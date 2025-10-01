Украйна изтегля от обращение монети от 10 копийки

Националната банка на Украйна (НБУ) ще започне постепенно да изтегля от обращение монети от 10 копейки от 1 октомври.

Според финансовия регулатор, в момента сред украинските граждани в обращение са 4,1 милиарда монети от 10 копийки, което представлява 27,4% от общия брой монети в страната. Отбелязва се, че те са престанали да играят значителна роля, поради което е взето решение за спиране на сеченето им. Очаква се това постепенно изтегляне да намали разходите на държавата и участниците в паричното обращение за производството, обработката, транспортирането, съхранението и обращението на такива монети.

Подчертава се, че монетите от 10 копийки ще продължат да се приемат за плащане, но те ще бъдат незабавно изпратени в Националната банка за унищожаване. Също така, ако необходимите копийки не са налични по време на плащане в брой, сумите ще трябва да бъдат закръглени нагоре. Това правило няма да се прилага за безкасови плащания.

В същото време в страната все още са в обращение 1,4 милиарда монети от 50 копийки и те остават търсени.

Преди това Украйна обмисляше преименуването на дребната монета „копийка“ на „шаг“. На 11 октомври 2024 г. Националната банка изпрати писмо до председателя на Върховната рада Руслан Стефанчук с молба да подкрепи инициативата. Стефанчук получи писмото, защото НБУ има право да предлага законодателни изменения, но не може самостоятелно да регистрира законопроекти. Националната банка съобщи, че тази стъпка е била разменна монета на територията на съвременна Украйна през 17 век, както и по време на Руската гражданска война.

Източник: tass.ru