиаторна решетка с "диамантена" шарка и нови дневни светлини.

По-големите размери на модела, в комбинация с черни арки на колелата и опционалните 18-цолови алуминиеви джанти, създават по-атлетично и силно визуално присъствие на пътя. Задната част се отличава със силно наклонено стъкло и четири задни светлини, вдъхновени от спортните автомобили. Моделът се предлага в седем цвята, включително два нови нюанса: Absolute Red и Absolute Green.

Новото Clio е разработено на платформата CMF-B, която е усъвършенствана, с цел да предложи още по-добър комфорт и динамично управление. С дължина от 4.12 метра и широчина от 1.77 метра, моделът е с увеличени размери спрямо предшественика си. Междуосието е нараснало до 2.59 метра, което допринася за по-просторен интериор. Единствено височината от 1.45 метра остава почти без промяна.

Технически детайли и силови агрегати

Най-значимата новост в гамата от двигатели е E-Tech full hybrid силовия тракт, който разполага със системна мощност от 160 к.с. Агрегатът е разработен от Horse Powertrain. Тази система осигурява ниски емисии на CO2 от 89 г/км и комбиниран разход на гориво от само 3.9 л/100 км. Хибридният агрегат може да работи изцяло на електричество до 80% от времето при шофиране в града и околностите, а ускорението от 0 до 100 км/ч се осъществява за 8.3 секунди.

Системата E-Tech full hybrid включва 1.8-литров четирицилиндров двигател с вътрешно горене, два електрически мотора и интелигентна скоростна кутия без съединител. Скоростната кутия разполага с две предавки за електрическия мотор и четири за двигателя с вътрешно горене, което, според френските специалисти, позволява до 15 различни комбинации за оптимизиране на производителността и ефективността.

В допълнение към хибридната система, новото Clio предлага и други опции. Базовата версия е с 1.2-литров трицилиндров двигател TCe с мощност 115 к.с. Този двигател може да бъде комбиниран с механична скоростна кутия или с автоматична 6-степенна EDC с двоен съединител. Планира се и двугоривен агрегат Eco-G с мощност 120 к.с., който използва бензин и пропан-бутан.



Tехнологии и интериор

Както в техническата част, така и в интериора на новото Clio се наблюдава значителен напредък. Таблото е с нов дизайн и материали, като се отличава с двоен V-образен екран с мултимедийна система OpenR Link. Тя включва вградени услуги на Google, като Google Maps и Google Assistant, което е прецедент в този сегмент.

Що се отнася до пасивната безопасност, то в новото Clio са алични са до 29 системи в помощ на водача (ADAS), което поставя модела на границата с по-високия клас. Сред тях са активно подпомагане на водача, адаптивен круиз контрол и авариен спирачен асистент. Моделът е оборудван и с 360-градусова камера, която значително улеснява паркирането.

Багажникът предлага капацитет до 391 литра, а височината на прага за товарене е намалена с 40 мм, което улеснява достъпа до него. както при всички друго нови автомобили и тук при разработката на интериора са използвани рециклирани материали. В ниво на оборудване Esprit Alpine, над 33.7% от материалите са с ниско въздействие върху околната среда.

Новото Renault Clio ще се предлага в три нива на оборудване: Evolution, Techno и Esprit Alpine. Всяко ниво предлага различни характеристики, които надграждат комфорта, безопасността и свързаността. И още нещо любопитно. Производството на модела ще се осъществява в завода в Бурса, Турция.

Екстри от по-горен клас, но компактните размери на градски хечбек

В заключение ще кажем, че с новите си технологични подобрения и силови агрегати, новото Renault Clio има за цел да предложи функционалност и ефективност, характерни за по-големи автомобили, запазвайки обаче компактните размери на градски хечбек.

Моделът ще бъде наличен за поръчка у нас преди края на годината, като преди това ще направим и динамични тестове за да ви разкажем как го виждаме и в движение. сега, след статичната премиера на новото Clio в Мюнхен, можем да кажем, че според нас новото Clio има всички шансове да запази статута си на европейски бестселър.

И накрая един много любопитен бонус: Опционалната аудиосистема Harman Kardon осигурява пет звукови среди, разработени лично от Жан-Мишел Жар (Студио, Подкаст, Концерт, Потапяне и Клуб), извеждани през 10 високогонорителя с обща мощност 410 вата.