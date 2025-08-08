Над 10 000 работници ще строят първата АЕЦ в Казахстан (ВИДЕО)

Казахстанските власти планират да създадат около 10 000 работни места по време на строителството на първата атомна електроцентрала в село Улкен в Алматинска област, съобщи пресслужбата на Казахстанската агенция за атомна енергия.

„Реализацията на проекта за изграждане на АЕЦ ще позволи създаването на нови работни места както по време на строително-монтажните работи, така и по време на експлоатацията на централата. Така до 2030 г. на около 5000 души ще бъде осигурена работа, а в пика на строителството през 2032 г. - на близо 10 000 души“, се казва в доклада.

Отбелязва се, че въвеждането в експлоатация на атомната електроцентрала през 2035 г. ще осигури работа на 2000 души.

„Изграждането на АЕЦ е отговор на постоянно нарастващото натоварване на енергийната система на страната. Така през 2024 г. потреблението на електроенергия в Казахстан се е увеличило с 4,3% в сравнение с предходната година и е достигнало 120 милиарда кВтч. Същевременно производството се е увеличило с 4,5%, възлизайки на 117,9 милиарда кВтч. „По време на пикови натоварвания дефицитът на електроенергия беше компенсиран чрез внос на електроенергия“, обясни пресслужбата.

Изграждането на АЕЦ ще даде мощен тласък на развитието едновременно на два региона - Алматинската и Жамбилската области.

„В частност, ще се открият нови възможности за местните жители - заетост, обучение, квалификация в технически професии. Това също така допринася за развитието на местната инфраструктура (пътища, електричество, водоснабдяване), социалната сфера (откриване на училища, детски градини, медицински заведения), растеж на инвестиционната привлекателност и бизнес активността на бизнеса, ще разшири хоризонтите на младите хора“, - уточни пресслужбата.

На 8 август в село Улкен в Алматинска област започна първата работа по проекта за изграждане на АЕЦ - инженерни проучвания за избор на оптимален обект и подготовка на проектна документация за изграждане на мощна атомна електроцентрала. На събитието присъстваха председателят на Агенцията по атомна енергия на Казахстан Алмасадам Саткалиев и генералният директор на държавната корпорация „Росатом“ Алексей Лихачов.

Според ведомството, бъдещата станция е базирана на съвременни реактори ВВЕР-1200 (водно-замедлителен енергиен реактор с електрическа мощност 1200 MW) от поколение III+. Тази технология отговаря на най-строгите международни изисквания за безопасност и вече е успешно използвана в съществуващи и строящи се съоръжения в Русия, Беларус, Турция, Бангладеш, Египет и Китай. Срокът на експлоатация на реактора е 60 години с възможност за удължаването му с още 20 години.

Решението за изграждане на първата АЕЦ в Казахстан е взето на референдум през 2024 г. През юни тази година Агенцията по атомна енергия съобщи, че сред четири компании - „Росатом“, китайската CNNC, френската EDF и южнокорейската KHNP - руската компания е избрана за лидер на консорциума за изграждане на АЕЦ, тъй като предлага най-оптималните условия. Ръководителят на Агенцията по атомна енергия Алмасадам Саткалиев съобщи по-рано, че се планира изграждането на станцията да бъде регулирано от междуправителствено споразумение с Руската федерация, което Астана очаква да подпише през 2025 г.