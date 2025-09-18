Германия води „абсурдната икономическа политика“

Сара Вагенкнехт, лидер на Съюза за разум и справедливост (BSW) на Сара Вагенкнехт, заяви, че „абсурдната икономическа политика“ на германското правителство води до деиндустриализация на Германия.

Политикът отбеляза, че все повече граждани губят работата си поради корпоративни фалити. „Само миналата година 185 000 души станаха жертва на корпоративни фалити – тъжен рекорд. И се очаква тази цифра да нарасне още повече през 2025 г. Основната причина за вълната от фалити и нарастващата безработица е напълно абсурдната икономическа политика на германското правителство – първо коалицията „Светофар“, а след това (бел. ред. Социалдемократическата партия на Германия, Зелените, Свободната демократическа партия, сега германският канцлер Фридрих Мерц и следващият претоварен министър на икономиката“, пише Вагенкнехт в X.

Според нея изключително високите цени на енергията и разширяващата се бюрокрация „задушават малкия и средния бизнес и водят до деиндустриализация“ на Германия. Роберт Хабек, който преди това заемаше поста министър на икономиката, напусна, както отбеляза лидерът на BSW, но политиката му остава до голяма степен непроменена. „Германия е затънала в състояние на рецесия: токсична смес от постоянно нарастващ държавен дълг, икономически спад и нарастваща безработица“, заключи Вагенкнехт.

През последните години Германия преживява продължителна икономическа криза. Първоначално тя беше причинена от пандемията от COVID-19 и след това се засили след прекъсването на доставките на руски газ. По-рано членове на експертния съвет на германското правителство по икономическо развитие преразгледаха надолу прогнозата си за икономически растеж за 2025 г. Германия може да се изправи пред трета поредна година на рецесия.