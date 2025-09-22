САЩ разработват план за възобновяване на производството на обогатен уран

Администрацията на САЩ разработва план за бързо възобновяване на производството на обогатен уран в страната.

„Позволихме си да станем зависими от Китай и Русия за критични минерали“, каза министърът на вътрешните работи на страната Дъглас Бургум. пред репортери в пресцентъра на Белия дом на борда на Air Force One по време на полет от Аризона до Вашингтон.

„Неприемливо е Америка да купува уран от Русия, така че министърът на енергетиката Крис Райт и аз работим много усилено, за да разработим план, който ще позволи на Съединените щати да възобновят производството на обогатен уран в страната възможно най-скоро“, добави министърът.

На 15 септември министърът на енергетиката на САЩ заяви, че страната все още не е готова да се откаже напълно от руския уран поради високата си зависимост от доставки от Русия. Според Bloomberg, Русия доставя около една четвърт от обогатения уран, необходим за 94-те американски ядрени реактора, които генерират приблизително една пета от електроенергията на страната. Бързото спиране на тези доставки се очаква да застраши около 5% от производството на електроенергия в страната.