Украйна изтегля от обращение монети от 10 копийки

Националната банка на Украйна (НБУ) ще започне постепенно да изтегля от обращение монети от 10 копейки от 1 октомври.
Според финансовия регулатор, в момента сред украинските граждани в обращение са 4,1 милиарда монети от 10 копийки, което представлява 27,4% от общия брой монети в страната. Отбелязва се, че те са престанали да играят значителна роля, поради което е взето решение за спиране на сеченето им. Очаква се това постепенно изтегляне да намали разходите на държавата и участниците в паричното обращение за производството, обработката, транспортирането, съхранението и обращението на такива монети.
Подчертава се, че монетите от 10 копийки ще продължат да се приемат за плащане, но те ще бъдат незабавно изпратени в Националната банка за унищожаване. Също така, ако необходимите копийки не са налични по време на плащане в брой, сумите ще трябва да бъдат закръглени нагоре. Това правило няма да се прилага за безкасови плащания.
В същото време в страната все още са в обращение 1,4 милиарда монети от 50 копийки и те остават търсени.
Преди това Украйна обмисляше преименуването на дребната монета „копийка“ на „шаг“. На 11 октомври 2024 г. Националната банка изпрати писмо до председателя на Върховната рада Руслан Стефанчук с молба да подкрепи инициативата. Стефанчук получи писмото, защото НБУ има право да предлага законодателни изменения, но не може самостоятелно да регистрира законопроекти. Националната банка съобщи, че тази стъпка е била разменна монета на територията на съвременна Украйна през 17 век, както и по време на Руската гражданска война.
Източник: tass.ru
1 604
Коментиран от #3
11:13 01.10.2025
2 Умирам от смях
11:15 01.10.2025
3 така, де
До коментар #1 от "604":Същото, като володимир.
11:16 01.10.2025
4 икономист
11:16 01.10.2025
5 Роден в НРБ
11:16 01.10.2025
6 12340
.... А още по-преди са раменяли две зверски кожи за ока сол...
Та що да е" шаг", а не "сiль"?! :))
11:19 01.10.2025
7 Трол
11:21 01.10.2025
8 А бе,
11:25 01.10.2025
9 провинциалист
11:25 01.10.2025
10 Счетоводителя
Коментиран от #11
11:35 01.10.2025
11 провинциалист
До коментар #10 от "Счетоводителя":"Сега 10 копИЙки," - тц, О-то се чете А и става като чушката.
11:43 01.10.2025
12 а б@лх@рските
12:03 01.10.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.