Samsung и Hyundai създават работни места за младежи

Южнокорейските компании Samsung Group, SK Group и Hyundai Motor Group възнамеряват да наемат десетки хиляди работници през следващите години, за да се справят с проблема с ниската заетост сред корейската младеж, съобщи Bloomberg.

Samsung Group ще наеме 60 000 работници в рамките на 5 години. SK Group ще наеме 8000 души, включително 4000, които вече са наети през първата половина на 2025 г. Hyundai Motor Group планира да наеме 7200 специалисти тази година и 10 000 догодина.

Отбелязва се, че южнокорейският президент И Дже-мьонг заяви тази седмица, че младежката заетост намалява от повече от година. Корейският лидер призова бизнеса да обърне специално внимание на заетостта на младите хора.