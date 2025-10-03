Мерц е срещу това ЕС да финансира проекта "Стена от дронове"

Германският канцлер Фридрих Мерц не подкрепя идеята за финансиране на проекта „стена от дронове“ със средства от ЕС, съобщи европейското издание Politico, позовавайки се на свои източници.

Канцлерът е изразил това мнение при закрити врата на срещата на върха на европейската политическа общност в Копенхаген. Дипломатически източник заяви, че Мерц е критикувал предложението с „много остри“ думи.

Някои политици са подкрепили реализацията на проекта, признавайки, че името му може да се промени. Европейският комисар по отбраната и космоса Андрюс Кубилюс смята, че думата „стена“ може да бъде „подвеждаща“. Той се надява, че проектът „няма да бъде нова линия Мажино“, визирайки френските отбранителни укрепления по време на Втората световна война, които Германия е преодоляла с минимални загуби. Европейският комисар също припомни, че първоначалната цена на проекта е била оценена на 1 млрд. EUR.

По-рано председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че ще предложи незабавни мерки за създаване на „стена от дронове“ на източния фланг на Европа. Тя отбеляза също, че отговорът на предполагаемите посегателства във въздушното пространство на ЕС ще бъде „решителен и единен“. Проектът „стена от дронове“ е съвместна инициатива на Германия, Полша, Финландия и балтийските държави, насочена към разполагане на многопластова система за наблюдение и автоматизирани системи за защита срещу дронове по границата с Русия. Проектът е във фаза на разработка и избор на прототип.