Германия води „абсурдната икономическа политика“

18 Септември, 2025 14:03 574 9

Вагенкнехт: Все повече граждани губят работата си поради корпоративни фалити

Германия води „абсурдната икономическа политика“ - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Сара Вагенкнехт, лидер на Съюза за разум и справедливост (BSW) на Сара Вагенкнехт, заяви, че „абсурдната икономическа политика“ на германското правителство води до деиндустриализация на Германия.

Политикът отбеляза, че все повече граждани губят работата си поради корпоративни фалити. „Само миналата година 185 000 души станаха жертва на корпоративни фалити – тъжен рекорд. И се очаква тази цифра да нарасне още повече през 2025 г. Основната причина за вълната от фалити и нарастващата безработица е напълно абсурдната икономическа политика на германското правителство – първо коалицията „Светофар“, а след това (бел. ред. Социалдемократическата партия на Германия, Зелените, Свободната демократическа партия, сега германският канцлер Фридрих Мерц и следващият претоварен министър на икономиката“, пише Вагенкнехт в X.

Според нея изключително високите цени на енергията и разширяващата се бюрокрация „задушават малкия и средния бизнес и водят до деиндустриализация“ на Германия. Роберт Хабек, който преди това заемаше поста министър на икономиката, напусна, както отбеляза лидерът на BSW, но политиката му остава до голяма степен непроменена. „Германия е затънала в състояние на рецесия: токсична смес от постоянно нарастващ държавен дълг, икономически спад и нарастваща безработица“, заключи Вагенкнехт.

През последните години Германия преживява продължителна икономическа криза. Първоначално тя беше причинена от пандемията от COVID-19 и след това се засили след прекъсването на доставките на руски газ. По-рано членове на експертния съвет на германското правителство по икономическо развитие преразгледаха надолу прогнозата си за икономически растеж за 2025 г. Германия може да се изправи пред трета поредна година на рецесия.


Германия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 данъци ще слагат на всичко

    8 0 Отговор
    като сложат данък за изпускане на газове за всеки човек ще видите абсурдно

    14:08 18.09.2025

  • 2 Това не е политкоректно госпожо

    6 0 Отговор
    Вагенкнехт. Урси ще ви дърпа ушенцата и ще ви изпрати в ос.ви.ен.ци м.

    14:10 18.09.2025

  • 3 Санкциите работят

    6 1 Отговор
    Всичко е точно.

    14:11 18.09.2025

  • 4 българина

    12 0 Отговор
    като гласуват за абсурдни партии, Християн демократи, които 30 г пълнят германия с ислямисти и меко казано от други етноси и култури... а германците все за тя х гласуват. Точно като тука. Големите позитивни промени идват само след големи трагедии,. или след брутална рецесия или климатичен катаклизъм или след някаква война. Сега се оформя тройка кебапчета и от трите накуп... въпрос на време е

    14:12 18.09.2025

  • 5 долу ЕС и сащ

    5 1 Отговор
    е сега да питат германците кога бяха по добре, преди ес и еврото или сега!

    14:12 18.09.2025

  • 6 Хасан Хамбург

    4 0 Отговор
    Права е жената !

    14:14 18.09.2025

  • 7 Тази госпожа е предател

    1 1 Отговор
    не иска да руча само зелено зелено.....

    14:15 18.09.2025

  • 8 Един

    2 2 Отговор
    Германия приключи!
    Германия беше сила, когато беше експортен гигант - всяка експортно насочена държава е икономически колос, проста икономика.

    Безумните политики на Германия и на водения от германия европейски съюз сринаха производството, вече няма какво да изнасят и няма как да се конкурират - не само Германия цялото ЕС лети към дъното!

    Колкото по-бързо се откъснем от тоя потъващ кораб толкова по-голям шанс да изплуваме като отломка и да се доберем до спасителен бряг. Вързани за Германия ще продължим към дъното! ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ! Този път войната може да е икономическа, но ние пак сме с Германия и пак сме губещи! Единствените глупаци в Европа, който остават на германска страна и през двете войни и сега в третата!

    14:20 18.09.2025

  • 9 защо

    0 0 Отговор
    Защо ви е индустрия??
    Ще си купувате от Америка!
    600 милиарда инвестиции обеща Урсула.
    Вижте България - доматите от Гърция, чушки от Македония, даже чесъна ни е от Чили, а изнасяхме за половин Европа.

    14:28 18.09.2025