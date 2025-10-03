Новини
Бизнес »
Мерц е срещу това ЕС да финансира проекта "Стена от дронове"

Мерц е срещу това ЕС да финансира проекта "Стена от дронове"

3 Октомври, 2025 11:47 372 4

  • фридрих мерц-
  • стена от дронове-
  • проект-
  • финансиране

Той се надява, че проектът „няма да бъде нова линия Мажино“

Мерц е срещу това ЕС да финансира проекта "Стена от дронове" - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Германският канцлер Фридрих Мерц не подкрепя идеята за финансиране на проекта „стена от дронове“ със средства от ЕС, съобщи европейското издание Politico, позовавайки се на свои източници.

Канцлерът е изразил това мнение при закрити врата на срещата на върха на европейската политическа общност в Копенхаген. Дипломатически източник заяви, че Мерц е критикувал предложението с „много остри“ думи.

Някои политици са подкрепили реализацията на проекта, признавайки, че името му може да се промени. Европейският комисар по отбраната и космоса Андрюс Кубилюс смята, че думата „стена“ може да бъде „подвеждаща“. Той се надява, че проектът „няма да бъде нова линия Мажино“, визирайки френските отбранителни укрепления по време на Втората световна война, които Германия е преодоляла с минимални загуби. Европейският комисар също припомни, че първоначалната цена на проекта е била оценена на 1 млрд. EUR.

По-рано председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че ще предложи незабавни мерки за създаване на „стена от дронове“ на източния фланг на Европа. Тя отбеляза също, че отговорът на предполагаемите посегателства във въздушното пространство на ЕС ще бъде „решителен и единен“. Проектът „стена от дронове“ е съвместна инициатива на Германия, Полша, Финландия и балтийските държави, насочена към разполагане на многопластова система за наблюдение и автоматизирани системи за защита срещу дронове по границата с Русия. Проектът е във фаза на разработка и избор на прототип.


Германия
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Росен Желязков

    1 0 Отговор
    България да бъде спокойна.В хотел Хаяши съм построил стена от водопади срещу руските дронове

    11:48 03.10.2025

  • 2 Дух

    1 0 Отговор
    Искат да сменят пола на момчетата в Жени на тези момчета който приличат на жени и на тези същите с разбит живот,а не могат да го проумеят тази малоумна либерастия че съществува много негоден материал и повечето са крайно депресирани самоубийци🖤☠️🪦 и че тяхната няма как да стане ,но от тъпанари на който им хлопат дъските няма как да го разберат мислят се за безсмъртни в това се е превърнал кофти човешкият материал по цял свят

    11:56 03.10.2025

  • 3 Истината

    2 0 Отговор
    Единствената ни съседка , която нахлува у съседите си е Турция . Сега има турски аскер в Сирия , Либия ...Така че , на нас не срещу Русия ни трябва" стена" . С Русия сме си добре .

    11:58 03.10.2025

  • 4 име

    0 0 Отговор
    Охо, Мерц прави секано на схемите на Mъpcyла! Ще му дърпат ушите.

    11:59 03.10.2025