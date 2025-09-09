Новини
Авто »
Вижте колко бързо е новото Porsche 911 Turbo S на „Ринга“ (ВИДЕО)

Вижте колко бързо е новото Porsche 911 Turbo S на „Ринга“ (ВИДЕО)

9 Септември, 2025 12:05 640 2

  • porsche-
  • 911-
  • turbo s-
  • нюрбургринг

Хибридната версия прави обиколка за малко над 7 минути

Вижте колко бързо е новото Porsche 911 Turbo S на „Ринга“ (ВИДЕО) - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Porsche 911 Turbo S претърпя значителна трансформация, като за първи път се превърна в хибрид. Новият модел, с неговата „T-Hybrid” задвижваща система, постави впечатляващ нов рекорд с официално време на обиколка на пистата Нюрбургринг Нордшлaйфе от 7:03.92, което е драстично подобрение от 14 секунди в сравнение с предшественика му. Това време беше постигнато със заводския пилот Йорг Бергмайстер зад волана, използвайки стандартни, разрешени за движение по пътищата гуми Pirelli P-Zero R N-spec.

Хибридната система се състои от 3,6-литров шестцилиндров двигател с двойно турбо и електрически мотор, интегриран в осемстепенната PDK трансмисия. Самите турбини са електрически, с мотор, който може да завърти турбото мигновено, за да елиминира забавянето или да възстанови енергията, която иначе би била загубена. Комбинираната мощност на системата е 711 конски сили и 800 нютон метра въртящ момент.

Освен задвижващия механизъм, новият Turbo S разполага с редица подобрения в шасито и аеродинамиката. Той получава обновена активна аеродинамика с регулируеми жалузи, регулируемсплитер, регулируем преден дифузьор и разгъваемо задно крило. Dynamic Chassis Control на автомобила е подобрен, за да работи с новата 400-волтова хибридна система за по-бърза реакция, а автомобилът се движи с малко по-широки задни гуми и по-големи карбон-керамични спирачки.

Въпреки добавянето на хибридната система, която увеличава теглото с около 85 килограма, производителността на автомобила е значително подобрена. Новото време за обиколка е особено забележително, защото е постигнато с гуми от серийното производство и в автомобил, който Porsche продължава да предлага на пазара като подходящ за ежедневно шофиране. Въпреки че времето на новия Turbo S е по-бавно от това на по-екстремните модели, предназначени за писта, като новия 911 GT3 и Ford Mustang GTD, комбинацията от невероятна скорост и ежедневна използваемост потвърждава позицията му като един от най-добрите автомобили в света на спортните коли.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Спиро

    3 0 Отговор
    Ако дойде в БГ, да внимава с ТОЛ камерите..

    12:11 09.09.2025

  • 2 Бързо, бързо, колко

    2 0 Отговор
    па да е бързо? Най-добрият тест е да го дадат на сиганин от факултето, надишан с райски газ... Тогава не само за скорост, а и за това дали може да лети и да пробива автобуси ще го тестват...

    12:39 09.09.2025