България е далеч от Европа по отношение равнопоставеност на работното място

България отчита напредък и наличие на добри практики в българските компании, но страната ни все още изостава от международните стандарти за равнопоставеност на работното място се посочва в доклад на Българска фондация за бизнеса и правата на човека (БФБПЧ), озаглавен „Сила в сянка: Равнопоставеността като двигател на устойчивия бизнес“.

Изследването е първо по рода си в България и анализира доколко корпоративните ангажименти към устойчиви практики се превръщат в реални действия за равнопоставеност между половете – не само вътре в компаниите, но и във веригите им на доставки и отношенията със заинтересованите страни.

Компаниите остават под международния стандарт

Според доклада нито една от анализираните компании не покрива напълно всички ключови индикатори за равнопоставеност между половете. Основните пропуски са липса на системен подход, публична отчетност и стратегическо разбиране за значението на равнопоставеността като част от устойчивия бизнес модел.

„Всяка промяна започва от смелостта да се види невидимото и отговорността да се действа спрямо него. Докладът „Сила в сянка“ е първа стъпка към систематично събиране на доказателства и поставяне на общи стандарти за работодатели, ангажирани с правата на жените и момичетата в България“, коментират авторите д-р Милена Статева, Оля Пенева и Диана Георгиева.

Тормозът и насилието – „в сянка“

Докладът обръща внимание и на липсата на политики срещу тормоз и насилие, основано на пола. В повечето компании отсъстват механизми за докладване, защита на пострадалите и подкрепа за служители, преживели домашно насилие – като допълнителни отпуски, конфиденциална помощ или партньорство със специализирани организации.

Тези пропуски подкопават усилията за изграждане на защитена и равнопоставена работна среда, особено за уязвими групи.

Ниско представителство на жените в управлението

Несъответствия се наблюдават и при заплащането и участието на жените в управителните бордове – ключови показатели за равнопоставеността. Според БФБПЧ пълно равенство се постига в твърде малко компании, което разкрива нужда от дълбока трансформация на корпоративната култура и лидерството в организациите.

Има и положителни тенденции

Въпреки критиките, докладът отбелязва и реален напредък – редица компании вече развиват програми за многообразие и включване, организират обучения за служители и прилагат по-прозрачни практики при взаимодействие с доставчици и заинтересовани страни.

Наблюдава се и повишена активност в публикуването на доклади за устойчивост, което подобрява отчетността и доверието в корпоративния сектор.

Сред добрите примери се посочват инициативи за подкрепа на невроразнообразието, ясни механизми за подаване на сигнали и ангажименти към прозрачност. Макар и частични, тези практики показват, че положителната промяна вече е започнала.

Препоръки и следващи стъпки

Сред основните препоръки на БФБПЧ са:

засилване на обученията и изграждане на вътрешен капацитет за управление на равнопоставеността;

въвеждане на достъпни механизми за подаване на жалби;

по-тясно сътрудничество с доставчиците във веригите на доставки;

интегриране на равнопоставеността в ESG стратегиите на компаниите.

Фондацията призовава и българските институции да ратифицират Конвенция №190 на Международната организация на труда от 2019 г., която засяга насилието и тормоза в сферата на труда.