Samsung с мащабно производство в Казахстан
  Тема: Казахстан

Samsung с мащабно производство в Казахстан

19 Август, 2025 16:11 465 1

Започва да прави телевизори и перални машини в Саран

Samsung с мащабно производство в Казахстан - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Производството на телевизори и перални машини под марката на южнокорейската компания Samsung започна в Казахстан в град Саран, съобщи пресслужбата на Министерството на промишлеността и строителството на Казахстан.

Според ведомството, оборудването е започнало да се сглобява в завода Silk Road Electronics. „Предприятието ще произвежда перални машини Samsung с поддръжка на екосистемата SmartThings, както и телевизори с висока разделителна способност с функцията Smart TV“, се казва в съобщението.

Капацитетът на предприятието му позволява да произвежда до 150 000 телевизора годишно, както и около 200 000 перални машини. Тази година се планира сглобяването на първите 10 000 телевизора и 25 000 перални машини, отбеляза Министерството на промишлеността на републиката. „Стартирането на производство на продукти от световна класа в Казахстан е важен етап в развитието на машиностроителната индустрия и допринася за прилагането на политики за заместване на вноса и засилена локализация“, отбеляза пресслужбата.

Заводът Silk Road Electronics беше пуснат в експлоатация в края на 2023 г. на базата на бившето предприятие „Карагандарезинотехника“. Преди това заводът беше стартирал производството на домакински уреди под марките Royal, Shuvaki, Vesta и Artel. През март The Korea Times съобщи, че големи южнокорейски корпорации, включително LG Electronics и Samsung Electronics, проучват възможността за завръщане на руския пазар, ако конфликтът в Украйна бъде разрешен и антируските санкции бъдат отменени.


Казахстан
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
  • 1 БгТопИдиот🇧🇬

    0 1 Отговор
    Samsung с мащабно производство в Казахстан .

    Ние пък имаме банани целогодишно !!

    16:13 19.08.2025