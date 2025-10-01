Новини
Бизнес »
Украйна изтегля от обращение монети от 10 копийки
  Тема: Украйна

Украйна изтегля от обращение монети от 10 копийки

1 Октомври, 2025 11:11 561 13

  • копийка-
  • украйна-
  • изтегляне от обращение

Те са престанали да играят значителна роля, поради което е взето решение за спиране на сеченето им

Украйна изтегля от обращение монети от 10 копийки - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Националната банка на Украйна (НБУ) ще започне постепенно да изтегля от обращение монети от 10 копейки от 1 октомври.

Според финансовия регулатор, в момента сред украинските граждани в обращение са 4,1 милиарда монети от 10 копийки, което представлява 27,4% от общия брой монети в страната. Отбелязва се, че те са престанали да играят значителна роля, поради което е взето решение за спиране на сеченето им. Очаква се това постепенно изтегляне да намали разходите на държавата и участниците в паричното обращение за производството, обработката, транспортирането, съхранението и обращението на такива монети.

Подчертава се, че монетите от 10 копийки ще продължат да се приемат за плащане, но те ще бъдат незабавно изпратени в Националната банка за унищожаване. Също така, ако необходимите копийки не са налични по време на плащане в брой, сумите ще трябва да бъдат закръглени нагоре. Това правило няма да се прилага за безкасови плащания.

В същото време в страната все още са в обращение 1,4 милиарда монети от 50 копийки и те остават търсени.

Преди това Украйна обмисляше преименуването на дребната монета „копийка“ на „шаг“. На 11 октомври 2024 г. Националната банка изпрати писмо до председателя на Върховната рада Руслан Стефанчук с молба да подкрепи инициативата. Стефанчук получи писмото, защото НБУ има право да предлага законодателни изменения, но не може самостоятелно да регистрира законопроекти. Националната банка съобщи, че тази стъпка е била разменна монета на територията на съвременна Украйна през 17 век, както и по време на Руската гражданска война.

Източник: tass.ru


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 604

    11 0 Отговор
    Ко туй копийки ВЪХ...,

    Коментиран от #3

    11:13 01.10.2025

  • 2 Умирам от смях

    10 2 Отговор
    Първа стъпка към закриване на измислената държава украйна. Лек път. Няма да ни липсвате.

    11:15 01.10.2025

  • 3 така, де

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "604":

    Същото, като володимир.

    11:16 01.10.2025

  • 4 икономист

    6 2 Отговор
    Ако 10 копейки не играят съществена роля , това означава само едно - инфлация ! Нали се стремят към ЕС и Запада , това е гарантирана инфлация !

    11:16 01.10.2025

  • 5 Роден в НРБ

    12 1 Отговор
    копИЙки... мам@ ви да е.. откачена. тва са руските македонци на стероиди

    11:16 01.10.2025

  • 6 12340

    1 0 Отговор
    "... тази стъпка е била разменна монета на територията на съвременна Украйна през 17 век, както и по време на Руската гражданска война...
    .... А още по-преди са раменяли две зверски кожи за ока сол...
    Та що да е" шаг", а не "сiль"?! :))

    11:19 01.10.2025

  • 7 Трол

    3 2 Отговор
    Човек трябва много да внимава, когато обижда някой на копейка - да не вземе да обърка буквата.

    11:21 01.10.2025

  • 8 А бе,

    3 0 Отговор
    тия са си руснаци, бе какви европейци !

    11:25 01.10.2025

  • 9 провинциалист

    1 0 Отговор
    А защо не си прекръстят кАпийките на сИврийки? А може и на кАмбички.

    11:25 01.10.2025

  • 10 Счетоводителя

    2 0 Отговор
    Сега 10 копИЙки, ( ш, журналиста,кИИвски 6оклук, по-полека)...скоро и цялата валута.

    Коментиран от #11

    11:35 01.10.2025

  • 11 провинциалист

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Счетоводителя":

    "Сега 10 копИЙки," - тц, О-то се чете А и става като чушката.

    11:43 01.10.2025

  • 12 а б@лх@рските

    0 0 Отговор
    копийки

    12:03 01.10.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.