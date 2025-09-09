Вижте колко бързо е новото Porsche 911 Turbo S на „Ринга“ (ВИДЕО)

Porsche 911 Turbo S претърпя значителна трансформация, като за първи път се превърна в хибрид. Новият модел, с неговата „T-Hybrid” задвижваща система, постави впечатляващ нов рекорд с официално време на обиколка на пистата Нюрбургринг Нордшлaйфе от 7:03.92, което е драстично подобрение от 14 секунди в сравнение с предшественика му. Това време беше постигнато със заводския пилот Йорг Бергмайстер зад волана, използвайки стандартни, разрешени за движение по пътищата гуми Pirelli P-Zero R N-spec.

Хибридната система се състои от 3,6-литров шестцилиндров двигател с двойно турбо и електрически мотор, интегриран в осемстепенната PDK трансмисия. Самите турбини са електрически, с мотор, който може да завърти турбото мигновено, за да елиминира забавянето или да възстанови енергията, която иначе би била загубена. Комбинираната мощност на системата е 711 конски сили и 800 нютон метра въртящ момент.

Освен задвижващия механизъм, новият Turbo S разполага с редица подобрения в шасито и аеродинамиката. Той получава обновена активна аеродинамика с регулируеми жалузи, регулируемсплитер, регулируем преден дифузьор и разгъваемо задно крило. Dynamic Chassis Control на автомобила е подобрен, за да работи с новата 400-волтова хибридна система за по-бърза реакция, а автомобилът се движи с малко по-широки задни гуми и по-големи карбон-керамични спирачки.

Въпреки добавянето на хибридната система, която увеличава теглото с около 85 килограма, производителността на автомобила е значително подобрена. Новото време за обиколка е особено забележително, защото е постигнато с гуми от серийното производство и в автомобил, който Porsche продължава да предлага на пазара като подходящ за ежедневно шофиране. Въпреки че времето на новия Turbo S е по-бавно от това на по-екстремните модели, предназначени за писта, като новия 911 GT3 и Ford Mustang GTD, комбинацията от невероятна скорост и ежедневна използваемост потвърждава позицията му като един от най-добрите автомобили в света на спортните коли.