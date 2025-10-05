Новини
Бизнес »
Български инспектори проверяват спазва ли се трудовото законодателство в Гърция

Български инспектори проверяват спазва ли се трудовото законодателство в Гърция

5 Октомври, 2025 10:21 588 3

  • българия-
  • гърция-
  • работници-
  • инпекция

Екипите посетиха обекти за гроздобер, опаковка на стоки и в строителството

Български инспектори проверяват спазва ли се трудовото законодателство в Гърция - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Български инспектори по труда участваха в проверки на гръцка територия за спазване на европейското законодателство по осигуровки на работниците.

Съвместни гръцко- български екипи извършиха проверки на обекти в селското стопанство и строителството, съобщават от министерството по труда, пише БНР. Инициативата е част от програмата на европейския орган по труда и защита на работниците.

Екипите посетиха обекти за гроздобер, опаковка на стоки и в строителството, като проверяваха договорите и осигурителния статус на работещите. На проверка на документацията бяха подложени работодатели, които съгласно европейското законодателство са задължени да декларират трудовите договори на работещите във фирмите.

При инспекцията само за два дни от съвместния екип на български и гръцки инспектори бяха открити 25 нарушители, които работят без договор. Сред тях и един българин.

На работодателите беше наложена парична санкция - 10 500 евро за всеки работник без социална осигуровка.

Гръцката страна благодари на българските инспектори за участието в проверките, награди ги за отлична работа и съвместните инспекции ще продължат, съобщават от гръцкото министерство по труда.


Гърция
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    2 0 Отговор
    щом са български инспектори са отишли за рушвет

    10:25 05.10.2025

  • 2 Факти

    5 0 Отговор
    българските инспектори първо да проверят дали се спазва трудовото законодателство в бг , пък после да проверяват в Гърция !

    10:31 05.10.2025

  • 3 Накратко

    2 0 Отговор
    Ало инспектиращите що не проверите у нас как се спазва. Строителство се работи събота и неделя без заповед и осигуряване

    10:58 05.10.2025